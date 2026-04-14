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Piera confiesa a Somos que su estilo tiene ecos de Ricardo Palma. “Él convirtió la historia en relato vivo, eso me inspira mucho”, apunta. (Foto: Víctor Idrogo)
Piera confiesa a Somos que su estilo tiene ecos de Ricardo Palma. “Él convirtió la historia en relato vivo, eso me inspira mucho”, apunta. (Foto: Víctor Idrogo)
Por Celeste Pérez

Hay algo magnético en cómo Piera Carreras (@piera_te_guia en Instagram y piera.te.guia en TikTok) dice “¡Chisme histórico!”. No es solo una frase: es una invitación a quedarse, a escuchar, a mirar el pasado con otros ojos. Con la curiosidad de un niño. Y, sobre todo, a entender que la historia (esa que muchos recuerdan como densa o lejana) también puede ser ligera, cercana y hasta divertida.

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