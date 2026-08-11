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Resumen

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En casa parece ser otro niño: tranquilo, colaborador y capaz de cumplir con sus tareas. En el colegio, en cambio, las observaciones se acumulan. Esa diferencia no siempre significa que esté “portándose mal”.
En casa parece ser otro niño: tranquilo, colaborador y capaz de cumplir con sus tareas. En el colegio, en cambio, las observaciones se acumulan. Esa diferencia no siempre significa que esté “portándose mal”.
Por Milenka Duarte

Llegas a la reunión de entrega de libretas esperando escuchar cómo va tu hijo en matemática, lenguaje o qué tanto ha avanzando en esta primera mitad del año. Pero la profesora te sorprende con una conversación que, en definitiva, no esperabas: “se distrae mucho”, “interrumpe la clase”, “molesta a sus compañeros”, “cuenta chistes” o “no sigue las instrucciones”.

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