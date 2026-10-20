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Resumen

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En muchos colegios, el miedo a ser señalado como "soplón" lleva a víctimas y testigos de bullying a guardar silencio.
En muchos colegios, el miedo a ser señalado como "soplón" lleva a víctimas y testigos de bullying a guardar silencio.
Por Milenka Duarte

En los pasillos de un colegio hay situaciones que muchos conocen, pero de las que pocos se atreven a hablar. Agresiones que se presencian en silencio, burlas que nadie cuestiona y compañeros que prefieren mirar hacia otro lado. Detrás de ese silencio suele esconderse una regla no escrita que puede llegar a tener más peso que cualquier norma escolar: “el que avisa es un soplón”.

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