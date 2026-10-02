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Resumen

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Después de una experiencia violenta, salir a la calle, caminar de noche o incluso retomar actividades habituales puede convertirse en un desafío cuando la sensación de peligro persiste, aun cuando la amenaza ya haya pasado.
Después de una experiencia violenta, salir a la calle, caminar de noche o incluso retomar actividades habituales puede convertirse en un desafío cuando la sensación de peligro persiste, aun cuando la amenaza ya haya pasado.
/ RENZO SALAZAR
Por Milenka Duarte

Cuando la actriz y conductora Fiorella Rodríguez sufrió un violento asalto junto a su hija en el 2016, creyó que lo peor había terminado cuando los delincuentes huyeron. Sin embargo, las consecuencias de aquel episodio apenas comenzaban. En una entrevista con el programa Día D, relató el terrible impacto que tuvo en su vida cotidiana: “Me descontrolé demasiado, me traumé, le agarré miedo a todo”. Después de haber sido asaltada de noche, la oscuridad se convirtió para ella en un momento especialmente difícil por lo que sus horarios se invirtieron y le era imposible conciliar el sueño.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.