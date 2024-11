Si hablar de sexo continúa siendo un tabú, encontrar un espacio confiable donde tratar los problemas alrededor de la sexualidad puede ser una odisea. Sin embargo, en el Centro Espacio G de la sexóloga y psicóloga Romina Castro se encontrará un lugar seguro que ofrece apoyo para resolver problemas en pareja o individuales de manera integral.

“En los ocho años que vengo trabajando en el mundo de la sexología y con todos los pacientes que he tenido, sobre todo mujeres, me he dado cuenta de que la sexualidad muchas veces hay que abordarla de la mano con ginecología y fisioterapia. Por ejemplo, llegan casos muy comunes como dolor en la penetración, vaginismo, menopausia [etapa en que falta lubricación y las relaciones sexuales se vuelven incómodas], entre otros; entonces, el centro es para eso, para trabajar la sexualidad de manera integral y multidisciplinaria”, comenta.

Castro conduce un equipo de especialistas en psicología de pareja y sexólogas. Además, tiene un consultorio dentro del centro con expertos en suelo pélvico y ginecología. “No todos los casos lo van a necesitar”, recalca Castro. Hay parejas que llegan para una terapia conjunta por problemas de comunicación, infidelidad, proceso de separación o temas sexuales. También pueden ir hombres que quieran trabajar una disfunción sexual o una mujer por bajo deseo sexual. Pero si hay algún caso que requiera de un trabajo más completo, aquí está la ginecóloga o la terapeuta de suelo pélvico y se maneja una misma historia clínica.

Entre los objetivos del centro está naturalizar el tema de la sexualidad y resolver los problemas alrededor, que no se den por sentado o piensen que no tienen solución. La sexualidad es una parte importante del ser humano porque trae muchos beneficios. Además, a decir de la experta, muchos matrimonios se separan por mal sexo o por una desconexión en la comunicación. Aquí están las especialistas para conversar sobre el asunto. //