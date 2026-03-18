Deslizas a la derecha, esperas unos minutos y finalmente ocurre: un match. Empiezas con un “hola” entusiasta, intercambian un par de frases y, justo cuando la conversación comienza a fluir, aparece el temido ghosting, por lo que toca empezar de nuevo. Así, lo que en teoría debería ser una forma divertida y ligera de conocer a alguien, termina convirtiéndose en una rutina monótona de revisar perfiles y sostener conversaciones que no siempre llevan a algo real. Para muchos, abrir las apps de citas ya no se siente como una oportunidad, sino como un peso.

Este cansancio —conocido como dating burnout —es ese punto de saturación en el que la dinámica de buscar pareja en plataformas digitales deja de ser algo espontáneo y empieza a parecerse, literalmente, a un segundo trabajo de tiempo completo en el que acumulamos más agotamiento mental que conexiones significativas.

Cuando el amor se vuelve un algoritmo

En los últimos años, la búsqueda de pareja también se ha adaptado al ritmo acelerado de la vida digital. Para la psicóloga Susan Albers, de Cleveland Clinic, el auge de las aplicaciones de cita responde, en gran medida, a su capacidad para ofrecer conveniencia, accesibilidad y eficiencia. En un contexto donde el tiempo es limitado y la conexión social inmediata se vuelve cada vez más valorada, estas plataformas permiten acceder a una gran variedad de perfiles en pocos minutos, satisfaciendo así la búsqueda de validación y gratificación externa.

“Las apps ofrecen algo que las interacciones presenciales no siempre garantizan: control sobre el proceso de acercamiento. Los usuarios pueden decidir cuándo iniciar una conversación, con quién y cuándo detenerla, lo que genera una sensación de seguridad y previsibilidad en un entorno que, fuera de la pantalla, suele estar marcado por la incertidumbre. Esa capacidad de reducir la incomodidad que puede surgir al conocer a alguien cara a cara explica por qué muchas personas terminan prefiriendo la mediación del algoritmo. Sin embargo, esta comodidad digital también tiene un costo: puede disminuir la espontaneidad y reforzar la idea de que las relaciones pueden optimizarse o resolverse mediante un sistema diseñado para anticipar nuestros gustos”, explicó la experta a Somos.

Y es que esta dinámica suele venir acompañada de un fenómeno que Iván La Rosa, docente de la carrera de Psicología de la Universidad Científica del Sur describió como la “logística de catálogo”. En otras palabras, cuando las personas aparecen organizadas en secuencias de perfiles, con fotos y breves descripciones, se activa una forma de evaluación rápida similar a la que utilizamos al comparar productos. Desde la psicología social, este formato puede favorecer juicios basados en rasgos superficiales y reducir la percepción de la complejidad del otro.

Al mismo tiempo, esto puede afectar la forma en cómo nos percibimos a nosotros mismos, ya que las personas pueden empezar a medir su valor en función de indicadores como coincidencias o respuestas, lo que transforma la interacción en una especie de retroalimentación constante sobre la propia deseabilidad.

Deslizar, comparar y decidir. En las apps de citas, cada perfil implica una microdecisión que puede saturar nuestra mente y transformar la búsqueda de pareja en una experiencia más cercana a un catálogo de compra que a un encuentro real.

¿Por qué las apps de citas pueden resultar agotadoras?

Cuando la búsqueda del amor se transforma en una especie de “transacción” o en un simple checklist, la dinámica de las citas se puede volver emocionalmente demandante, ya que las personas atraviesan ciclos repetitivos de expectativa, ilusión, deseo y conexión que muchas veces terminan en inconstancia, rechazo o abandono.

“Este patrón repetido puede generar un desgaste emocional considerable, especialmente porque participar activamente en estas plataformas exige atención, energía, constancia y disponibilidad, casi como si se tratara de una postulación permanente. De hecho, el mundo de las citas digitales funciona de manera similar al mercado laboral, donde los usuarios aprenden a “venderse”, resaltando sus virtudes y minimizando sus defectos para resultar más atractivos”, destacó Nerydee Enrique, psicóloga de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM).

A esta carga emocional se suma un factor cognitivo clave. De acuerdo con La Rosa, en las apps de citas se activa con frecuencia la llamada fatiga por decisión, un fenómeno que aparece cuando una persona debe evaluar demasiadas opciones en poco tiempo. Cada perfil implica una pequeña decisión —deslizar, descartar o iniciar una conversación— y, cuando estas microdecisiones se acumulan, la capacidad de evaluar con atención disminuye, mientras que el agotamiento mental se dispara. Este escenario es evidente en el sistema de swipe de Tinder, que satura nuestra facultad de seleccionar al permitir revisar decenas de perfiles en minutos.

Además, el exceso de alternativas puede dificultar la toma de decisiones y reducir la satisfacción con las elecciones realizadas, un fenómeno conocido como paradoja de la elección. En otras palabras, cuando existe la sensación constante de que podría aparecer alguien “mejor”, lo que debilita el compromiso e incrementa la duda.

El desgaste también puede ser neuropsicológico. Como mencionó el experto de la Universidad Científica del Sur, estas apps pueden activar circuitos de recompensa asociados con la dopamina, un neurotransmisor vinculado con la anticipación y la motivación. Por eso, cada vez que se produce un “match”, el cerebro recibe una pequeña descarga que refuerza la conducta de volver a revisar la aplicación.

No obstante, el problema radica en que estas recompensas aparecen de manera impredecible, creando un patrón de recompensa intermitente. Este mecanismo —muy evidente en plataformas como Tinder— es el mismo que mantiene a las personas frente a una máquina tragamonedas: la incertidumbre de no saber cuándo llegará el próximo estímulo positivo hace que el comportamiento sea mucho más difícil de detener, alimentando un ciclo de dependencia digital que agrava el cansancio.

Asimismo, cuando muchas conversaciones se quedan en intercambios breves o desaparecen sin explicación, se acumulan pequeñas experiencias de frustración. Con el tiempo, esta repetición puede disminuir la motivación para seguir intentando y generar la percepción de que las conexiones son frágiles o poco comprometidas.

“Esta fragilidad puede tener un impacto directo en la autoestima. Cuando el ciclo de match-conversación-ghosting se vuelve crónico, algunas personas pueden comenzar a interpretarlo como un rechazo personal. Aunque muchas veces esto responde a dinámicas propias de las plataformas o a falta de compatibilidad real, la repetición puede generar dudas sobre el propio atractivo o valor interpersonal. También puede derivar en un aumento de ansiedad social, especialmente cuando la experiencia se vuelve una secuencia constante de evaluación social”, refirió el psicólogo.

Cuando abrir la app genera más ansiedad que ilusión, puede ser una señal de dating burnout. La repetición de expectativas, rechazo y ghosting termina desgastando incluso a quienes comenzaron con entusiasmo. (Foto: Getty)

¿Cuándo es momento de un “dating detox”?

Realizar una pausa consciente o un dating detox, puede ser necesario cuando la experiencia en estas plataformas deja de sentirse estimulante y comienza a generar desgaste emocional. Según Iván La Rosa, esto no implica abandonar definitivamente apps como Tinder o Bumble, sino tomar distancia de esta dinámica para poder reflexionar sobre las expectativas, los patrones de interacción y la forma en que construimos nuestros vínculos.

Para saber si necesitamos un respiro, la doctora Albers indicó que existen señales emocionales y conductuales que revelan que la dinámica ya no es saludable o gratificante:

Ansiedad o frustración al usar la aplicación: Si cada vez que entras a la app sientes tensión, impaciencia o malestar en lugar de curiosidad o entusiasmo, es posible que el proceso esté generando más estrés que disfrute.

Si cada vez que entras a la app sientes tensión, impaciencia o malestar en lugar de curiosidad o entusiasmo, es posible que el proceso esté generando más estrés que disfrute. Revisar la app constantemente en busca de validación: Cuando surge la necesidad de abrirla muchas veces al día esperando un match o una respuesta, la experiencia puede transformarse en una búsqueda de aprobación externa más que en una oportunidad de conocer a alguien.

Cuando surge la necesidad de abrirla muchas veces al día esperando un match o una respuesta, la experiencia puede transformarse en una búsqueda de aprobación externa más que en una oportunidad de conocer a alguien. Compararte con otros perfiles: Cuando las personas comienzan a evaluarse constantemente frente a otros usuarios —en apariencia, estilo de vida o popularidad— la dinámica deja de ser social y empieza a afectar la autoestima.

Cuando las personas comienzan a evaluarse constantemente frente a otros usuarios —en apariencia, estilo de vida o popularidad— la dinámica deja de ser social y empieza a afectar la autoestima. Sentir obligación de interactuar: Otra señal de alerta aparece cuando la persona se siente presionada a responder mensajes, revisar perfiles o iniciar conversaciones, aunque no tenga ganas. En ese punto, la experiencia puede parecer más una tarea que una actividad voluntaria.

Otra señal de alerta aparece cuando la persona se siente presionada a responder mensajes, revisar perfiles o iniciar conversaciones, aunque no tenga ganas. En ese punto, la experiencia puede parecer más una tarea que una actividad voluntaria. Depender de los matches para sentirse bien: Cuando el estado de ánimo empieza a depender de la cantidad de coincidencias, likes o respuestas recibidas, la app puede estar funcionando más como un sistema de validación que como una herramienta para construir conexiones significativas.

“Cuando esto ocurre, la experiencia deja de ser social para transformarse en una búsqueda de aprobación externa, sacrificando así la posibilidad de crear vínculos reales. Si este sentimiento persiste, es una señal clara de que la dinámica está dañando el bienestar emocional”, recalcó Liliana Tuñoque, psicoterapeuta de Clínica Internacional.

Respecto a la duración de esta pausa, Nerydee Enrique precisó que no existe un tiempo universal, ya que más que cantidad de días o semanas, lo relevante es el replanteamiento del propósito con el que se usan estas plataformas y las necesidades emocionales que se intentan satisfacer. Para algunas personas unas semanas pueden ser suficientes para reducir la saturación cognitiva, mientras que otras pueden requerir un periodo más largo que permita romper patrones automáticos.

“Más que un simple descanso, este periodo es una oportunidad para reconectar con uno mismo. Es el momento ideal para fortalecer el autoconcepto y la autoestima, dejando de lado la validación externa que ofrecen las pantallas. Aprovechar esta pausa permite evaluar la calidad de nuestros vínculos reales, apoyarnos en nuestra red de amigos y familiares, y reflexionar si nuestras expectativas de conexión buscan algo profundo o simplemente gratificación inmediata”, sostuvo la psicóloga de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

Sin embargo, el detox también tiene sus desafíos. Albers advirtió que un error común es creer que eliminar las apps resolverá por sí solo el sentimiento de soledad, por lo que si no se abordan las emociones subyacentes, es muy probable regresar a ellas por puro impulso.

En esta misma línea, la psicóloga Lizbeth Cueva agregó que mantener como contactos a personas conocidas en las aplicaciones o verificar sus redes sociales de cuando en cuando es un obstáculo para el proceso de “desintoxicación”. Asimismo, subrayó que un gran error omitir el trabajo sobre el amor propio y la valía personal, así como asumir que la soledad es necesariamente algo negativo.

Tomar distancia de las apps no significa renunciar al amor. Para muchos, el dating detox se ha convertido en una forma de recuperar la calma, reconectar con uno mismo y volver a conocer personas sin la presión del algoritmo.

¿Cómo podemos volver a conectar sin apps?

Volver a conectar sin apps implica, en primer lugar, transformar nuestra forma de entender el proceso de conocer a alguien. En lugar de abordar cada interacción con la presión de evaluar rápidamente si la otra persona podría ser “la pareja ideal”, Liliana Tuñoque sugirió modificar el objetivo: más que buscar inmediatamente una relación, puede ser más saludable abrirse simplemente a conocer a la otra persona y ver qué ocurre. Cuando eliminamos la urgencia de decidir si alguien “vale la pena” o no, las conversaciones suelen fluir con mayor naturalidad y las interacciones se vuelven más auténticas.

En este camino, los espacios presenciales recuperan su valor, ya que el encuentro cara a cara permite percibir muchas más señales humanas que lo digital: gestos, tono de voz, lenguaje corporal y actitudes. Estos elementos facilitan una conexión emocional más profunda, permitiendo que el vínculo se construya a partir de una experiencia real y no de una impresión filtrada por una pantalla.

Para quienes sienten que hoy es imposible conocer gente fuera de lo digital, la psicoterapeuta enfatizó que ampliar el círculo social no necesariamente implica salir a buscar pareja de forma directa. Una estrategia efectiva es participar en actividades que realmente resulten interesantes o significativas: talleres, deportes, voluntariados, cursos o grupos con intereses compartidos. En estos espacios, las interacciones suelen surgir de forma más espontánea porque el foco está en la actividad y no en la búsqueda romántica, lo que favorece vínculos más genuinos.

Además, recuperar la paciencia en la construcción de relaciones también es clave. Según la psicóloga Nerydee Enrique los vínculos afectivos suelen desarrollarse de manera progresiva y requieren tiempo. Entre ser desconocidos y convertirse en pareja existen varias etapas —conocidos, compañeros, amigos— que muchas veces se intentan saltar en la dinámica acelerada de las citas actuales. Sin embargo, acortar ese proceso puede tener consecuencias en el bienestar emocional, ya que las relaciones necesitan espacio para consolidarse.

En ese sentido, cambiar el enfoque de “encontrar pareja” a “conocer personas” no significa perder el tiempo, sino enriquecer la experiencia social. Como resaltó la experta de Clínica Internacional, cuando el objetivo principal es conectar, la interacción deja de sentirse como una búsqueda constante de resultados y se transforma en una oportunidad para construir vínculos más significativos.

“No debemos olvidar que tener más acceso a las personas no siempre significa estar más conectados. En un mundo de dinámicas rápidas y superficiales, los lazos profundos siguen necesitando lo de siempre: tiempo, atención y presencia. Al final, el verdadero dating detox no se trata solo de apagar el celular, sino de encender de nuevo la capacidad de encontrarnos con el otro con calma, transparencia y verdadera autenticidad”.