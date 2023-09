Siempre he pensado que el ejercicio de probar un menú degustación —con sus tiempos, sus momentos cumbre, sus pausas, sus giros inesperados— es un acto, aparte de copioso, bastante íntimo. Te dice mucho (no todo, pero sí bastante) de lo que debes saber sobre la persona que lo crea, cocina y presenta. Bien podría equivaler a tener una larga caminata, una buena conversación; incluso a compartir un baile. No es para todos los días, no es para todos los públicos; pero sí es para quienes quieran vivir una experiencia, al fin y al cabo, extraordinaria.

Lima tuvo su ‘boom’ de ‘degus’ hasta hace algunos años. Luego, varios cocineros lo tomaron más como una elección que una imposición, y con la pandemia —meses en los que el rubro se vio obligado a buscar nuevos formatos— las reglas del juego terminaron de asentarse. Hoy, presentar un menú degustación es una decisión que nace y se alimenta de la creatividad. Tras este preámbulo, me complace mucho saber que el restaurante Shizen acaba de lanzar su primer menú (que, evidentemente, se suma a la carta regular con makis, nigiris, arroces y la larga lista de antojos que ya son su sello) y el hilo conductor no podía ser otro que la fusión.

Abrebocas de la carta regular: Almejas frescas, texturas de zarandaja, yuzu y oroshi de rocoto. / Heroina Estudio

Como ya hemos contado antes por aquí, el punto diferencial —la esencia de Shizen, al fin y al cabo— está en la deliciosa mezcla de técnicas e insumos japoneses con una potente sazón norteña. Fundado en 2018 por los cocineros y amigos Coco Tomita, Mayra Flores y Renato Kanashiro, este espacio ya se ha posicionado como uno de los referentes en comida nikkei en Lima, y motivos no faltan.

Como muestra, basta con repasar algunos de los bocados que se pueden probar en este primer menú degustación. Para empezar, tenemos, por ejemplo, una leche de tigre caliente servida con gelatina de misoshiru (miso, dashi y wakame); un sashimi piurano, con cortes de pesca del día y texturas de sarandaja (puré de sarandaja y crocante de sarandaja); o un cebiche chirashi, servido con sashimi variado (cortes de pescados y mariscos), arroz de sushi, leche de tigre de ají amarillo ahumado, chalaquita y aceite picante.

¿Puede imaginar a qué sabe un nikuyaki de chavelo? Es una croqueta de seco de chavelo con salsa de huacatay, emulsión de wagyu chalaquita, katsobushi. ¿Qué tal una carrillera cocida 24 horas en aderezo norteño y curry japonés, puré de loche y arroz arvejado. Y ya para qué seguir: en este punto, estamos todos salivando. //

Además… Sorpresa en la mesa Buen ritmo La fiesta no para en Shizen. Hace poco, nada menos que el famosísimo Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura (Maido) los visitó para armar un menú en conjunto, y podemos esperar más eventos con amigos de la casa en lo que resta de 2023. Atentos a las redes sociales del restaurante para futuros anuncios. Más planes Mientras terminan de saborear los grandes logros de este año (no solo el primer menú degustación, sino también la nominación de Shizen al mejor restaurante nikkei en los Premios Somos) Mayra, Coco y Renato ya están cocinando lo que será su siguiente aniversario. El próximo enero cumplirán 6 años de apertura