Por Milenka Duarte

En los últimos años, el kimchi pasó de ser un plato tradicional coreano a ocupar un lugar notable en las redes sociales, los restaurantes y las góndolas más saludables alrededor del mundo. Sin embargo, lejos de ser una moda pasajera, este fermentado milenario —cuyo origen se remonta a más de 2.000 años—destaca por ser una combinación única de probióticos, fibra y compuestos bioactivos, lo que ha despertado el interés de la ciencia y de millones de personas que deciden apostar por su bienestar.

¿Por qué todo el mundo habla del kimchi? La ciencia detrás del popular fermentado coreano
Estilo

¿Por qué todo el mundo habla del kimchi? La ciencia detrás del popular fermentado coreano

El ABC del bloqueador solar: una guía rápida e infalible para proteger tu piel este verano
Estilo

El ABC del bloqueador solar: una guía rápida e infalible para proteger tu piel este verano

¿Tu hijo viaja en avión por primera vez? Estrategias para un vuelo largo con niños sin estrés y sin depender de las pantallas
Estilo

¿Tu hijo viaja en avión por primera vez? Estrategias para un vuelo largo con niños sin estrés y sin depender de las pantallas

Casa de playa: ¿cómo cuidar y embellecer nuestro refugio de verano?
Estilo

Casa de playa: ¿cómo cuidar y embellecer nuestro refugio de verano?