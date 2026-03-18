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Resumen

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Lo que empezó como una forma rápida de conocer gente, hoy deja a muchos atrapados en un ciclo de matches, conversaciones fugaces y ghosting. El resultado: un nuevo tipo de cansancio emocional que cada vez más personas están empezando a cuestionar. (Foto: iStock)
Lo que empezó como una forma rápida de conocer gente, hoy deja a muchos atrapados en un ciclo de matches, conversaciones fugaces y ghosting. El resultado: un nuevo tipo de cansancio emocional que cada vez más personas están empezando a cuestionar. (Foto: iStock)
/ Urupong
Por Milenka Duarte

Deslizas a la derecha, esperas unos minutos y finalmente ocurre: un match. Empiezas con un “hola” entusiasta, intercambian un par de frases y, justo cuando la conversación comienza a fluir, aparece el temido ghosting, por lo que toca empezar de nuevo. Así, lo que en teoría debería ser una forma divertida y ligera de conocer a alguien, termina convirtiéndose en una rutina monótona de revisar perfiles y sostener conversaciones que no siempre llevan a algo real. Para muchos, abrir las apps de citas ya no se siente como una oportunidad, sino como un peso.

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