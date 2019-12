En este artículo quiero compartir con ustedes los tipos de práctica que se desarrollan en el entrenamiento basado en Mindfulness para vivir en el aquí y ahora, y esto, tiene como base la estructura del programa REBAP - “Reducción de estrés basado en Mindfulness” desarrollado por el Phd Jon Kabat Zinn, uno de los pioneros en expandir esta maravillosa práctica en Occidente.

¿Por qué la práctica es tan importante al iniciar tu aventura Mindfulness? Porque nuestra forma de relacionarnos con la vida está sumida en los tiempos pasado y futuro, estamos constantemente viviendo en nuestra mente, perdiéndonos el momento presente. Por ello, la práctica hará que te des cuenta de estos automatismos, entrenando tu consciencia para estar en lo que haces mientras lo haces. Y está súper bien que leas sobre Mindfulness, que escuches podcast y que sigas cuentas en redes sociales que hablen sobre el tema, pero es mi deber decirles, que esto se aprende viviéndolo y experimentándolo, como cuando aprendes a cocinar o a montar una bicicleta, es necesario que tú mismo lo hagas para que realmente lo comprendas. Mindfulness se siente y se incorpora a tu vida conforme vas encontrando en las prácticas sus enseñanzas y sabiduría.

Las prácticas se dividen en dos, las formales y las informales. Las formales son aquellas a las que destinas un momento de tu día, en los que te sientas en silencio durante 15 minutos, que sería lo recomendable para comenzar. Para esto, necesitas hacerte un espacio en tu ocupado día. Y sí, quizás ahora mismo estés pensando, “¡ni hablar! ¿15 minutos? ¡No tengo tiempo para eso!” y es normal, estás tan angustiado por todo lo que tienes que hacer que darte este espacio te parece imposible. Pues también es mi deber decirte que es totalmente posible. ¿Cuánto tiempo al día te la pasas en el celular?, ¿o en la tele? Y sobre todas las cosas, ¿cuánto tiempo te la pasas angustiándote por el futuro o lamentándote por el pasado? Te invito a que consideres todas las horas de tu vida que estás malgastando en estas actividades que no añaden valor. Estos 15 minutos al día te ayudarán a generar saludables cambios para tu vida. El salir de la zona de confort te regalará grandes aprendizajes. No sé, piénsalo, tú y Mindfulness, y unos minutos de silencio en los que atenderás a diferentes objetos de atención, como sensaciones corporales y respiración, otorgándole el poder a tu consciencia de estar nuevamente presente en tu vida.

Por otro lado, están las prácticas informales. Para estas prácticas, no es necesario que separes más minutos de tu día (puedes respirar en paz). Estas prácticas se realizan activando tus sentidos durante tus actividades cotidianas, como por ejemplo, mientras lavas los platos, te cepillas los dientes o tomas una ducha. ¡Sí, así de simple!, se trata de traer presencia a lo que estás haciendo mientras lo estás haciendo. Normalmente estas actividades rutinarias las hacemos pensando en mil cosas, dejando de lado la oportunidad de disfrutarlas. “¡¿Disfrutar lavar los platos?, ¿are you crazy?!”. Un estudio de la Universidad de Harvard titulado “una mente que divaga es una mente infeliz”, comprobó que el simple hecho de estar presentes mientras hacemos lo que hacemos tiene una relación directa con nuestra sensación de bienestar y felicidad, ¿increíble, no?

Trae consciencia a tu vida y no desperdicies cada uno de estos irrepetibles minutos que malgastas pensando en lo que ya pasó y en lo que todavía no ha pasado. Permítete sentir el silencio, la quietud, y hasta lo más simple que hagas para regalarte los beneficios de vivir en un estado mindful.

Melissa Hilbck es Experta en Mindfulness por la Universidad Complutense de Madrid en convenio con el Nirakara Institute. Licenciada en Ingenieria Industrial, especializada en Finanzas, con experiencia de 9 años en el sector corporativo. Emprendedora de Bienestar y Salud Emocional.