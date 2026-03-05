Resumen

Un momento de alivio bajo el calor puede convertirse en un dolor de cabeza intenso en cuestión de segundos. El famoso brain freeze no congela tu cerebro, pero sí activa una reacción inmediata al frío extremo que explica ese pinchazo frontal tan inesperado.
Por Milenka Duarte

Estas a mitad de una batalla contra casi 30° de calor. Decirle que no a un helado con tus sabores favoritos, una raspadilla cargada de jarabes, una cremolada de maracuyá o una limonada frozen recién licuada simplemente no es una opción, sino una necesidad. Das el primer sorbo —o la primera cucharada generosa— y durante unos segundos todo es felicidad. Hasta que, de pronto, un dolor punzante aparece en la frente y se instala justo detrás de los ojos. Es intenso, inesperado y casi dramático. Te quedas quieto, te llevas las manos a la cabeza y, mientras esperas que todo vuelva a la normalidad, solo alcanzas a balbucear: “Se me congeló el cerebro”.

