Estas a mitad de una batalla contra casi 30° de calor. Decirle que no a un helado con tus sabores favoritos, una raspadilla cargada de jarabes, una cremolada de maracuyá o una limonada frozen recién licuada simplemente no es una opción, sino una necesidad. Das el primer sorbo —o la primera cucharada generosa— y durante unos segundos todo es felicidad. Hasta que, de pronto, un dolor punzante aparece en la frente y se instala justo detrás de los ojos. Es intenso, inesperado y casi dramático. Te quedas quieto, te llevas las manos a la cabeza y, mientras esperas que todo vuelva a la normalidad, solo alcanzas a balbucear: “Se me congeló el cerebro”.

¿Se te congela el cerebro al comer helado?

Esta experiencia tan común, aunque dolorosa, coloquialmente conocida como brain freeze o helada cerebral, recibe médicamente el nombre de cefalea por estímulo frío o sphenopalatine ganglioneuralgia, explicó el doctor Germán Páucar, neurocirujano y docente de medicina humana de la Universidad San Ignacio de Loyola a Somos.

Se trata de un dolor de cabeza transitorio —de 5 a 30 segundos— que aparece cuando el paladar se expone de manera rápida a temperaturas muy bajas. Es por eso que esta denominación es simbólica y no literal, ya que no describe un proceso real de congelación cerebral, sino la sensación subjetiva de un dolor brusco, intenso y breve que se percibe como si algo se “congelara” dentro de la cabeza.

Este fenómeno, además, está reconocido científicamente. Como indicó Paola Díaz, médico general de Sanitas Consultorios Médicos, se encuentra clasificado dentro de las cefaleas primarias en la International Classification of Headache Disorders. Esto significa que no es consecuencia de otra enfermedad, sino un tipo específico de dolor de cabeza desencadenado por un estímulo concreto: el frío.

Sin embargo, el brain freeze no representa un peligro real para la salud cerebral. “El frío en la boca no modifica la temperatura de la masa encefálica ni produce daño celular, vascular o estructural. No provoca hemorragias, isquemia ni aumento de la presión intracraneal. Aunque puede existir un componente vascular local, este no compromete los vasos cerebrales profundos ni desencadena eventos neurológicos graves”, recalcó la experta.

Cuando el frío extremo toca el paladar, el nervio trigémino se activa y envía señales rápidas al cerebro. Esta respuesta del sistema nervioso es la que desencadena el brain freeze y el dolor punzante en la frente.

Lo que ocurre en segundos

Cuando un alimento con una temperatura extremadamente baja entra en contacto con el paladar duro, se desencadena una cascada de reacciones biológicas que el doctor Páucar describió como un proceso de activación sensorial acompañada de una respuesta vascular inmediata.

El fenómeno comienza en los termorreceptores TRPM8, especializados en detectar el frío, que reaccionan de manera brusca ante el descenso térmico. Si el estímulo es suficientemente intenso, también se activan los nociceptores, encargados de codificar el dolor, generando una señal que se transmite rápidamente a través de las fibras aferentes del nervio trigémino.

Al mismo tiempo, el organismo activa una respuesta vascular refleja. En una primera fase se produce una vasoconstricción, es decir, un estrechamiento de los vasos sanguíneos como un mecanismo de defensa frente al frío. Casi de inmediato ocurre una vasodilatación compensatoria destinada a restablecer la temperatura local. Según el neurocirujano, es precisamente este cambio abrupto en el calibre de los vasos lo que estimula fibras dolorosas vinculadas al sistema trigémino-vascular y origina el característico dolor intenso y, en ocasiones, pulsátil.

“El nervio trigémino, quinto par craneal, desempeña un papel central en este proceso. Este transmite al cerebro información relacionada con dolor, temperatura y tacto a través de sus tres ramas: la oftálmica (V1), la maxilar (V2) y la mandibular (V3). En el brain freeze, el estímulo frío detectado en el paladar viaja principalmente por la rama maxilar hasta el tronco encefálico, donde se integran las señales sensoriales”, señaló Paul Bryson, otorrinolaringólogo de Cleveland Clinic.

Asimismo, la razón por la cual el dolor se percibe en la frente o detrás de los ojos —y no en la boca— se explica por el fenómeno conocido como dolor referido. Germán Páucar detalló que las señales provenientes del paladar convergen en una misma región nerviosa junto con las que llegan desde la frente y la zona alrededor de los ojos. Debido a esa convergencia, el cerebro puede interpretar de manera imprecisa el origen real del estímulo y proyectar la sensación dolorosa hacia áreas más habituales de cefalea.

El dolor no está en un cerebro congelado, sino en la rápida contracción y dilatación de los vasos sanguíneos. Este cambio brusco de temperatura provoca una cefalea por frío breve, pero lo suficientemente intensa como para detenerte en seco.

A pesar de su gran intensidad, este dolor es breve. De acuerdo con la doctora Díaz, esto se debe a que la cavidad oral posee una irrigación sanguínea abundante y constante a temperatura corporal. Una vez que cesa el contacto con el estímulo frío, la sangre restablece rápidamente la temperatura del paladar, lo que detiene la reacción vascular y la activación del dolor. A diferencia de una cefalea común, que suele involucrar procesos inflamatorios y neuroquímicos más complejos, el brain freeze desaparece en segundos al restablecerse el equilibrio térmico.

¿Por qué algunos son “inmunes” al brain freeze y otros no?

Esto depende de una serie de factores que determinan cómo cada organismo responde al frío intenso en el paladar. En primer lugar, como precisó el neurólogo Fernando Lizárraga, de Clínica Internacional, la clave está en la sensibilidad trigeminal de cada persona, la reactividad vascular y la predisposición genética. “Algunas personas tienen un sistema trigeminovascular más reactivo, lo que hace que el cambio brusco de temperatura en el paladar active con mayor facilidad los receptores del dolor. Esto explica por qué quienes padecen migraña o tienen antecedentes familiares de cefaleas —trastornos asociados a una mayor sensibilidad trigeminal—suelen experimentarlo con más frecuencia”.

La edad también marca ciertas diferencias, por lo que niños y adolescentes reportan el brain freeze con mayor frecuencia. Esto puede explicarse por una combinación de factores: una mayor reactividad vascular, un nervio trigémino más sensible y, sobre todo, hábitos de consumo más impetuosos—como ingerir grandes bocados de helado en poco tiempo—. Incluso en el caso de los adolescentes, los cambios hormonales podrían incrementar la percepción del dolor. Por el contrario, en los adultos la respuesta suele ser más estable y menos recurrente, ya sea por una adaptación de la sensibilidad neurológica o por estrategias aprendidas, como comer más despacio. No obstante, en personas con migraña, esta susceptibilidad puede persistir a cualquier edad.

De igual manera, el entorno modula la intensidad del fenómeno. Paola Díaz refirió que un alto contraste térmico —por ejemplo, consumir helado en un día muy caluroso— amplifica la respuesta vascular. Cuando la temperatura corporal y la mucosa oral están elevadas, el contacto con un alimento frío genera un cambio térmico más abrupto, lo que intensifica la activación del nervio trigémino y produce un dolor más punzante. Factores como la humedad, el flujo de aire o incluso la sequedad bucal pueden alterar la temperatura de la mucosa palatina y modificar la percepción del frío.

¿Es posible evitarlo?

El dolor aparece cuando el frío intenso enfría bruscamente el paladar, provocando una vasoconstricción rápida. Este cambio súbito activa el nervio trigémino, responsable de transmitir la sensación dolorosa hacia la cabeza. Si se evita ese cambio térmico abrupto también se reduce la probabilidad de activar el mecanismo del dolor.

Comer helado más despacio o templar el frío en el paladar puede evitar el cambio térmico abrupto. Pequeñas acciones ayudan a reducir el riesgo de sufrir el molesto dolor de cabeza por helado.

En este sentido, la doctora Díaz aseguró que comer más lento sí es efectivo. “Al hacerlo, la boca compensa gradualmente el cambio de temperatura, evitando que el paladar se enfríe de forma brusca. Esto impide que los vasos sanguíneos sufran alteraciones repentinas y que el nervio trigémino se active de manera intensa”.

Otra alternativa para minimizar su efecto es el truco de presionar la lengua contra el paladar. El fundamento fisiológico detrás de esta estrategia es que la lengua, al encontrarse a temperatura corporal, transmite calor a la zona enfriada, ayudando a revertir rápidamente la vasoconstricción y a cortar el estímulo doloroso. En la misma línea, Paul Bryson destacó que incluso presionar el pulgar contra el techo de la boca puede facilitar la transferencia de calor y normalizar la temperatura con mayor rapidez.

Además de estas medidas inmediatas, existen otras recomendaciones respaldadas por la explicación fisiológica del fenómeno. Según la médico general de Sanitas, se pueden aplicar las siguientes medidas preventivas:

Mantener el alimento en la parte frontal de la boca (cerca de los labios y dientes) por unos segundos para que se caliente ligeramente antes de que toque la parte posterior del paladar o la garganta.

Comer helado recién salido del congelador aumenta el choque térmico. Por ello, es recomendable esperar un par de minutos antes de empezar. Este breve tiempo permite que la temperatura superficial se suavice, reduciendo la diferencia brusca de temperatura y evitando una vasoconstricción tan agresiva en el paladar.

Calentar la boca antes de seguir comiendo. Por ejemplo, beber un sorbo de agua a temperatura ambiente o tibia, así como cubrir el paladar con la lengua mientras se respira pausadamente por la nariz, acelera la restauración de la temperatura interna.

Evitar la ingesta de grandes cantidades de golpe reduce significativamente la superficie de contacto frío en el paladar. Al optar por porciones pequeñas y espaciadas, se minimiza la activación brusca del nervio trigémino y se le da tiempo al sistema vascular para adaptarse, disminuyendo así el riesgo de un episodio intenso.

Asimismo, el neurocirujano Germán Páucar nos recuerda que, si bien este fenómeno es benigno en la mayoría de caso, existen situaciones en las que este tipo de dolor debe motivar una consulta médica. Por eso, se sugiere una evaluación profesional si:

Dura más de 5 a 10 minutos.

Es muy intenso o progresivo.

Aparece sin un estímulo frío claro.

Si el frío desencadena migrañas severas y prolongadas.

Se presenta de forma recurrente o con características atípicas.

Es acompañado se síntomas neurológicos de alerta como pérdida de visión, adormecimiento facial, alteraciones al hablar, confusión, pérdida de conciencia, rigidez de cuello o fiebre alta.

También merece mayor atención en personas con migraña grave, trastornos vasculares o neuralgia del trigémino, ya que en estos casos es necesario descartar otras causas, como cefaleas primarias o patologías intracraneales.