¿Qué nos pueden decir sobre el arte de escribir guiones sus responsables?

Clásicos peruanos

En el caso de la escritora Giovanna Pollarolo, fue su obsesión por las telenovelas brasileñas de los ochenta, como “Roque Santeiro”, lo que le generó el impulso de escribir guiones. “En esa época, llegó a Lima uno de los guionistas de Roque Santeiro y esa fue mi única clase”, dice Pollarolo en referencia a su aprendizaje autodidacta. Para Pollarolo, quien regresa a la escritura de guiones después de 20 años —y tiene en su haber clásicos del cine peruano como “La boca del lobo”, “Caídos del cielo” (escritos junto con Augusto Cabada), “Tinta Roja”, entre otros—, lo más importante al elaborar un guion es, primero, definir el tema: “Determinar qué quieres contar y por qué, decidir qué tipo de película quieres hacer”.

La escritora y académica Giovanna Pollarolo regresa a la escritura de guiones después de 20 años. / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

Nos dice que siempre ha trabajado los guiones en simultáneo, con muchas reuniones con el director: “Leíamos los avances y hacíamos la escaleta (documento con el orden y descripción de las escenas). Una vez estructurada la película, habiendo conversado mucho sobre los personajes mientras se está escribiendo, ya se podía idear quiénes serían los actores”. La autora suele involucrarse en el cásting, pero no en las grabaciones.

“El rol del guionista siempre ha sido considerado menor, está como en la sombra. El guion es importante hasta un momento”, recalca. “Creo que el guionista tiene que impulsar su guion, porque, sino cómo se realiza, un guion guardado en el cajón es como que no existe. Mientras escribía me interesaba problematizarlos: ¿qué cosa es un guion? Para la gente que viene del cine el guion es lo que menos les interesa, consideran que es la parte literatura de la cual el cine quiere separarse porque el cine empezó luchando contra la literatura, tenía que separarse para consolidarse como un arte independiente. Entonces, el cine de autor postulaba la importancia del director. El director es el que concibe la película, la puesta en escena, el estilo en la obra. El guion es un instrumento, se lo puedes dar a tres o cuatro directores y saldrán películas distintas”.

La huelga de guionistas en Hollywood ha retrasado la fechas de estreno de producciones como 'Avatar 3', 'Thunderbolts', 'Blade', 'Avengers: The Kang Dynasty' y 'Avengers: Secret Wars'. Actores y actrices se han sumado a la voz de la protesta como la actriz Fran Dresher. / Instagram

Su experiencia como guionista es bastante amplia. Recuerda con mucho afecto que “La boca del lobo” fue el que más me costó porque en ese momento se hablaba de Sendero, pero no se había descubierto el video de Abimael: “No teníamos su cara, no sabíamos nada, solo aparecían noticias en los periódicos de fosas comunes. Como decíamos con Augusto, hicimos de la necesidad una virtud. Solo conocíamos el caso relatado en ‘Caretas’ de una sobreviviente y así creamos un universo”. Otra experiencia que guarda en su memoria es la adaptación de la novela del novelista Chileno, Alberto Fuguet, porque requirió adaptarla a Lima: “Me interesaba mucho cuánto le debía ‘Tinta Roja’ a ‘Conversación en la Catedral’. A Fuguet le gustó que al personaje de Giovanni Ciccia (Alfonso) le diga Zavalita, porque quería ser escritor y no periodista”.

"Tinta Roja" (2000).

En tanto, el guionista de larga trayectoria, Augusto Cabada, recomienda plantearse varias preguntas en el sentido más pragmático al comenzar la escritura: “¿Existirá un público para esa película? ¿Es producible? ¿Cuál debería ser el tono del guion? ¿Qué punto (o puntos) de vista adoptar en la narración? ¿Cómo estructurarla? En el caso de una adaptación, ¿se podrá narrar esa historia en cien minutos o dos horas sin restarle atractivo o destrozarla? ¿Qué se debería tomar y descartar de la obra original, y por qué? Hay otros aspectos más íntimos: ¿de veras me interesa contar esa historia? ¿Por qué quiero contarla, qué intento transmitirle al público? A veces, hay preguntas tan elementales como ‘¿iría a ver esa película?’ que ninguno de los involucrados se formula”.

¿Se podría considerar al guion una pieza literaria? “Sin ánimos de subestimar mi propio trabajo —dice Cabada—, veo al guion como una herramienta, un texto escrito que sirve para crear un texto audiovisual, la película. Sus virtudes no pueden ni deben ser juzgadas en sí mismas, sino en función de una obra que todavía no existe: desde ese punto de vista, es un insumo, no es el producto final. Con eso no quiero decir que un buen guion no requiera talento, creatividad u originalidad: hay guionistas buenos, mediocres y execrables. Pero un guionista que se obsesione con la calidad de su estilo, o que crea que va a ser leído como un autor literario, desconoce el oficio en el que se ha metido, mejor que se dedique a la poesía.”, resalta Cabada.

Le preguntamos a Cabada cuáles serían los guiones que lleva con más afecto: “En mi carrera he asumido muchos trabajos alimenticios, asignaciones profesionales para pagar cuentas, así que son más bien escasas las veces que he sentido placer de escritura u orgullo profesional (consecuencias de no haber sido productor de mis proyectos, mi mayor limitación). Creo que ‘La boca del lobo’ fue una película importante, y aunque en su momento Giovanna Pollarolo y yo le encontramos muchos errores -fue nuestro primer guion-, me sorprende que hoy, décadas después, todavía haya gente que la cite. También recuerdo con cariño ‘Caídos del Cielo’ (coescrita igualmente con Giovanna). De mis guiones en solitario, mi favorito es el de ‘Bajo la Piel’, película que me sorprende cuando la revisito, pues puedo seguirla con el vivo interés de un espectador ajeno. Guardo cierto aprecio por el guion de ‘Muero por Muriel’, único largometraje que dirigí, aunque la experiencia de su producción y lanzamiento fue más bien penosa”.

Humor en pantalla

Desde las canchas televisivas, Yashim Bahamonde es uno de los ocho guionistas de “Al fondo hay sitio” y lidera el equipo de “Luz de luna”. Tiene más de 20 años escribiendo los guiones de series de televisión como “Vírgenes de la cumbia”, “Yuru, la princesa amazónica” o “Los jotitas”. Su trabajo consume creatividad y mucho tiempo. Requiere de mucha organización diaria y coordinaciones en equipo. Aun así, dicta talleres en los penales de Lima.

El guionista Yashim Bahamonde tiene una amplia trayectora en exitosas series peruanas como “Vírgenes de la cumbia”, “Yuru, la princesa amazónica” y “Los jotitas”. Actualmente, es guionista de "Al fondo hay sitio" y "Luz de luna". / © Victor Idrogo / Icónica

“El trabajo del guionista, más que cerebral, es intuitivo”, revela. “Debes ponerte en la situación del personaje y vivir a través de ellos. Como guionistas, trabajamos con nuestras emociones, estamos a flor de piel”. El humor es esencial en sus creaciones, y no se le dificulta porque le viene por naturaleza: “Me gusta reír y hacer reír”, nos dice. Bahamonde se considera un guionista de esquina y no de biblioteca: “Soy de los que piensan que para escribir hay que vivir mucho, para tener carne de verdad. Con eso trabajo, con las experiencias de mi vida y de los demás”. //