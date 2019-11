Experiencias - Las agendas, electrónicas o de papel, empiezan a llenarse ya de compromisos relacionados con las fiestas de fin de año. Pero, sin duda, la que más espacio demanda en las páginas es la Navidad. Los sorteos para designar amigos secretos ya se están armando y las mamás han comenzado la cacería de actividades que se organizan por estas fechas para hacer que los chicos disfruten lo que más se pueda. Una lista de planes poco comunes en la ciudad es la que ofrece cada año el Swisshotel Lima en su afán de recrear la tradición como se festeja en Europa.

La campaña de este año se llama “The most wonderfull time of the year” (que se traduce al español como “La época más maravillosa del año”) e incluye, en primer lugar, toda una serie de posibilidades gastronómicas en cualquiera de sus cinco restaurantes. Se cuentan platillos hechos en base a pavo y pernil, tablas de quesos, ensalada Belén o De los Reyes, pasatel de papa, arroz con aroma a sopa loche y choclito americano, panetón de frutas confitadas, galletas y stollen tradicional.

Para el intercambio de regalos, el té con las amigas del colegio o un suculento lonche en familia, se han previsto las tardes en Le Café, al interior del sitio. Lonches buffet con jugos naturales, estación de frutas, Bircher Müesli, quesos y embutidos, panes dulces y salados, rincón criollo, estación de bebidas caliente y más.

Ojo que si no quiere cocinar, pero sí pasarla en casa con la familia saboreando tradicionales platos y postres del Viejo Continente, también ofrecen una suculenta cena preparada (hasta 10 personas).

Escapada con los chicos

Una opción que implica una inversión mayor, pero que es fuera de lo común sin salir de la ciudad, es quedarse con los chicos a dormir en el hotel -que ya está decorado para la ocasión y que tiene incluso una casa de jengibre tamaño natural en el lobby-, hacer uso de las instalaciones y despertarse a desayunar un súper buffet navideño con Papá Noel.

También hay paquetes más grandes para pasar ahí la misma Nochebuena y el Año Nuevo.//