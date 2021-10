Conforme a los criterios de Saber más

Hace 18 meses la idea de trabajar desde casa a tiempo completo era una opción que para muchos no era viable. Cuando empezó la pandemia sentimos que nos cortaban las alas al no poder ir de manera presencial a la oficina, mientras que enfrentábamos retos insospechados: lidiar con los espacios familiares, el colegio virtual, no poder compartir con nuestros colegas de manera presencial, incluso no tener un tiempo que sea solo para nosotros. La línea entre el trabajo y la casa se volvió fina. Pero el teletrabajo o trabajo remoto también nos ha dejado muchas lecciones.

Aprendimos a adaptarnos al cambio. Todo sin imaginar que cuando por fin nos tocase volver nos encontraríamos debatiendo sobre cómo poder hacerlo sin perder la flexibilidad que logramos con la nueva realidad en casa, producto de la pandemia. Esta realidad llegó para quedarse y ser parte de nuestro nuevo estilo de vida. Empezar por aceptarlo es primordial. Quizás podemos tener algún poder de negociación, pero no será muy amplio. Muchas compañías han decidido mantener trabajos con opción remota; otras con algunos días desde casa; y muchas otras solicitarán regresar a la oficina al 100% de manera presencial.

Como todo cambio, este también es difícil de procesar. Nos afloran un cúmulo de sentimientos encontrados y cuestionamientos que nos pueden poner en una situación incómoda donde otra vez nos veremos obligados a adaptarnos. ¿Cómo hago nuevamente para adecuarme a estas nuevas rutinas, considerando lo que me costó alcanzar lo que hoy tengo? ¿Cómo hago para no perder la flexibilidad que gané en estos últimos 18 meses y mantener mis nuevas rutinas? Si tengo hijos, ¿cómo me puedo organizar con el trabajo y el colegio si aún no tienen un horario presencial regular?

Muchas personas pasarán del teletrabajo al trabajo presencial en los próximas semanas.

Las preguntas que nos surgen pueden ser muchísimas y muy distintas dependiendo la realidad de cada uno, incluso pueden estar acompañadas de algunos miedos. Y aunque no exista una sola formula para resolver todo lo anterior, a continuación queremos compartirles algunos tips que pueden ser de ayuda en esta nueva transición.

Aceptemos el cambio. Aprendimos que el cambio es constante y la adaptación al mismo, un proceso. No nos libraremos de vivir una curva de emociones. Démonos permiso de tomarnos ese tiempo y controlemos lo que sí podemos controlar. Seamos flexibles y menos duros con nosotros mismos. Démonos permiso y no perdamos la perspectiva siendo demasiado auto críticos. Prioricemos y pongamos límites. Por más obvio que suene, hagamos una lista de prioridades con lo que es para nosotros realmente importante conservar. Desde hacer deporte hasta leer un libro, o pasar más tiempo con la familia. Comprometamos algo. Esta adaptación será un “toma y da” o un “estira y afloja” como comúnmente se le llama. No podremos tener todo y en algunas ocasiones deberemos entregar algo a cambio, o incluso hacer algún sacrificio. Asegurémonos de tener claro qué estamos dispuestos a dar versus lo que queremos conservar. Pidamos ayuda. No siempre vamos a poder con todo. Levantemos la mano en casa, en el trabajo o con nuestra red de apoyo. Recordemos que no estamos solos en esta realidad. Seamos claros con nuestro empleador sobre qué es lo que necesitamos y nuestras expectativas, ofreciendo alternativas viables. Por ejemplo, si tenemos hijos y sus horarios se cruzan con los nuestros; o si por salud mental necesitamos un tiempo de descompresión.

Si bien se trata de realidades y necesidades muy distintas según cada caso, estos nuevos cambios no serán ajenos a nadie. Estemos preparados.

*Raphaela Berckemeyer y Claudia Vallejo son coaches ejecutivas certificadas por la Universidad de Columbia en NY

