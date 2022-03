Josie Diez Canseco (Lima, 1973) lleva casi tres décadas viviendo en el futuro. Al menos astrológicamente hablando. En el presente maneja un emporio que incluye lecturas personalizadas; psíquicas que atienden por teléfono o WhatsApp; Tik Toks con vegetales y hasta campañas publicitarias (a raíz del boom de sus cábalas) que la han acercado a audiencias totalmente nuevas.

La buena suerte está de su lado. No en vano acaba de empezar su temporada: el signo de Aries –al cual pertenece– simboliza el fuego, la lucha, los comienzos y la energía. “Aunque tengo la luna en Tauro, que es lo más sedentario que puede haber”, me dice como si estuviésemos hablando de peras y manzanas. A las frutas y verduras llegaremos en breve, pero antes quedémonos un rato más en la astrología: ¿es una ciencia?, le pregunto.

No solo lo es –confirma ella–, sino que es más bien una forma de vida, de entenderla y planificarla. Diez Canseco estudió en Chile y Argentina y viene leyendo libros y barajas de tarot desde que era niña. Sueña con las alineaciones de los planetas; ha tenido premoniciones y hasta evitó un accidente en auto que pudo ser fatal para ella y su familia.

Cada mínimo movimiento astral puede alterar el curso de las cosas y los detalles no deben descuidarse (“cuando me casé con Ramón no esperé a mis testigos; tenía que ser a una hora específica”, confiesa). Al mismo tiempo, el libre albedrío también juega su papel. El presente y el futuro vienen a ser lo mismo, de alguna manera. Todo lo que hagamos –incluso lo que dejamos de hacer– impacta en nuestro destino.

En 2005, Josie contrajo matrimonio con el piloto automovilístico Ramón Ferreyros. Con él ha tenido tres de sus cuatro hijos. Foto: Richard Hirano. Estampa de 2004. / RICHARD HIRANO

Volcada en la astrología como negocio desde 1997, Josie Diez Canseco ha hecho radio, televisión, libros y ahora es todo un furor en TikTok. La pandemia disparó nuevos talentos astrológicos en redes sociales con un estilo joven y fresco, bastante lejano al de la bruja con look de gitana que lee horóscopos. En realidad, a mediados del noventa, cuando Josie empezó, su look siempre fue una de las cosas más disruptivas sobre su figura. También su origen; en concreto, su apellido.

Josie no era la pitonisa común y corriente. Se veía diferente, hablaba diferente y tenía una mentalidad diferente: la de empresaria. Su web permite comprar paquetes de lectura que funcionan por minuto (es de US$ 9 por 13 min. hasta US$ 20 por 50) y que se pueden guardar y recargar según el uso. Solo hay que registrarse y crearse una cuenta para empezar a chatear. Evidentemente, hay clientes que la buscan a ella especialmente.

¿Qué ha cambiado de los noventa a hoy? ¿Siempre ha existido tanto acceso a este conocimiento astrológico?

Claro. Chile, Argentina o España son países más metidos en todo esto, pero no solo es astrología, sino también constelaciones, cartas astrales, cosas que vengo haciendo desde hace años, pero la gente no estaba tan interesada. Antes, lo que buscaban era leerse las cartas o cosas chamánicas, pero no profundizar tanto en estas ciencias.

¿Qué se necesita para mantener vigencia en este rubro? En el Perú, específicamente, es parte de la cultura, de la cotidianidad.

Aparte del conocimiento, tienes que tener la intuición. Hay que saber interpretar, pero también tener el don, porque se trata de un oráculo. Si bien la astrología y el tarot son herramientas, yo considero que el destino lo haces tú. Al final no soy la que determina lo que va a pasar, sino que veo tus posibilidades, tus tendencias. La astrología es un mapa de ti mismo, con tus potenciales, por dónde cojeas y hacia dónde te vas. Te ayuda, te aconseja, te dice cosas: este no es buen momento para que tomes una decisión así o asá. Y, al mismo tiempo, hay cosas que no puedes controlar. Hasta a mí me ha pasado con contratos o temas que yo ya sabía que podían ocurrir, y aun así no pude cambiarlos.

A raíz del covid, Josie dejó de hacer lecturas presenciales en su casa y hoy lo hace por Whatsapp o teléfono casi a diario. Foto: Fidel Carrillo. / SOMOS > FIDEL CARRILLO

¿Somos los peruanos cabalistas por naturaleza, supersticiosos?

Creo que sí, hasta con las cosas chicas, como usar la pulserita roja, por ejemplo. Pero no es una cosa exclusiva de los peruanos; pienso que es más de los países andinos y los ritos y tradiciones. Aunque en el norte también tenemos bastante de todo eso.

¿Existe la mala suerte?

Son pruebas. No es mala suerte tener momentos difíciles. Son oportunidades para madurar y ser mejor. Incluso cuando podemos ver cuál es esa prueba, como te digo, hay impulsos más fuertes que nos hacen actuar de determinada manera porque tenemos que aprender.

¿Cuándo te diste cuenta de que se podía hacer negocio, empresa, con la astrología?

Estaba en mis veintes y me había ido a estudiar inglés a Miami, pero también yoga, meditación, temas esotéricos. Siempre tuve claro que era algo que me gustaba. Yo ya leía las cartas, pero también me encantaba llamar a estas líneas de tarot que existen allá. Me contestaban cubanas, dominicanas, y a veces en medio de la lectura (porque lo hacían desde sus casas) me decían “uy, espérame que se me quema la olla” [ríe]. Así que cuando volví a Lima pensé, yo quiero hacer esto, pero lo quiero hacer espectacular. En esa época era 1997 (una gran era astrológica para las comunicaciones, llegaron el cable, los celulares…) y Telefónica había abierto la primera línea de psíquicas con un señor que tenía un call center. Yo quería hacerlo mejor, distinto. Busqué la inversión y así lo hice hasta el día de hoy.

¿La pandemia supuso un retroceso en esta logística o más bien aumentó la demanda? La incertidumbre por el futuro hizo que varios recurran a lecturas y predicciones.

Bueno, con el covid lo hacemos más por chat o videollamada. Yo suelo hacer tarot y lo mezclo con carta astral; me encanta combinar las dos cosas porque están totalmente vinculadas. Ahí también doy un montón de cábalas mucho más personalizadas, que es algo que he hecho toda la vida, no solo en TikTok. Cuando ves los planetas, te das cuenta de que están asociados a los elementos de la naturaleza. Y eso te permite saber cuáles son las cosas que más te favorecen.

“Hasta mis hijos me piden que les lea las cartas. Ni cuando tuve covid me dejaban de preguntar [ríe]”. Hoy ya no hace televisión, pero sí radio. Tiene un espacio en Ritmo Romántica. / SOMOS > FIDEL CARRILLO

Un mundial para Josie

De política no le gusta hablar mucho. Tampoco de temas de agitación popular, como el fútbol, pero Diez Canseco hace una excepción para Somos. No sin antes hacer la salvedad de que todo puede pasar en el camino a Qatar, para bien o para mal. ¿Llegaremos o no al Mundial?

Josie mezcla sus cartas y se concentra. “Raspando”, dice. En estas circunstancias, eso es más que alentador. No ve ni a Farfán ni a Guerrero siendo parte de una posible selección mundialista, eso sí. Sobre el futuro de Gareca, la cosa aún no está clara: pareciera que tiene ofertas que ya lo están tentando para irse a entrenar a otro país. Finalmente, ¿tiene algo que ver la llegada de Gianluca Lapadula con las crisis en el país? “En este país siempre vivimos en crisis”, dice Josie, casi sin necesidad de consultar a las cartas. Hay preguntas cuyas respuestas conocemos todos con solo mirar lo que pasa en el presente.

Cábalas para fútbol y otros triunfos

El romero es una planta de protección (tanto para las personas como para los espacios) y tiene propiedades curativas.

es una planta de protección (tanto para las personas como para los espacios) y tiene propiedades curativas. ¿Hay mucha envidia a tu alrededor? Josie recomienda sobar un poco de ají en el cuerpo para limpiarnos y cortar con la mala vibra.

en el cuerpo para limpiarnos y cortar con la mala vibra. Hacer un agua con cáscaras de membrillo y tomarla mientras vemos el partido y pensamos en nuestros deseos es un truco infalible.

y tomarla mientras vemos el partido y pensamos en nuestros deseos es un truco infalible. Comer un choclo mientras repetimos el monto de una deuda por pagar ya se ha convertido en su cábala estrella. La clave está en decir la cifra 21 veces.

mientras repetimos el monto de una deuda por pagar ya se ha convertido en su cábala estrella. La clave está en decir la cifra 21 veces. El alpiste es un poderoso elemento para neutralizar al oponente. ¿Cómo funciona? Cubre la foto de tu contrincante con este.

es un poderoso elemento para neutralizar al oponente. ¿Cómo funciona? Cubre la foto de tu contrincante con este. Colocar laurel en el zapato brindará prosperidad y éxito, así como abundancia y amor. Un truco que muchos jugadores podrían poner en práctica.

Josie en cifras

100

El número de barajas que tiene actualmente en casa. siempre las va renovando y suele traer distintos mazos de sus viajes.

15

Las psíquicas que atienden en su servicio de astrología (chateaconjosie.com). En su Instagram (@josie_diezcanseco) tiene más de cien mil seguidores.

4,2

Millones de visualizaciones en Tiktok tiene su video más visto: aquel donde utiliza un ají como cábala para ahuyentar las malas energías.