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Resumen

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Una advertencia médica sobre la obesidad impulsó el camino de la actriz Rebel Wilson hacia una mejor fertilidad y la maternidad.
Una advertencia médica sobre la obesidad impulsó el camino de la actriz Rebel Wilson hacia una mejor fertilidad y la maternidad.
/ AFP
Por Milenka Duarte

Antes de hablar de ovulación, reserva ovárica o fertilidad de la pareja, hay un pilar que suele anticiparse cuando una mujer quiere ser madre: el estilo de vida. Aunque existen múltiples factores que pueden influir en la posibilidad de concebir, el peso suele ocupar rápidamente el centro de la conversación cuando existe sobrepeso u obesidad, hasta resumirse a menudo en una directriz categórica: “primero tienes que bajar de peso”.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.