Cuando Tim Murphy corría los últimos kilómetros de la maratón Heart of San Diego, allá por los años 80, sintió la ausencia de su compañera de entrenamientos: la música. Propuso, entonces, incluir a bandas de rock en el trayecto de la carrera y celebrar con un concierto al final. Tras la negativa por parte de distintos organizadores, decidió emprender su novedoso formato.

El 21 de agosto de 1998 se llevó a cabo la primera edición de la Rock ‘n’ Roll Marathon en San Diego, la más grande en la historia de Estados Unidos, en su primera convocatoria. Cerca de 20 mil personas corrieron 40 kilómetros y continuaron la fiesta deportiva con las presentaciones de Huey Lewis and the News, Pat Benatar y The Lovin’ Spoonful.

La fórmula, cómo no, fue un éxito. Actualmente tiene presencia en grandes ciudades como San Francisco, Las Vegas, Montreal, Beijing, México D. F., Madrid, Dublin, Medellín, Santiago de Chile y, ahora, en la capital peruana bajo el nombre de Claro Música Rock ‘n’ Roll Half Marathon Lima. “Habrá carreras de 5K, 10K y 21K. Cada dos kilómetros estarán bandas peruanas que tocarán en vivo rock de los años 80 y 90. Al final, el público va a poder disfrutar el concierto de un importante artista como es Vicentico”, adelanta Christian Thobo-Carlsen, director ejecutivo de Andesport, empresa que trae el formato al país.

Los competidores partirán a las 4 p.m. del complejo deportivo Niño Héroe Manuel Bonilla, en Miraflores, y recorrerán las calles de Barranco, San Isidro y Lince. Las inscripciones ya están abiertas en la página web https://www.runrocknroll.com/es/Events/Lima con costos de 65 USD (21K), 50 USD (10K) y 30 USD (5K). El broche de oro está previsto para las 7 p.m. con el concierto de la voz detrás de los Los Fabulosos Cadillacs. El próximo domingo 10 de noviembre seremos testigos de un evento que promete. //

A TENER EN CUENTA:

Para la primera edición en Lima, se espera la participación de más de 6 mil personas. Inscripciones abiertas hasta el 4 de noviembre, a las 11:59 p.m.

El público que desee asistir solo al concierto, puede adquirir las entradas en Teleticket de Wong y Metro. También en la web https://teleticket.com.pe/vicentico-2019