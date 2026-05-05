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En la colección también destacan jeans reinterpretados con aberturas y cristales, así como abrigos, vestidos lenceros y t-shirts más casuales para el día a día.
En la colección también destacan jeans reinterpretados con aberturas y cristales, así como abrigos, vestidos lenceros y t-shirts más casuales para el día a día.
Por Celeste Pérez

En 2005, cuando Stella McCartney lanzó su primera colaboración con H&M, la industria de la moda todavía no hablaba de sostenibilidad como lo hace hoy. El término no estaba en boca de todos, ni era un argumento de venta. Sin embargo, McCartney ya venía construyendo un discurso claro: era posible hacer lujo sin cuero, sin pieles y con una ética definida. Dos décadas después, esa conversación no solo cobra relevancia, sino que también se ha vuelto urgente. Y en ese contexto, su regreso a H&M no es casualidad.

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