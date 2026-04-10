Hay amores que dejan una huella incluso después de decir adiós. Esos que, con el tiempo, se convierten en recuerdos, canciones o frases como “no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes”. Volver con un ex parece, entonces una mezcla de nostalgia y esperanza, como si la vida nos ofreciera reescribir una historia que quedó inconclusa. Pero también puede ser el riesgo de revivir esas heridas que nunca sanaron del todo.

No es raro que idealicemos —para bien o mal —esas segundas oportunidades en el amor. A lo largo de los años, algunas parejas han alimentado esa ilusión. Una de las relaciones más icónicas e intermitentes es la de Ross Geller y Rachel Green en la serie Friends que, aunque es ficción, nos demostró que algunos vínculos pueden reinventarse. Pero también hay historias que nos recuerdan que no siempre funciona, como el mediático reencuentro de Jennifer Lopez y Ben Affleck, donde ese segundo intento no logró sanar lo que ya estaba roto.

Algunas relaciones florecen y otras que se desvanecen, pero todas nos invitan a mirar hacia adentro. ¿Es una segunda oportunidad real o solo el eco de lo que alguna vez fue? Entre el deseo de volver y la necesidad de avanzar, encontrar la respuesta no siempre es fácil. Pero mirar con honestidad lo vivido puede ser el primer paso para decidir sin idealizar el pasado y elegir, por fin, lo que realmente nos haga feliz.

¿Una segunda oportunidad desde el amor o desde la herida?

Entender de dónde nace el deseo de regresar con una expareja, sin duda, puede marcar una gran diferencia entre reconstruir una relación saludable o repetir un ciclo que ya generó mucho dolor. Por eso, como explicó Karin Domínguez, psicóloga y gerenta de Modo USIL de la Universidad San Ignacio de Loyola a Somos, una forma de descifrarlo es comprendiendo que el amor genuino se vive como una elección consciente, más no como una necesidad urgente.

“Este permite que cada persona mantenga su identidad, sus metas y su bienestar personal, mientras que cuando se decide desde el apego emocional o la dependencia, el vínculo se sostiene por el temor a perder a la persona o a enfrentar la soledad”.

Y es que la soledad—según la psicóloga Diana Bances, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) — puede distorsionar la memoria emocional. En contextos urbanos como Lima, donde muchas personas viven ritmos acelerados, pero con poca conexión real, es común que la ausencia active el impulso de volver. Por ejemplo, un sábado por la noche sin planes, o el silencio después de un día largo, puede generar la necesidad de escribirle a un ex. Sin embargo, muchas veces esto no nace del amor ni de la sensación de extrañar genuinamente a esa persona, sino de la costumbre y de evitar el vacío.

Además, como advirtió Iván La Rosa, docente de la carrera de Psicología de la Universidad Científica del Sur, nuestro cerebro tiende a idealizar el pasado como mecanismo de defensa para reducir el dolor emocional, priorizando los recuerdos positivos y minimizando los negativos. Este sesgo, conocido como nostalgia selectiva, puede distorsionar la realidad e impulsar el deseo de retomar el vínculo.

Extrañar a alguien no siempre es amor. Si lo que más pesa es la costumbre o la soledad, cuidado, a veces podemos volver por miedo, no por un deseo real.

La clave está en la claridad emocional. Porque no es lo mismo regresar desde la madurez, la cual implica reflexión, autocrítica y una serie de cambios concretos, que desde la herida que surge del dolor, el rechazo o la necesidad de reparar la autoestima.

¿Tu relación tiene futuro?

Por lo general, las relaciones que tienen más posibilidades de reconstruirse son aquellas que han atravesado por problemas circunstanciales, como diferencias de hábitos, estrés externo o conflictos específicos como un malentendido.

Aunque duelen, estas rupturas no suelen dejar una huella profunda ni alterar significativamente la estructura emocional. De hecho, como destacó Vanessa Román, psicóloga clínica del Centro Psicológico SANA, si ambos desarrollan herramientas emocionales y una buena comunicación, pueden retomar la relación de manera saludable.

En cambio, los problemas estructurales que se manifiestan a través de patrones repetitivos como infidelidad, conductas narcisistas o abuso emocional son más difíciles de reconstruir, pero no imposibles.

“Estudios señalan que, de cada 10 parejas, aproximadamente 6 continúan juntas tras una infidelidad. Sin embargo, solo lo logran cuando ambos miembros realizan un trabajo profundo de reestructuración cognitiva y emocional, pues la infidelidad activa circuitos de amenaza en el cerebro y coloca a la persona afectada en un estado de alerta constante. El aumento del cortisol genera hipervigilancia, ansiedad, pensamientos catastróficos e inseguridad persistente. Por eso, no se trata solo de perdonar, sino de procesar un impacto emocional y neuropsicológico real”, recalcó la psicóloga.

¿Estas listo para volver con tu ex?

Regresar con una expareja no es solo cuestión de cuánto tiempo ha pasado, sino de lo que realmente cambió en ese periodo. Aunque muchas veces se cree que la distancia o los meses ayudan a “curar” la relación, lo cierto es que reconstruir un vínculo—especialmente cuando se ha roto la confianza— requiere de algo más profundo, como el trabajo personal, el compromiso y cambios reales por parte de ambos, aseguró el psicólogo Ramone Ford, de Cleveland Clinic.

“Si eso no está presente, intentar retomarlo demasiado pronto puede llevar, casi inevitablemente, a repetir los mismos patrones que lo rompieron en primer lugar”.

Una segunda oportunidad funciona solo si hay cambios reales y acuerdos claros. Sin reflexión, los mismos conflictos y heridas se repiten inevitablemente.

Por eso, como precisó Vanessa Román, más que enfocarnos en el tiempo, vale la pena hacerse algunas preguntas incómodas, pero muy necesarias:

¿Me estoy eligiendo a mí en esta decisión?

¿Qué cambió realmente en mí y en la otra persona?

¿La otra persona ha hecho un trabajo personal real o solo hay intención?

¿Podría sostener esta relación sin traicionarme a mí misma otra vez?

¿Vale la pena asumir nuevamente este nivel de riesgo?

¿Estoy eligiendo desde el bienestar o desde el miedo?

¿Esta relación me da paz o me desgasta?

¿Estoy viendo a la persona como es o como quiero que sea?

También es importante entender que volver no significa retomar la relación donde se quedó, como si nada hubiera pasado. “Esa versión del vínculo ya no existe. Intentarlo de nuevo implica algo distinto: reconocer lo que no funcionó y construir nuevos acuerdos desde un lugar más consciente. Porque no se trata de empezar de cero, sino de empezar diferente”, subrayó la psicóloga Diana Bances.

Si vas a volver con tu ex, tienes que saber esto

Una segunda oportunidad en el amor no debería empezar con simples promesas, sino con conversaciones incómodas, pero imprescindibles. Según Domínguez, antes de intentarlo de nuevo es fundamental hablar con total honestidad sobre qué fue lo que realmente dañó la relación y qué necesita cambiar para evitar que se repita la misma historia.

“No basta con decir “esta vez será diferente”, hay que aterrizarlo. Esto implica poner sobre la mesa las necesidades emocionales, los límites personales y las expectativas, pero también definir cómo van a actuar en situaciones específicas: qué harán cuando haya conflictos, cómo se comunicarán si algo molesta y qué conductas están dispuestos a modificar. Las relaciones no cambian solo porque vuelva el cariño, cambian cuando las personas responden distinto ante los mismos problemas”, sostuvo la experta de la Universidad San Ignacio de Loyola.

En este punto, también hay algo clave: no confundir el entusiasmo del reencuentro con un cambio real. La llamada “fase de luna de miel” puede hacer que todo se sienta más intenso y perfecto al inicio, pero eso no significa que haya una transformación de fondo. Como refirió la psicoterapeuta Liliana Tuñoque, de Clínica Internacional, el verdadero cambio se sostiene en el tiempo, incluso cuando hay conflictos.

No se trata solo de volver, sino de hacerlo desde la madurez: saber qué cambió, respetar límites y elegir a la persona, no la costumbre ni la nostalgia.

Cuando ese cambio no es genuino—o no se ha trabajado lo suficiente— lo que suele aparecer no es una nueva relación, sino los mismos patrones de siempre: celos, mala comunicación, expectativas poco realistas o la tendencia a culpar al otro sin asumir responsabilidad. A esto se suman dinámicas más sutiles, como evitar el conflicto o complacer en exceso por miedo a perder la relación, lo que puede llevar a tolerar situaciones que antes ya habían generado daño.

En este sentido, hay algo que debe quedar claro desde el inicio: no todo es negociable. Existen límites que no deberían cruzarse bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en una segunda oportunidad. La violencia física o emocional, la manipulación, la humillación, el control excesivo o la falta de respeto constante no son “problemas a trabajar”, sino señales de alerta.

¿Funcionan realmente las segundas oportunidades?

El éxito de las segundas oportunidades no depende de la suerte o del “vamos a ver qué pasa”. Según Diana Bances, realmente funcionan cuando ambas personas dejan de aferrarse a lo que fue y se enfocan en lo que están dispuestos a hacer diferente.

Además, requiere de mucha honestidad, responsabilidad compartida y de un compromiso real, así como de la capacidad de poder reconstruir la confianza. “Sin estos elementos y la disposición de ambos para realizar cambios en la comunicación, en los límites o en la forma de resolver conflictos, lo más probable es que repitan los mismo errores” ¸ resaltó el psicólogo de Cleveland Clinic.

Al final, más allá del deseo de volver, la verdadera pregunta debería ser: ¿los dos están dispuestos a hacer el trabajo emocional que antes no hicieron? Cuando la respuesta es sí, y ese esfuerzo se traduce en hechos concretos, una segunda oportunidad puede funcionar, pero, sobre todo, puede construirse una relación más consciente y sólida.