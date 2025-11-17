Pizzas, panes y vinos: los tres pilares de Triciclo Obrador, el nuevo santuario de la cocina natural en Punta Hermosa

Escucha la noticia
En un rincón relajado de Punta Hermosa, donde todavía se respira un aire marino y playero, ubicamos Triciclo Obrador. Sin letreros ni señalización, solo una puerta pequeña abierta nos indica que estamos por ingresar a un mundo alternativo de pizzas, panes y vinos. Estos son los tres pilares que Rodrigo Villanueva, Paula Arbulú y Giuliano Giunta —tres amigos gastrónomos y entusiastas de los fermentos y las pizzas— reunieron en su propio espacio.
Aunque el horno y la panadería funciona todo el día, abren al público por las tardes en esta antigua casa puntahermosina de la que han buscado mantener los pisos y el techo tradicional. Pintaron las paredes y agregaron muebles, sin invadir este espacio tan clásico. En el patio, sembraron un árbol que les da el ambiente natural de una noche playera.
Aquí reina la calidad y los buenos insumos. Hay varias opciones de pizzas inspiradas en el estilo neoyorquino, pero con las propuestas de la casa.
La salsa de tomate como base de sus pizzas está elaborada con tomates fermentados. La masa de las mismas se fermenta por lo menos cuatro noches antes de usarla. Los panes, igual. Son varias las opciones de pizzas que se adaptan a los insumos que tengan en el momento, pero la ruta de Triciclo Obrador empieza con la Tomato Pie, con una salsa de tomates y ajos fermentados, aceite de oliva y orégano. Recomiendan comerla con queso stracciatella y anchoas.
La Cheese Pizza va con salsa de tomate fermentado, un mix de quesos con mozzarella, fior di latte, parmigiano y pangrattato con moromi (fermento de soya). Y las pizzas blancas (sin salsa de tomate) como la French Onion Soup. Un perfil más clásico es la pizza de salsa bolognesa con pesto. Todos los días varían los sabores por ‘slice’’, con tres o cuatro opciones distintas a diario.
Los panes de masa madre son de otro mundo. La oferta cambia constantemente: baguette, brioche, focaccia, pan de semillas y otras opciones esperan al visitante.
En Triciclo Obrador, los vinos son un elemento importante. Los tres socios son amantes de los vinos naturales (o de poca intervención) y las opciones de la carta han sido seleccionadas en sus viajes y traídos en sus propias maletas. Les encanta la idea de que ninguna botella sea igual a la otra.
Además, se preocupan por un consumo natural y nutritivo, por lo que la pesadez de comer por la noche no existe. //
Atención
En Triciclo Obrador atienden los jueves, viernes y sábado de 6 p.m. a 10:30 p.m. Los miércoles y domingos de 5 p.m. a 9:30 p.m. Síguelos en su cuenta de Instagram @triciclo_obrador.
Dulces
La vitrina de dulces crecerá este verano con panes de chocolate, kouign-amann, tortas, queques y más. Por mientras, tienen unas galletas con bloques de chocolate riquísimas.
