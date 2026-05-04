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Resumen

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Dejar una relación no es solo perder a alguien: es soltar una versión de tu vida, de tu futuro y de ti mismo. El duelo tras una ruptura es real, profundo y, aunque duela, también es el inicio de una reconstrucción.
Dejar una relación no es solo perder a alguien: es soltar una versión de tu vida, de tu futuro y de ti mismo. El duelo tras una ruptura es real, profundo y, aunque duela, también es el inicio de una reconstrucción.
Por Milenka Duarte

A veces cuando una relación termina, todo el mundo espera que estés bien de inmediato. Te repiten constantemente que “no era para ti”, “te mereces algo mejor” o “ya pasará”. Y tú lo sabes, en teoría lo entiendes, pero aun así te duele. Duele cuando te despiertas y lo primero que notas es su ausencia, cuando algo te recuerda a esa persona sin previo aviso o cuando te descubres queriendo escribirle, aunque tengas claro que no deberías.

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