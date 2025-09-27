Guía de primavera: qué vestir, qué frutas comer y a dónde ir en estos días de cambio de estación

Buscar frutas de temporada

Como cada temporada, la primavera llega también con sus propios sabores. Si se busca comer sano, en casa o en un plan fuera de ella, la nutricionista Karyn Reyna recomienda priorizar las frutas de estación. “Cítricos como mandarinas, naranjas, manzana de agua o israel, mango y papaya, y todos los que nos dan betacaroteno. Las frutas cítricas son importantes para la absorción de hierro”, nos dice. Sugiere comer distintas frutas en el transcurso del día.

Feria de flores

Hasta el 28 de setiembre, el parque Kennedy de Miraflores recibirá la décima edición de Perú Flora 2025 (@perufloraapp). En este evento, se reúnen más de 90 stands con la mejor variedad de flores y plantas ornamentales. Se han pensado en actividades y talleres culturales para toda la familia, así como el concurso de arreglos florales. Además, se podrá comprar directamente a los floricultores productores.

Elegir un buen ‘outfit’

La primavera es la temporada perfecta para jugar con capas ligeras y colores frescos. La ‘stylist’ Natalie Bourchier (@natibourchier) recomienda para las salidas “apostar por prendas versátiles como ‘blazers’ de lino, ‘trench coats’ livianos, chalecos tejidos y camisas ‘oversize’ que puedas superponer sobre tops o vestidos”. En cuanto a tonalidades primaverales, usar tonos neutros claros o rayas suaves. “Los accesorios también son clave: pañuelos [están en tendencia], gafas y bolsos en tonos vibrantes pueden transformar un look sencillo en uno muy chic”, comenta Bourchier.

Picnic al atardecer

Apenas el sol comienza a alumbrar, los limeños nos adueñamos de los malecones, un espacio ideal para disfrutar las mejores vistas del mar y sus atardeceres. Pero también, parques como La Pera del Amor o María Reiche son los lugares favoritos de quienes busquen un espacio distinto para celebrar un cumpleaños o alguna fecha especial, incluyendo a sus mascotas. También hay empresas que se dedican a embellecer el espacio con accesorios, como Picnic Club (TikTok @picnicclub.pe) o Al Aire Libre (IG @alairelibre.pe).

Lecturas al aire libre

La lectura no es considerada un deporte; sin embargo, es de las mejores compañeras para ejercitar la mente, la memoria y las emociones. Si el plan es salir a leer al aire libre, recomendamos el nuevo libro de poesía de Patricia Colchado, “Astro de luz sinfónica”, o los cuentos de Gaby Cevasco en “Sombras y rumores”. Cevasco, escritora iqueña, falleció recientemente y leerla es una buena manera de recordarla. Por otro lado, el promotor de lectura Renzo Cabrera (@renzo.lector) recomienda “El aroma a lavanda” de Dara Cabushtak, como una lectura fresca.

Belleza voladora

No solo las flores amarillas son una señal de la llegada de la primavera, la majestuosidad de las mariposas también lo es. La Morphotheca es de esos planes que fascinan a niñas y niños. En este lugar ubicado en San Isidro, las mariposas dominan el espacio y se puede caminar entre ellas mientras se aprende sobre este hermoso insecto: por ejemplo, cómo se transforma de gusano a mariposa. Para aprender más de ellas y visitar la Morphoteca se debe solicitar una reserva por su página de Instagram: @morphotheca.

Hola Fest Primaveral

Hoy y mañana el acostumbrado encuentro musical, artístico y de diseño peruano abrirá sus puertas a la primavera en el Hola Fest. Si haces compras, no olvides pedir tu girasol gratuito y continuar recorriendo la feria y disfrutando de los conciertos. Siempre en el Campo de Marte. Es ‘pet friendly’. Hoy, sábado 27, tendrán un taller de bordado floral con Sofini Arte y, por la tarde, estará la artista Diana Salas a las 5 p.m., junto a más artistas. Revisa el cronograma primaveral en IG: @holafest.pe.

Escapadas fuera de la ciudad

Los verdes paisajes lomeros cercanos a Lima son la sensación en redes sociales y continuarán hasta octubre. De hecho, son destinos turísticos a los que se puede llegar fácilmente y con la familia y amigos por cuenta propia o mediante agencias turísticas como Caral Tours (@caral_tours), que ha incluido en sus rutas las Lomas de Lachay. Aquí hay tres tipos de caminos, el más largo dura dos horas. Tome en cuenta los cuidados de las lomas: es recomendable no dejar plásticos ni llevar mascotas, pues pueden dañarlas.

Naturaleza y deporte

La práctica de actividades al aire libre y deportes en primavera no solo mantienen en forma a las personas, también dan la oportunidad de apreciar los nuevos paisajes idílicos con flores, pájaros e insectos. El senderismo en grupo es una buena idea para relajarse, así como el running, largas caminatas en el malecón o practicar yoga en comunidad en un parque, como las actividades organizadas por @que.fluya.yoga. Todos los sábados a las 10 a.m. se reúnen en el Parque del MAC, en Barranco. Son opciones para compartir un momento de entrenamiento y relajación en plena naturaleza.