Jessica es linda, con un estilo único y un gusto exquisito. Butrich es un referente, el nombre que identifica a una de las marcas de calzado, accesorios y prendas más importantes de la región. Juntamos ambos y tenemos a una mujer como pocas. El estilo de Jessica Butrich difícilmente se puede imitar y esa ha sido su gran ventaja a lo largo de 15 años de trayectoria. Cuenta la leyenda que un día, cuando aún no era conocida en el mundo del diseño, el fotógrafo Domingo Giribaldi se percató de los zapatos que estaba usando durante un evento (el Flash Mobe de 2004). Giribaldi retrató sus pies sin decirle para dónde era.

Esos pies terminaron en la portada de Somos. Y la vida de Jessica Butrich nunca más volvió a ser la misma.

Portada de Somos con una desconocida Jessica Butrich en 2004.

En estos 15 años no son pocas las cosas que han pasado en la vida profesional de Jessica: ha desfilado en pasarelas locales e internacionales, ha colaborado con marcas del mundo entero (una de sus más recientes colecciones estuvo dedicada al Pequeño Pony) y, en 2018, abrió una imponente tienda en la miraflorina avenida La Mar. Un espacio que es su templo.

La tienda está ubicada en el número 977 de la avenida La Mar.

Cada uno de sus modelos suele tener un nombre de mujer. Los de la última colección incluyen Almendra, Sissi, Tania y Marilia, por nombrar algunos.

“Ver estos zapatos, y en general toda esta colección me hace sentir orgullosa y feliz de todo lo que hemos logrado”, indica la diseñadora. “Pero mi objeto de deseo de los últimos días son nuestros zapatos Abril. Son perfectos para darle la bienvenida al verano. En esta temporada mientras más colores llevemos, mejor”, sostiene. Lo que más le gusta de este modelo es que tengan la punta cuadrada, además de la combinación inesperada de colores. “El taco tallado en madera es, además una innovación para la marca esta temporada”, indica. Los zapatos son parte de la colección de 15 años de aniversario This is Butrich.

Correa 'Artemisa' de la colección This is Butrich.

Modelo 'Cayetana', con taco de 14 cm.