Terminar una relación nunca es fácil. Cuando sucede, una persona muy importante deja de ser parte de nuestra vida, y aceptarlo puede ser muy doloroso. No importa quién decide terminar, o si la ruptura es de mutuo acuerdo: cando una relación de pareja se acaba inevitablemente se empieza un proceso de duelo.

Este duelo se vive por etapas y suele venir acompañado de muchas preguntas que analizan el por qué de lo que ha sucedido y cómo se va a enfrentar. Hoy las redes sociales ocupan una parte importante de nuestras vidas, por lo que una de las preguntas más recurrentes al enfrentar una ruptura amorosa es “¿debería dejar de seguir a mi ex en redes sociales?”

Hay quienes dejan de seguir a sus ex parejas con la intención de que lo noten y, a partir de eso, surja algún tipo de contacto o impacto en la otra persona.

En realidad, cada caso es distinto y no es igual una relación que ha terminado bruscamente (sea por una mentira o traición), que una que ha terminado de mutuo acuerdo, pues en la primera lo más probable es que uno no quiera volver a ver ni a saber de la otra persona. Por lo tanto, dejar seguirla en redes sociales sería obvio.

Igualmente, cuando una persona da por asumido que una relación ha acabado realmente, por más doloroso que pueda ser, lo más probable es que prefiera evitar el contacto con su ex, de manera que pueda comenzar el duelo para poder cerrar las heridas que la relación ha dejado abiertas. Además, al eliminar a un/a ex de redes sociales evitamos comparar nuestras vidas y nuestro proceso de duelo con el de la otra persona, lo que puede hacernos sentir que estamos fracasando.

Por otro lado, hay quienes dejan de seguir a sus ex parejas con la intención de que lo noten y, a partir de eso, surja algún tipo de contacto o impacto en la otra persona. Esto puede ser muy manipulador y tener consecuencias muy negativas al no conseguir lo que uno quiere. En estos casos, lo mejor es re-evaluar la situación y no llevar a cabo acciones de manera precipitada. Dejar de seguir a un/a ex debería ser algo pensado y voluntario, no algo forzado ni con intenciones ocultas.

En mi opinión, no hay una misma respuesta para todas las preguntas de si seguir o no a un ex. Cada relación es distinta y termina por motivos diferentes. Sin embargo, considero que es sano cortar de raíz y evitar las conductas de manipulación. Puede que sea muy doloroso, pero cuando una relación se termina, lo mejor es que el proceso del duelo siga su curso -no lo evitemos- e intentar salir adelante. Si no podemos hacerlo solos, pidamos ayuda.