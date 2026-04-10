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Resumen

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Antes de decidir si volver con tu expareja, es clave entender la diferencia entre un amor que se elige, que te da libertad y te permite sentirte bien incluso cuando estás solo, y un vínculo que te provoca miedo constante a perderlo, ansiedad y necesidad permanente de atención.
Antes de decidir si volver con tu expareja, es clave entender la diferencia entre un amor que se elige, que te da libertad y te permite sentirte bien incluso cuando estás solo, y un vínculo que te provoca miedo constante a perderlo, ansiedad y necesidad permanente de atención.
/ Deagreez
Por Milenka Duarte

Hay amores que dejan una huella incluso después de decir adiós. Esos que, con el tiempo, se convierten en recuerdos, canciones o frases como “no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes”. Volver con un ex parece, entonces una mezcla de nostalgia y esperanza, como si la vida nos ofreciera reescribir una historia que quedó inconclusa. Pero también puede ser el riesgo de revivir esas heridas que nunca sanaron del todo.

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