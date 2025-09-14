Cuántas veces hemos tenido un antojo urgente que saciar o la llegada de una visita inesperada sin nada en la cocina para ofrecer. Cuando se trata de comida, los peruanos no siempre sabemos esperar, especialmente en estos tiempos acelerados en que el tiempo es cada vez más limitado.

Ante esos apuros, aparece una nueva manera de acortar el tiempo de espera y tener unos jugosos sánguches, deliciosos postres o contundentes hamburguesas en casa sin aguardar mucho por ellos.

Newsletter exclusivo para suscriptores Nora Sugobono presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

El servicio de delivery Rappi no solo permite recibir productos y comida en tiempo récord, también ayuda a no interrumpir un momento erappirrspecial, resolver imprevistos sin estrés y aprovechar el tiempo en lo que realmente importa. Con Rappi Turbo, la respuesta llega en pocos minutos para cubrir cualquier urgencia que se presente.

Por ejemplo, ahora con Turbo Restaurantes es posible recibir en un máximo de 15 minutos comida caliente y recién preparada de tus marcas favoritas. Si estás en la oficina y no tienes tiempo de salir a almorzar, puedes pedir hamburguesas o sánguches de McDonald’s, Bembos, Yopo, Juicy Lucy o Subway. Y si estás en casa, sin haber cocinado para la semana, y recibes una visita por la tarde, un delivery inmediato de pastelería San Antonio o postres de María Almenara es siempre una gran opción que nos saca de apuros.





¿Como funciona?

Junto a los restaurantes, Rappi ha cocreado menús que pueden cocinarse en un máximo de cinco minutos y ha diseñado una logística enfocada en el despacho, de modo que, desde que se toma el pedido hasta que se entrega en el destino, solo transcurren quince minutos. En apenas dos años, Turbo Restaurantes ha gestionado más de un millón de órdenes y triplicado su demanda.

Productos del día a día

Por otro lado, los productos de conveniencia también forman parte de este servicio veloz, capaz de resolver necesidades en unos diez minutos. Son más de cuatro mil artículos organizados bajo el concepto de ‘quick commerce’, con un modelo de entregas ultrarrápidas. Rappi Turbo opera con 22 ‘dark stores’ en Lima y Arequipa, desde donde se despachan frutas frescas, vegetales, hortalizas, artículos de limpieza, cuidado personal y todo lo necesario para el día a día en el hogar o la oficina: snacks, bebidas, embutidos, carnes, golosinas y más. En un país donde el tiempo es calidad de vida, ganar minutos extra tiene un valor enorme. //