Conforme a los criterios de Saber más

Aunque recién la vi en Cine Millonario de canal 2, hacia finales de 1984, el estreno de la saga de George Lucas se estrenó en el Perú entre 1977 y 1978, meses después de su furor a nivel mundial. Algún amigo cincuentón dice que la fue a ver al cine Ópera de Jesús María, otro al viejo Ambassador de Lince y alguno más al Roma, pero fuera de esas distancias, el estreno de La Guerra de las Galaxias despertó en los niños y adolescentes peruanos de los setenta esa curiosidad por el espacio que luego creció con la juguetería —la multinacional Kenner vendió 300 millones de productos relacionados con la saga entre 1978 y 1985— y se ambientó en los barrios —en el mío, al menos, disfrazábamos a mi mejor amigo de Chewbacca—.

Cuarenta y cuatro años después, la saga Star Wars cumple hoy un aniversario más, instaurada por sus fanáticos. El origen de la fecha es bien particular. El 4 de mayo de 1979, cuando el mundo no dejaba de hablar del estreno de la primera película, el diario británico London Evening News publicó una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por haber adquirido recientemente el puesto como primera ministra del país. Esta publicación incluyó la frase “May the Force be with you”. Así nació todo.

Hoy ya no basta solo haber visto las 11 películas de la saga. También hay bibliografía. Estos son los libros que puedes encontrar en el Perú y cómo tenerlos en casa. Todos los puedes encontrar en Librerías SBS y en el sitio web de Planeta Libros.

LEE: Mundo Star Wars | ¡La exhibición más grande de Star Wars en Sudamérica está en Perú!

LA LISTA:

—Star Wars Rebels: El ataque artistico de Sabine

Autor LUCASFILM LTD (Planeta Junior)





—Star Wars Rebels: Ponle color

Autor LUCASFILM LTD (Planeta Junior)





—Star Wars Rebels: Actividades a la mano

Autor LUCASFILM LTD (Planeta Junior)





—Star Wars IV - Una nueva esperanza

Autor Ryder Windham (Destino)





—Star Wars VI - El retorno del Jedi

Autor Ryder Windham (Destino)

Algunos libros sobre Star Wars para conseguir en el Perú.

—Star Wars - La venganza de los Sith

—Star Wars - Una nueva esperanza

—Star Wars - El retorno del Jedi

—Star Wars. Las aventuras de Finn

—Star Wars. Las aventuras de Rey

—Star Wars. Rogue One. Dossier rebelde

—Star Wars: El despertar de la fuerza

—Star Wars: Finn y la Primera Orden

—Star Wars: Han y Chewie han vuelto

(Todos de Planeta Junior)





—Star Wars. Leia, princesa de Alderaan

Autor Claudia Gray (Planeta)





—Star Wars. Rumbo a Star Wars: Los últimos Jedi.

—Star Wars. Rumbo a Star Wars: El último Jedi

—Star Wars. Los últimos Jedi. Cine en casa

—Star Wars. ¿Dónde está el wookiee?

—Star Wars. Guía del explorador galáctico

—Star Wars. La trilogía original

Autor Disney (Planeta Junior)