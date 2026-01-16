¿Por qué todo el mundo habla del kimchi? La ciencia detrás del popular fermentado coreano

En los últimos años, el kimchi pasó de ser un plato tradicional coreano a ocupar un lugar notable en las redes sociales, los restaurantes y las góndolas más saludables alrededor del mundo. Sin embargo, lejos de ser una moda pasajera, este fermentado milenario —cuyo origen se remonta a más de 2.000 años—destaca por ser una combinación única de probióticos, fibra y compuestos bioactivos, lo que ha despertado el interés de la ciencia y de millones de personas que deciden apostar por su bienestar.

¿Qué es exactamente el kimchi?

Como explicó la nutricionista Alexandra Márquez, de SANNA División Ambulatoria a la web de Somos, el kimchi es un alimento elaborado principalmente a partir de verduras fermentadas, como la col china o el rábano, a las que se añaden sal, ajo, jengibre, ají rojo (gochugaru) y otros condimentos. Básicamente, su desarrollo responde a una necesidad histórica de conservación de alimentos durante los largos y fríos inviernos, un proceso que, además, favorece la formación natural de bacterias ácido-lácticas.

En ese contexto, “la evidencia científica lo describe como una matriz compleja que combina microorganismos fermentativos, fibra vegetal, antioxidantes naturales y metabolitos, lo que explica por qué hoy se estudia por sus posibles beneficios digestivos y metabólicos”, señaló Kiomi Yabiku, docente de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad San Ignacio de Loyola.

A diferencia de otros fermentados más conocidos, el kimchi no es un producto estandarizado ni de un solo ingrediente. Se trata de un fermentado vegetal intensamente condimentado, que se desarrolla por fermentación láctica natural y da lugar a una comunidad microbiana diversa y cambiante, distinta a la de alimentos como el yogur. En este proceso participan bacterias como Leuconostoc, Weissella y Lactobacillus, responsables tanto de su sabor característico como de parte de sus beneficios.

Aunque suele compararse con el chucrut por partir también de la col, el kimchi incorpora una mayor variedad de vegetales y condimentos, lo que amplía su perfil nutricional. De igual manera, como recalcó Yabiku, no debe confundirse con los encurtidos tradicionales, que suelen conservarse en vinagre y no pasan por una fermentación completa.

¿Cómo actúa en el organismo?

Cuando el kimchi se consume de manera regular—según Linda Flores, nutricionista de Sanitas Consultorios Médicos— se produce un efecto positivo en la microbiota intestinal, ya que los microorganismos probióticos generados durante su fermentación llegan al intestino y favorecen el equilibrio de bacterias beneficiosas, mejorando la diversidad microbiana, la digestión y la absorción de nutrientes, lo que a su vez fortalece el sistema inmunológico y contribuye a una mejor regulación de la glucosa y los lípidos en sangre.

A diferencia del yogur el chucrut, el kimchi combina verduras, especias y una fermentación natural que da lugar a una microbiota diversa y activa.

A este efecto probiótico se suma su extraordinario perfil nutricional, pues el kimchi es una fuente natural de fibra dietética, vitaminas del complejo B, vitamina C, vitamina A y minerales como hierro, calcio y potasio. En este caso, la fibra no solo mejora el tránsito intestinal, sino que también actúa como alimento para las bacterias beneficiosas, potenciando su acción. Mientras que, las vitaminas y los compuestos antioxidantes derivados de los vegetales fermentados ayudan a mantener la integridad de las mucosas digestivas, participan en la producción de energía celular y contribuyen a modular los procesos inflamatorios.

“Si bien la evidencia actual respalda los beneficios vinculados a la salud intestinal y al efecto antioxidante y antiiflamatorio, todavía se tienden a exagerar algunas afirmaciones, como atribuirle por sí solo una pérdida de peso rápida, considerarlo una solución milagrosa para cualquier problema de salud o que sus efectos dependen únicamente de la cantidad de bacterias vivas, cuando en realidad estos resultados no son concluyentes y varían según el contexto de la dieta y los hábitos generales”, aclaró la experta de Sanitas.

En este sentido, la nutricionista Estella Campos, de Clínica Internacional, precisó que el kimchi tampoco actúa como un reemplazo de los suplementos probióticos. Mientras estos últimos aportan cepas específicas y dosis estandarizadas con fines clínicos concretos, el kimchi es un alimento fermentado cuyo contenido de bacterias vivas es variable y depende del método de preparación, almacenamiento y porciones consumidas.

Por eso, su valor reside en complementar de manera natural los beneficios probióticos de la dieta. Al aportar fibra, vitaminas y compuestos bioactivos que los suplementos no ofrecen, se convierte en un pilar esencial para el equilibrio de la microbiota dentro de una alimentación saludable.

¿Es un alimento para todos?

El kimchi puede ser un gran aliado para la salud digestiva, principalmente para quienes padecen de estreñimiento leve, inflamación intestinal ligera o digestiones pesadas, ya que mejora la descomposición de los alimentos y reduce la sensación de pesadez gracias a su combinación de fibra, probióticos y compuestos bioactivos, que ayudan a regular la microbiota y a modular la inflamación intestinal.

“Es importante tener en cuenta que en una etapa inicial algunas personas pueden experimentar gases o distensión abdominal, un efecto transitorio asociado a la adaptación del intestino a los fermentados”, advirtió Amber Sommer, nutricionista de Cleveland Clinic.

Asimismo, puede ser muy beneficioso para personas con baja ingesta de vegetales o antecedentes de uso de antibióticos. Sin embargo, la especialista enfatizó que el kimchi no actúa como solución única, sino como un complemento dentro de una alimentación equilibrada y hábitos saludables.

Consumido con regularidad, el kimchi puede favorecer la digestión, apoyar la microbiota intestinal y contribuir al equilibrio del organismo. / Nungning20

No obstante, su consumo requiere precaución en ciertos grupos. Para las expertas, no es recomendable su ingesta en casos de síndrome de intestino irritable, gastritis activa, reflujo, intolerancia a la histamina, enfermedad renal con restricción de sodio o hipertensión no controlada, debido a su contenido de sal y especias potencialmente irritantes. Además, se debe moderar su uso en niños pequeños y en mujeres embarazadas, especialmente cuando no se tiene certeza sobre su correcta conservación.

¿Cómo consumir kimchi sin molestias?

Cantidad recomendada

No es necesario consumir grandes porciones para aprovechar sus beneficios. En general, como precisó Campos, una cantidad razonable se sitúa entre una a tres cucharadas, de tres a cinco veces por semana, incorporadas como acompañamiento dentro de las comidas principales.

“La clave reside en introducirlo de forma progresiva, observar cómo responde el cuerpo y priorizar la constancia sobre el volumen”, añadió Flores.

Momento del día

Aunque no existe un horario único ideal, sí hay ciertos contextos que favorecen a una mejor digestión. Para la nutricionista, este superalimento suele tolerarse mejor cuando se consume durante el almuerzo o en comidas principales durante el día, como una guarnición.

En este sentido, cabe recordar que, al ser un fermentado vegetal rico en fibra y especias, su exceso puede provocar gases o distensión en personas sensibles. Por ello, es recomendable evitar consumirlo en ayunas o en grandes cantidades durante la noche.

Combinaciones ideales

Una de las mejores formas de integrar el kimchi en la dieta es acompañarlo siempre de otros ingredientes. Según Linda Flores, combinarlo con alimentos neutros—como arroz, papas, quinua, fideos, huevos, pescados, pollo, legumbres o salteados de verduras— ayuda a equilibrar su intensidad, mejorar la palatabilidad y facilitar la digestión.

Crudo vs. cocido

Si bien cocinar el kimchi puede reducir o eliminar gran parte de sus probióticos vivos por el calor, esto no disminuye su valor nutricional. Como detalló la especialista de Sanitas, incluso cocido sigue aportando fibra, vitaminas, minerales y compuestos bioactivos generados durante la fermentación, además de ácidos orgánicos y antioxidantes que favorecen la salud digestiva.

Pequeñas porciones, buena tolerancia y combinaciones simples son la clave para disfrutar sus beneficios sin molestias digestivas.

Casero vs. comercial

Desde el punto de vista de la salud, ambos pueden ser opciones válidas. Básicamente, el kimchi casero permite mayor control sobre la cantidad de sal, el nivel de picante y la calidad de los ingredientes, mientras que el comercial destaca por su practicidad.

“En el caso del kimchi envasado, es importante revisar la etiqueta: debe tratarse de un producto fermentado y no solo encurtido, con listas de ingredientes cortas, sin conservantes innecesarios y con indicación de almacenamiento en frío”, recomendó Flores.

En esta misma línea, la nutricionista Alexandra Márquez sugirió priorizar versiones bajas en sodio (idealmente ≤ 500–600 mg por 100 g) y con poco o ningún azúcar añadido (≤ 5 g por 100 g), tanto en productos comerciales como al ajustar recetas caseras.

Recetas simples

Ensalada fresca con kimchi (1 porción)

50 g de kimchi (crudo)

Mezcla de hojas verdes (lechuga, espinaca, rúcula)

Tomate cherry

1 cucharadita de aceite de oliva

Limón o vinagre al gusto

Preparación: Mezcla las hojas verdes con los tomates. Añade el kimchi encima como aderezo principal. Acompaña con aceite de oliva y limón.

Tostadas integrales con kimchi y proteína

2 rebanadas de pan integral

50 g de kimchi (opcionalmente cocido ligeramente)

½ taza de pollo desmenuzado o atún natural

Brotes de vegetales o lechuga

Preparación: Tuesta el pan. Coloca la proteína sobre el pan. Añade el kimchi encima y brotes de vegetales.

Snack rápido con kimchi y palitos de vegetales