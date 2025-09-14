Cuántas veces hemos tenido un antojo urgente que saciar o la llegada de una visita inesperada sin nada en la cocina para ofrecer. Cuando se trata de comida, los peruanos no siempre sabemos esperar, especialmente en estos tiempos acelerados en que el tiempo es cada vez más limitado.
LEE TAMBIÉN | De la lancha de su abuelo a subcampeona del mundo: Isabella Suazo, la velerista que sueña con los Juegos Olímpicos y recibe consejos de Stefano Peschiera
Ante esos apuros, aparece una nueva manera de acortar el tiempo de espera y tener unos jugosos sánguches, deliciosos postres o contundentes hamburguesas en casa sin aguardar mucho por ellos.
Newsletter exclusivo para suscriptores
El servicio de delivery Rappi no solo permite recibir productos y comida en tiempo récord, también ayuda a no interrumpir un momento erappirrspecial, resolver imprevistos sin estrés y aprovechar el tiempo en lo que realmente importa. Con Rappi Turbo, la respuesta llega en pocos minutos para cubrir cualquier urgencia que se presente.
Por ejemplo, ahora con Turbo Restaurantes es posible recibir en un máximo de 15 minutos comida caliente y recién preparada de tus marcas favoritas. Si estás en la oficina y no tienes tiempo de salir a almorzar, puedes pedir hamburguesas o sánguches de McDonald’s, Bembos, Yopo, Juicy Lucy o Subway. Y si estás en casa, sin haber cocinado para la semana, y recibes una visita por la tarde, un delivery inmediato de pastelería San Antonio o postres de María Almenara es siempre una gran opción que nos saca de apuros.
¿Como funciona?
Junto a los restaurantes, Rappi ha cocreado menús que pueden cocinarse en un máximo de cinco minutos y ha diseñado una logística enfocada en el despacho, de modo que, desde que se toma el pedido hasta que se entrega en el destino, solo transcurren quince minutos. En apenas dos años, Turbo Restaurantes ha gestionado más de un millón de órdenes y triplicado su demanda.
Productos del día a día
Por otro lado, los productos de conveniencia también forman parte de este servicio veloz, capaz de resolver necesidades en unos diez minutos. Son más de cuatro mil artículos organizados bajo el concepto de ‘quick commerce’, con un modelo de entregas ultrarrápidas. Rappi Turbo opera con 22 ‘dark stores’ en Lima y Arequipa, desde donde se despachan frutas frescas, vegetales, hortalizas, artículos de limpieza, cuidado personal y todo lo necesario para el día a día en el hogar o la oficina: snacks, bebidas, embutidos, carnes, golosinas y más. En un país donde el tiempo es calidad de vida, ganar minutos extra tiene un valor enorme. //
♦◊ El servicio de Rappi Turbo combina tecnología y logística inteligente: organiza sus productos según los hábitos de consumo, cuenta con ‘pickers’ que se mueven con precisión y repartidores ubicados a pocos metros. De esta manera, garantiza que los pedidos lleguen en pocos minutos dentro de un radio máximo de tres kilómetros.
TE PUEDE INTERESAR
- La historia de las mujeres de Ollantaytambo quienes convirtieron su cabello en pelucas y en símbolo de independencia económica
- De Lima para el mundo: la historia de El Chinito y su pan con chicharrón, uno de los favoritos en la final del torneo de Ibai Llanos
- Don Giovanni: el pisco artesanal de uva quebranta que celebra la amistad
- Helados, cafés y mucho más: la cafetería temática de San Roque que ofrece una nueva forma de disfrutar del king kong
- “Levantarse a pesar de los problemas nos define a los peruanos”
Contenido Sugerido
Contenido GEC