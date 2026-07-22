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Resumen

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¿Un perro grande necesita un jardín para vivir bien? Especialistas explican por qué el espacio no siempre es el factor más importante.
¿Un perro grande necesita un jardín para vivir bien? Especialistas explican por qué el espacio no siempre es el factor más importante.
Por Milenka Duarte

Muchas personas sueñan con adoptar un Labrador, un Golden Retriever o un mestizo de gran tamaño, pero terminan descartando la idea apenas recuerdan un detalle: viven en un departamento o en una casa pequeña. Durante años, hemos escuchado que, sin un jardín, un perro grande simplemente no puede ser feliz.

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