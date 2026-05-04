A veces cuando una relación termina, todo el mundo espera que estés bien de inmediato. Te repiten constantemente que “no era para ti”, “te mereces algo mejor” o “ya pasará”. Y tú lo sabes, en teoría lo entiendes, pero aun así te duele. Duele cuando te despiertas y lo primero que notas es su ausencia, cuando algo te recuerda a esa persona sin previo aviso o cuando te descubres queriendo escribirle, aunque tengas claro que no deberías.

Porque no estás sufriendo solo por alguien que ya no está, también estás sintiendo la pérdida de todo aquello que construyeron juntos, de lo que imaginaste que algún día sería y de esa versión de tu vida en la que esa historia sí funcionaba. Y es que, todo eso que sientes, —ya sea nostalgia, tristeza o cualquier otra emoción—, no siempre se apaga con lógica ni con fuerza de voluntad.

Por eso, cuando una relación termina, no estás exagerando ni siendo débil: estás atravesando por un duelo.

Saber que no funcionaba no hace que duela menos

Sin duda, esta es una de las paradojas más grandes del amor, ya que la lógica puede estar clara, pero en ocasiones, las emociones van por otro carril, más lento, más profundo, más humano. Por eso, cuando una relación termina, lo que se activa no es solo un “cierre de etapa”, sino un verdadero proceso de duelo.

Como explicó Roxana Miranda, jefa de la carrera de Psicología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) a Somos, siempre que vivimos una experiencia en la que perdemos algo, transitamos por un duelo, el cual es un proceso natural que se puede dar ante una ruptura amorosa, la muerte de alguien cercano o incluso la pérdida de un trabajo.

Sin embargo, a diferencia de otros tipos de pérdida, en el caso del fin de una relación, hay algo especialmente complejo: la otra persona sigue existiendo, pero ya no está disponible emocionalmente. Esa presencia ausente—según Iván La Rosa, docente de la carrera de Psicología de la Universidad Científica del Sur —puede generar confusión, esperanza e incluso recaídas emocionales. Y es que, no solo se pierde a alguien, sino también se rompe con esa narrativa compartida: la rutina, una identidad construida en conjunto y una serie de planes que daban forma al futuro.

“Basta con ver a una expareja para que todo eso reaparezca de golpe. Incluso cuando sabemos que la relación no funcionaba, el dolor puede sentirse igual de intenso. Porque entender algo no significa dejar de sentirlo, y es que el ser consciente no elimina el apego emocional construido con el tiempo”.

Aunque sepas que no funcionaba, el dolor no desaparece con la lógica. El apego, la costumbre y los proyectos compartidos siguen presentes, y el corazón necesita tiempo para alcanzar lo que la mente ya entendió.

Dicho esto, es muy común que aparezcan emociones contradictorias. Como recalcó el psicólogo clínico Adam Borland, de Cleveland Clinic, el duelo por ruptura no es lineal y las emociones pueden superponerse. Una persona puede sentir tristeza por la pérdida y, al mismo tiempo, alivio porque una dinámica dolorosa terminó. También puede haber ambivalencia: preguntarse si fue la decisión correcta, oscilar entre extrañar y recordar por qué era necesario terminar. Esa mezcla no significa confusión patológica, sino que el proceso emocional todavía se está acomodando.

Tu cerebro no entiende la ruptura como una decisión racional

Aunque se suela pensar que, tras una ruptura, solo se debe “aceptar y seguir adelante”, lo cierto es que se atraviesa por un proceso que también tiene bases biológicas y emocionales más completas.

Cuando una relación termina, el cerebro no lo procesa únicamente como una decisión lógica. Por el contrario, puede reaccionar como si estuviera perdiendo una fuerte importante de recompensa. “El amor activa circuitos vinculados a la dopamina, los mismos que participan en experiencias placenteras”, aseguró la psicoterapeuta Liliana Tuñoque, de Clínica Internacional. Por eso, cuando el vínculo se rompe aparece una especie de síndrome de abstinencia: esa urgencia de escribir, llamar o revisar las redes sociales de un ex, no es simplemente falta de voluntad, sino una respuesta del propio cerebro.

A partir de ahí, entra en juego otro mecanismo: la forma en que la mente recuerda la relación. Con la distancia, es común que los recuerdos se filtren. Según Iván La Rosa, la mente tiende a rescatar lo positivo y a minimizar lo que dolía, especialmente cuando aparece la soledad o una sensación de vacío. Idealizar, en este sentido, funciona como una manera de sostener el vínculo internamente, aunque implique una versión incompleta de lo vivido.

“En este contexto, diferenciar entre extrañar y seguir en duelo se vuelve clave. Mientras la primera aparece como un recuerdo ocasional, el duelo se hace evidente cuando empieza a afectar el funcionamiento, el ánimo y las decisiones. Si con el paso de los meses la persona evita salir, compara constantemente a otros con su expareja o revisa mensajes de forma recurrente, ya no se trata solo de nostalgia. Es un proceso que sigue activo y que interfiere en la vida cotidiana, porque recordar no es lo mismo que seguir atrapado en la pérdida”, sostuvo el psicólogo.

Por qué a veces soltar toma más tiempo del que esperabas

Después de una ruptura, una de las primeras preguntas que aparece — aunque pocas veces tenga una respuesta clara — es cuánto tiempo tomará sentirse mejor. Para la psicóloga Roxana Miranda, el duelo amoroso no sigue un calendario fijo. “Aunque algunos autores estiman que puede durar alrededor de un año, en realidad se trata de un proceso profundamente subjetivo y personal”. No sigue una serie de etapas rígidas: hay días de avance y otros de retroceso, momentos de claridad seguidos de recaídas emocionales.

En este recorrido, uno de los factores que más puede “interferir” con la recuperación es la conexión constante con la expareja, especialmente a través de redes sociales. Borland señaló que, seguir viendo lo que el otro hace mantiene activa la herida: alimenta la necesidad de revisar, comparar e incluso fantasear con escenarios que ya no existen.

Extrañar no siempre es debilidad: tu cerebro también atraviesa por una especie de “abstinencia emocional”. Por eso cuesta soltar, por eso aparece la urgencia de volver. Entenderlo ayuda a poner límites sin culparte.

Por eso, el llamado “contacto cero” no debería entenderse como un castigo, sino como una forma de autocuidado. Tomar distancia permite que la mente deje de reabrir la historia una y otra vez, y crea el espacio necesario para procesar lo que se perdió.

Asimismo, mantener la idea de “seguir siendo amigos” puede suponer un riesgo, ya que puede convertirse en una manera de evitar el dolor real de la pérdida. Como destacó La Rosa, la cercanía ambigua —ni juntos ni completamente separados— mantiene activo el apego y dificulta cerrar el ciclo.

“La amistad entre exparejas solo es posible cuando ambos han elaborado el duelo, no hay expectativas ocultas y existen límites claros. De lo contrario, aceptar ese lugar puede prolongar el sufrimiento bajo una apariencia más llevadera”.

A veces, el entorno añade una carga extra: amigos o familiares que, con la mejor intención animan a “seguir adelante” o a buscar una nueva relación. ¿Cómo manejarlo? El experto de la Universidad Científica del Sur subrayó que establecer límites es una forma muy necesaria de amor propio. Es fundamental expresar lo que se siente desde la honestidad y la tranquilidad, sin necesidad de dar explicaciones. De hecho, una frase tan simple como “gracias por preocuparte, pero necesito vivir mi proceso a mi ritmo” es suficiente para marcar distancia y mantener la armonía.

Sin embargo, esta presión externa a veces se puede mezclar con una interna: la necesidad de llenar el vacío lo antes posible. Ahí es donde se vuelve importante diferenciar entre el deseo genuino de volver a estar en pareja y el miedo a la soledad. Adam Borland advirtió que iniciar una relación demasiado rápido puede ser una señal de evitación emocional. Cuando el impulso de vincularse nace más del dolor o del vacío que de una verdadera disponibilidad afectiva, es probable que el duelo no se haya elaborado.

Soltar, entonces, no es solo dejar ir a alguien, sino atravesar todo lo que esa ausencia despierta. “El dolor no desaparece cuando se evita, simplemente se transforma y encuentra otras maneras de manifestarse. Puede emerger como irritabilidad, insomnio, ansiedad, cinismo afectivo o patrones que se repiten en nuevas relaciones. Ignorar no es sanar, por eso, lo que no se afronta hoy puede regresar más adelante con mayor fuerza”, resaltó La Rosa.

Soltar no es olvidar: cómo empezar a reconstruirte y cerrar un ciclo

Hay momentos en los que dejar ir no parece una opción real, no porque no queramos, sino porque duele demasiado. En este punto, más que buscar respuestas rápidas, lo importante es entender que soltar es un proceso que empieza desde lo más básico.

En este sentido, el psicólogo Iván la Rosa propuso cuatro aspectos claves a tomar en cuenta:

Aceptar que duele y dejar de pelear con esa emoción. Reducir todo aquello que reabre la herida, como revisar redes sociales o mensajes. Sostener rutinas esenciales: dormir bien, alimentarse saludablemente, moverse y apoyarse en otros. Expresar lo que pasa por dentro, ya sea escribiendo o en terapia.

Sanar no es olvidar de un día para otro, sino empezar a volver a ti. El duelo avanza cuando, poco a poco, dejas de mirar lo que fue y empiezas a reconstruir lo que quieres que venga.

“A veces pequeñas acciones como borrar accesos rápidos al chat de un ex o salir a caminar cada mañana puede marcar una diferencia significativa. Estas decisiones—aparentemente simples—ayudan a recuperar la estabilidad emocional y sensación de control”.

La culpa también forma parte del proceso

Uno de los mayores obstáculos al intentar cerrar un ciclo es la culpa. La sensación de no haber hecho lo suficiente o de no haber “superado” la relación lo suficientemente rápido puede volverse constante.

Según Ruth Kristal, psicóloga de SANNA San Borja, lo que experimentamos es inherente al duelo. La especialista aclaró que cada individuo gestiona este proceso de forma única, condicionado por sus vivencias y la relación vivida. En este sentido, reflexionar sobre lo ocurrido puede ser saludable, siempre y cuando no derive en una dinámica de autocastigo que frene la sanación

“Ante ello, es clave la autocompasión. No hay tiempos correctos ni formas perfectas de atravesar una ruptura. Entender que toda relación involucra a dos personas —y que ambos aportaron lo que podían en ese momento— ayuda a soltar la idea de culpa y reemplazarla por una mirada de responsabilidad compartida. Eso, más que debilitar, permite avanzar”, enfatizó Miranda.

Por qué sanar no es un proceso lineal

Muchas personas se angustian cuando sienten que “retroceden”. Días en lo que todo parece estar bien, seguido por otros en los que el dolor vuelve con fuerza. De acuerdo con Adam Borland, esto sucede porque el duelo no es una escalera que se sube paso a paso: las etapas pueden aparecer en distinto orden o regresar cuando parecía que ya habían pasado.

Por esta razón, es fundamental entender que esos episodios no son fracasos, sino reacciones naturales provocadas por recuerdos, fechas o lugares. “Más que interpretarlos como una recaída, lo más útil es verlos como parte del proceso y retomar lo esencial: autocuidado, apoyo y hábitos saludables”.

¿Se puede cerrar un ciclo sin respuestas?

Una de las situaciones más difíciles es cuando la relación termina sin explicaciones claras, por lo que la falta de cierre puede dejar a la persona atrapada en preguntas sin respuesta. Ante estos casos, el psicólogo de Cleveland Clinic, recalcó que el trabajo es interno. No siempre habrá una explicación que llegue o que sea suficiente, por lo que cerrar un ciclo implica aceptar esa ausencia de respuestas y, aun así, avanzar.

“Esto significa reconocer la pérdida, permitirse sentir, ordenar la experiencia con ayuda si es necesaria y construir un significado propio de lo vivido. No se trata de olvidar, sino de dejar de esperar que la otra persona resuelta lo que ahora es parte del propio proceso”.

Tranquilo, estás empezando a sanar

Para quienes sienten que el dolor no va a terminar nunca, es importante entender que, la sanación no es dejar de sentir, sino es empezar a aceptar lo que pasó y volver, poco a poco, a la propia vida. Como nos recuerda Borland, el cambio ocurre cuando el dolor deja de dominar cada decisión y comienza a haber espacio para otras cosas: rutinas, vínculos, intereses y proyectos.

Es ahí, donde empieza realmente el proceso. No cuando todo desaparece, sino cuando, incluso con dolor presente, la vida vuelve a moverse.