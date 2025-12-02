La lista actualizada de los 50 mejores restaurantes de América Latina se publicó y, en medio de la gran alegría por el desempeño de varios restaurantes peruanos-entre ellos Kjolle de Pía León elegido como el segundo mejor de la región- surgió la pregunta de qué pasó con Maido.
El restaurante liderado por Mitsuharu Tsumura es actualmente el mejor del mundo. Por ello llama la atención que no aparezca en ningún apartado de la edición latinoamericana del listado.
La respuesta a su ausencia se explica con su actual categoría de mejor del mundo. Los restaurantes que obtienen el primer lugar pasan a integrar la lista “The Best of the Best”, un salón de la fama con los restaurantes que han alcanzado este honor.
Este estatus, por reglamento de la organización The World’s 50 Best Restaurants, impide que los restaurantes que han logrado el primer lugar del ránking global puedan ser elegibles en el listado.
De esta manera, Maido, que fue elegido en 2025 el mejor restaurante del mundo, ya no aparece en el ránking latinoamericano.
Cabe destacar que Maido fue elegido el mejor restaurante de América Latina en 4 ocasiones. Primero en el año 2017. Luego en 2018, 2019 y 2023.
