Proteína en polvo: ¿Necesidad real o moda ‘fitness’? La guía que necesitas para un consumo inteligente

Desde batidos proteicos que se toman en ayunas hasta el clásico shaker después del entrenamiento, la proteína en polvo se ha convertido en un imprescindible para muchas personas. Lo que antes estaba reservado para atletas o fisicoculturistas, hoy se presenta como una regla implícita del estilo de vida saludable. Pero ¿realmente todos la necesitan?

Al igual que los carbohidratos y las grasas, la proteína es un macronutriente esencial que desempeña múltiples funciones vitales en el organismo, explicó Karen Velásquez, coordinadora de Nutrición de la Clínica Ricardo Palma a Somos. Por eso, el problema no está en la proteína en sí, sino en cómo se ha instalado la idea de que consumirla en forma de suplemento es una garantía automática de buena salud.

Esa creencia ha impulsado la popularidad de este suplemento alimenticio, diseñado para aportar una cantidad concentrada de proteína, generalmente extraída del suero de leche, huevo o fuentes vegetales como el guisante o la soya. Tal como señaló Marita Ramos, médica ocupacional de MAPFRE, su formato práctico —mezclar, agitar y listo— la ha vuelto especialmente atractiva para personas con poco tiempo para cocinar o con una vida físicamente activa. A ello se suma la intensa promoción de la industria de los suplementos y su presencia constante en gimnasios, donde cerca del 30% de quienes entrenan la consumen.

El mensaje, sin embargo, suele simplificarse aún más en la práctica. “Se le atribuyen propiedades para desarrollar músculo, perder peso o mejorar la salud por sí sola, cuando en realidad su eficacia depende estrictamente del contexto. La proteína en polvo no sustituye comidas ni reemplaza el ejercicio, solo puede ser útil si se integra adecuadamente dentro de una alimentación equilibrada y un plan de actividad física coherente”, aseguró la experta.

Además, como advirtió la nutricionista Isabel Ríos, de Clínica Internacional, uno de los errores más frecuentes es pensar que se trata de un producto indispensable para todos. Por eso, antes de incorporarla a la rutina diaria, vale la pena detenerse y entender cuándo realmente tiene sentido su consumo y cuándo es innecesario.

No es un producto milagro ni reemplaza a los alimentos. Su función es complementar la dieta cuando, por distintas razones, no se logran cubrir los requerimientos de proteína.

Más allá del marketing: los beneficios reales de la proteína en polvo

En medio de etiquetas llamativas, influencers fitness y promesas de resultados rápidos, la proteína en polvo suele presentarse como un producto casi milagroso. No obstante, no todo lo que se dice sobre ella cuenta con respaldo científico. Según Fernando Runzer, médico geriatra e investigador de la Universidad Científica del Sur, los efectos de la suplementación que realmente poseen evidencia sólida —siempre bajo un uso adecuado— son los siguientes:

Ganancia de masa muscular: Cuando se combina con entrenamiento de fuerza, la suplementación proteica puede aumentar de forma significativa el tamaño y la fuerza muscular.

Cuando se combina con entrenamiento de fuerza, la suplementación proteica puede aumentar de forma significativa el tamaño y la fuerza muscular. Pérdida de peso y grasa: La proteína favorece la saciedad, ayudando a controlar el apetito y a reducir la ingesta posterior. Además, durante dietas hipocalóricas, contribuye a preservar la masa muscular, lo que resulta clave para mantener el metabolismo activo.

La proteína favorece la saciedad, ayudando a controlar el apetito y a reducir la ingesta posterior. Además, durante dietas hipocalóricas, contribuye a preservar la masa muscular, lo que resulta clave para mantener el metabolismo activo. Control de glucosa en sangre: Especialmente en personas con diabetes tipo 2, la proteína en polvo reduce los picos de azúcar después de las comidas.

Especialmente en personas con diabetes tipo 2, la proteína en polvo reduce los picos de azúcar después de las comidas. Salud cardiovascular: Algunos estudios muestran que ciertos tipos de proteína, sobre todo la de soya pueden disminuir la presión arterial y mejorar los perfiles de lípidos en sangre.

Algunos estudios muestran que ciertos tipos de proteína, sobre todo la de soya pueden disminuir la presión arterial y mejorar los perfiles de lípidos en sangre. Recuperación muscular: Después del ejercicio, la proteína acelera la reparación de micro-lesiones musculares, reduciendo el dolor muscular y mejorando el rendimiento en los siguientes entrenamientos.

¿Realmente necesito proteína en polvo?

Antes de pensar en recurrir a suplementos, es fundamental saber cuánta proteína necesita una persona al día. Como detalló el médico geriatra, un adulto sedentario promedio requiere alrededor de 0.8 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Por ejemplo, una persona de 70 kilos necesita unos 56 gramos diarios.

“Al mirar la alimentación cotidiana, muchas personas ya alcanzan esa cifra sin darse cuenta. Un huevo aporta entre 6 y 8 gramos de proteína; un vaso de leche, unos 8 gramos; un yogur, cerca de 11; una porción de pechuga de pollo (85 g), alrededor de 21 gramos; y una taza de lentejas cocidas, 16 gramos. Si en tu día hay huevos en el desayuno, pollo o legumbres en el almuerzo y algún lácteo, es muy probable que no necesites proteína en polvo”.

¿Cuándo sí puede ser útil?

De acuerdo con Runzer y Ramos, hay perfiles en los que la suplementación cobra especial sentido:

Personas que entrenan con pesas: Para quienes realizan entrenamientos de resistencia de 3 a 4 veces por semana, los requerimientos aumentan a un rango de 1.6 a 2 gramos por kilo de peso. En estos casos, alcanzar dichas metas exclusivamente a través de alimentos sólidos puede resultar difícil, por lo que la proteína en polvo se convierte en una herramienta práctica para cubrir el déficit.

Para quienes realizan entrenamientos de resistencia de 3 a 4 veces por semana, los requerimientos aumentan a un rango de 1.6 a 2 gramos por kilo de peso. En estos casos, alcanzar dichas metas exclusivamente a través de alimentos sólidos puede resultar difícil, por lo que la proteína en polvo se convierte en una herramienta práctica para cubrir el déficit. Adultos mayores: Con los años, el cuerpo pierde músculo de forma natural, por lo que los adultos mayores necesitan casi el doble de proteína que un joven que no hace ejercicio. Sin embargo, comer carne puede ser difícil cuando hay poco apetito o problemas dentales. En estos casos, el suplemento en polvo es una solución excelente: es fácil de ingerir, ayuda a mantener la fuerza y previene la pérdida de movilidad que a menudo conduce a la dependencia

Con los años, el cuerpo pierde músculo de forma natural, por lo que los adultos mayores necesitan casi el doble de proteína que un joven que no hace ejercicio. Sin embargo, comer carne puede ser difícil cuando hay poco apetito o problemas dentales. En estos casos, el suplemento en polvo es una solución excelente: es fácil de ingerir, ayuda a mantener la fuerza y previene la pérdida de movilidad que a menudo conduce a la dependencia Personas recuperándose de una enfermedad: Después de una cirugía, hospitalización o una enfermedad grave, el cuerpo necesita proteína para reconstruir tejido, y este suplemento suele ser de fácil digestión.

Después de una cirugía, hospitalización o una enfermedad grave, el cuerpo necesita proteína para reconstruir tejido, y este suplemento suele ser de fácil digestión. Personas con diabetes o prediabetes: Tomar proteína en polvo antes o con las comidas mejora el control glucémico.

Tomar proteína en polvo antes o con las comidas mejora el control glucémico. Personas con poco tiempo: Si alguien entrena, busca bajar de peso o tiene una vida muy agitada, la proteína en polvo puede ser una solución práctica cuando no hay tiempo para cocinar.

Si alguien entrena, busca bajar de peso o tiene una vida muy agitada, la proteína en polvo puede ser una solución práctica cuando no hay tiempo para cocinar. Dietas restrictivas: En veganos, vegetarianos o personas con intolerancias alimentarias, la proteína en polvo facilita cubrir requerimientos que pueden ser difíciles de alcanzar solo con alimentos.

En veganos, vegetarianos o personas con intolerancias alimentarias, la proteína en polvo facilita cubrir requerimientos que pueden ser difíciles de alcanzar solo con alimentos. Atletas y deportistas: Especialmente útil para la recuperación post-entrenamiento.

“Es importante tener en cuenta que, si alguien va al gimnasio 2 o 3 veces por semana sin un entrenamiento muy intenso, y su alimentación ya incluye suficiente proteína, el polvo es prescindible. En este caso, el principal motor del cambio corporal es el ejercicio, por lo que la proteína actúa solo como un facilitador”, especificó el experto de la Universidad Científica del Sur.

¿Cuándo no es recomendable?

Para la nutricionista Sandra Heredia, de SANNA División Ambulatoria, hay algunos grupos de personas que no deberían suplementarse sin una evaluación profesional previa.

Personas con enfermedad renal crónica: Los riñones no logran filtrar adecuadamente los desechos del metabolismo proteico; por ello, un exceso de proteína puede acelerar el deterioro de la función renal.

Los riñones no logran filtrar adecuadamente los desechos del metabolismo proteico; por ello, un exceso de proteína puede acelerar el deterioro de la función renal. Niños pequeños: No es peligrosa, pero no la necesitan. Su dieta habitual debería cubrir los requerimientos, por lo que cualquier suplementación debe ser indicada por un pediatra.

Los beneficios existen —más fuerza, masa muscular y control del apetito—, pero dependen de un contexto adecuado: alimentación balanceada y actividad física regular.

Personas con alergias: Quienes padecen de alergias alimentarias o sensibilidades a componentes específicos (como la soya o el suero de leche) deben leer las etiquetas minuciosamente.Por esta razón, deben buscar la guía de un nutricionista para encontrar una fuente de proteína compatible con su organismo.

Quienes padecen de alergias alimentarias o sensibilidades a componentes específicos (como la soya o el suero de leche) deben leer las etiquetas minuciosamente.Por esta razón, deben buscar la guía de un nutricionista para encontrar una fuente de proteína compatible con su organismo. Personas con enfermedad hepática avanzada: Como destacó el doctor Runzer, el hígado cumple un rol clave en el metabolismo de las proteínas. En pacientes con insuficiencia hepática o cirrosis, procesar grandes cantidades de proteína puede ser peligroso al sobrecargar el órgano.

Como destacó el doctor Runzer, el hígado cumple un rol clave en el metabolismo de las proteínas. En pacientes con insuficiencia hepática o cirrosis, procesar grandes cantidades de proteína puede ser peligroso al sobrecargar el órgano. Personas que toman ciertos medicamentos: La proteína en polvo puede interferir con su absorción o eficacia. Entre las interacciones a considerar: levodopa (Parkinson: consumir 1 hora antes o después de la medicación), antibióticos como quinolonas (ciprofloxacino: separar por al menos 1 o 2 horas) o tetraciclinas (dejar un margen de 2 a 4 horas si la proteína contiene calcio), bisfosfonatos (osteoporosis: espaciar la toma al menos 2 horas), medicamentos para la tiroides, vitamina K con anticoagulantes y suplementos de hierro.

¿Cómo usar la proteína en polvo correctamente?

Elegir el tipo de proteína

No todas las proteínas en polvo son iguales y conocer sus diferencias es clave para un uso correcto. La nutricionista Karen Velásquez mencionó que, las proteínas de origen animal más comunes son las de suero de leche (whey protein) y la caseína, ambas de alto valor biológico y con excelente absorción. También existe la albúmina de clara de huevo, la cual es más utilizada en contextos clínicos.

En el caso de las proteínas vegetales, estas se elaboran a partir de mezclas de legumbres, semillas, cereales o soya, ya que individualmente no contienen todos los aminoácidos esenciales. Al combinarlas, se logra un perfil completo y de alto valor biológico, adecuado para quienes no consumen productos de origen animal.

En cuanto a su procesamiento, la especialista de la Clínica Ricardo Palma distinguió tres tipos de proteínas: la concentrada, que es más económica y de menor pureza (50-80%) al contener grasas y lactosa; la aislada, con un 90% de pureza y una absorción más ágil; y finalmente la hidrolizada, una opción predigerida de altísima pureza y rápida asimilación que suele tener un costo mayor.

“En la práctica, para la mayoría de personas, una proteína aislada de buena calidad es el mejor balance entre pureza, tolerancia digestiva y precio. Mientras que, la hidrolizada queda reservada para personas con digestión muy sensible o atletas de alto rendimiento”, subrayó Fernando Runzer.

Leer la etiqueta ante de comprar

El primer aspecto que se debe verificar en la etiqueta es la cantidad de proteína por porción, ya que lo ideal es que aporte entre 20 y 30 gramos por scoop. “Si un producto ofrece solo 10 gramos, probablemente no sea una buena opción”, advirtó el médico.

Asimismo, entre los ingredientes principales, el listado debe estar encabezado por el tipo de proteína, como Whey Protein Isolate o Pea Protein Isolate, ya que fórmulas ambiguas como “protein blend” pueden ocultar cantidades bajas o de menor calidad.

Un suplemento óptimo también debe contener un bajo aporte de azúcares añadidos (entre 3 y 5 gramos máximo) y niveles moderados de sodio, idealmente por debajo de los 200 mg por porción. De igual manera, conviene priorizar fórmulas limpias, evitando aquellas saturadas de colorantes, saborizantes artificiales o listas interminables de aditivos innecesarios.

Especialistas advierten que consumir suplementos sin una evaluación previa puede ser innecesario en personas que ya cubren su requerimiento de proteína con la alimentación.

Otro punto clave —según Velásquez— es el perfil de aminoácidos, en especial los BCAA (leucina, isoleucina y valina). En el caso de las proteínas de origen animal, se esperan alrededor de 5 a 6 gramos de BCAA por porción, mientras que en las de origen vegetal la cifra suele oscilar entre 3 y 4 gramos.

“Para garantizar un consumo seguro, estos productos deben contar con sellos reconocidos a nivel internacional, puesto que estas certificaciones aseguran que el suplemento ha sido sometido a controles de calidad rigurosos y, sobre todo, que está libre de sustancias prohibidas o contaminantes”, sostuvo Sandra Heredia.

Ajustar la cantidad a tus necesidades

La ingesta de proteína debe ajustarse según el peso corporal y el nivel de actividad física. Tal como refirió el doctor Runzer, las recomendaciones varían según el perfil: para personas sedentarias, el consumo ideal es de 0.8 g por kilo de peso al día; para quienes realizan ejercicio moderado (3 a 4 veces por semana), el rango sube de 1.2 a 1.6 g/kg; y para quienes practican un entrenamiento intenso de resistencia, se sugiere entre 1.6 y 2.2 g/kg.

El momento del día

Uno de los mitos más difundidos es la famosa “ventana anabólica” de 30 minutos tras el ejercicio. De acuerdo con el investigador, la evidencia actual muestra que, aunque los músculos están más sensibles a los aminoácidos después de entrenar, esa ventana es mucho más amplia: puede durar entre 3 y 6 horas, e incluso hasta 24 horas, dependiendo de múltiples factores.

“Lo realmente importante es la cantidad total de proteína consumida a lo largo del día, no el minuto exacto en que se toma el batido. Si ya comiste proteína unas horas antes de entrenar, el beneficio de tomarla inmediatamente después es mínimo”.

El timing de la ingesta cobra relevancia principalmente en deportistas de alto rendimiento que buscan optimizar la ganancia muscular, o bien, tras entrenamientos realizados en ayunas. Sin embargo, para la mayoría de las personas, la proteína puede consumirse en cualquier momento, siempre que se cumplan los requerimientos totales.

Consumirla acompañada

La proteína en polvo sola puede causar molestias digestivas, como náuseas, sensación extraña en el estómago o digestión lenta. Según Fernando Runzer, es necesario acompañarla con alimentos con carbohidratos (frutas, avena, pan), grasas (nueces, mantequilla de maní, aceite) y fibra.

Mientras que, conviene evitar preparaciones con muy poco líquido o tomarla con el estómago completamente vacío. Además, es importante beber suficiente agua para evitar estreñimiento o sobrecarga digestiva.