Adiós al bisturí: el innovador tratamiento no invasivo que cura tumores cerebrales con precisión y devuelve la esperanza a los pacientes

Ese órgano maestro, donde se guardan los pensamientos, recuerdos y emociones, puede verse invadido por tumores o malformaciones arteriovenosas muy peligrosas y, en algunos casos, fatales. Sin embargo, hoy en día existe la más alta tecnología desarrollada específicamente para curarlo y brindarle a los pacientes —además de más años de vida—, la tranquilidad de un tratamiento ambulatorio sin la necesidad del bisturí.

El Dr. Aldo Berti, pionero de la radiocirugía en el Perú y director médico del Instituto Gamma Knife del Pacífico, nos presenta el Gamma Knife Esprit, el más reciente dispositivo —único en el país— para el tratamiento de tumores cerebrales y otros males. “Es de una precisión formidable”, dice Berti resaltando solo una de sus cualidades. “Está completamente automatizado. Dentro de sí, trae un tomógrafo que puede tomar las tomografías para verificar la precisión del tratamiento y la posición del paciente dentro de la máquina. No interviene la mano del hombre en el cálculo de ningún tipo de coordenadas”, explica. Es decir, esta máquina tiene la capacidad de reconstruir tridimensionalmente dónde y cómo está ubicado el tumor o las malformaciones, incluso en las zonas más complejas fuera del campo visual.

El Dr. Aldo Berti tiene más de 50 años de trayectoria en la medicina. / JOEL ALONZO

Luego, los destruye con sus rayos gamma (fotones de cobalto-60) con una precisión submilimétrica, sin dañar el cerebro, atacando únicamente el objetivo previamente identificado. Esto impide la reproducción de las células, de manera que los tumores se controlan, involucionan y desaparecen.

Pacientes tranquilos

Antes de cualquier tratamiento, el paciente debe tener un diagnóstico: “En consulta, decidimos qué se debe tratar. Conversamos con nuestro radiooncólogo, con el neuroradiólogo, con el médico de referencia, y, una vez que se toma la decisión de tratar al paciente, entonces hacemos una resonancia con un protocolo especial para aplicarlo al software de la máquina y planificar el tratamiento del tumor”, señala el Dr. Berti. El experto hace énfasis en el equipo de especialistas altamente preparado y con una larga trayectoria que lo acompaña. Suelen ser entre cinco y seis los miembros: “Entre todos hemos hecho miles de tratamientos en diferentes máquinas, pero convergemos aquí con toda la experiencia generada en nuestra vida profesional para ofrecerle a los pacientes lo mejor que tenemos”.

El Dr. Berti trabaja con un equipo de especialistas altamente preparado y con una larga trayectoria que lo acompañan. / JOEL ALONZO

Con esta metodología, es posible tratar el cerebro, el cráneo, la base del cráneo e incluso la segunda vértebra cervical. Se ha logrado atender cientos de casos, entre ellos tumores —benignos y malignos—, trastornos obsesivo-compulsivos, desórdenes del movimiento o funcionales y también a pacientes con Parkinson. Incluso, se han tratado pacientes en quimioterapia con metástasis en el cerebro o el cráneo, quienes lograron tener más años de vida. Claro, primero han tenido que ser muy precisos en la selección del paciente para proceder con un manejo agresivo del tumor maligno. En la actualidad, atienden entre 35 y 40 pacientes al mes, incluyendo niños.

A diferencia de una cirugía cerebral abierta, la posibilidad de enfrentar una lesión con radiocirugía —sin ningún tipo de invasión, ni cortes, ni anestesia general; sin ser internado en un hospital, ni tener riesgos de parálisis— brinda tranquilidad al paciente así como a la familia. El tratamiento puede durar alrededor de 45 minutos por sesión y no será necesario un cuidado posoperatorio por lo que “no se genera pérdida de productividad”, asegura el Dr. Berti. “Es importantísimo que no haya ansiedad y el paciente se sienta bien. Además, el grupo familiar tampoco sufre tanto”, precisa. Con esta tranquilidad, es momento de informarse sobre esta opción de tratamiento. El Dr. Berti y su equipo están listos para resolver todas las dudas. //