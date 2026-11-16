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Resumen

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Selena Gomez ha hablado abiertamente sobre los cambios de su cuerpo y las críticas a su apariencia. Su experiencia refleja una presión que muchas mujeres conocen bien: sentir que deben verse de determinada manera para poder disfrutar del verano. (Foto: Twitter)
Selena Gomez ha hablado abiertamente sobre los cambios de su cuerpo y las críticas a su apariencia. Su experiencia refleja una presión que muchas mujeres conocen bien: sentir que deben verse de determinada manera para poder disfrutar del verano. (Foto: Twitter)
Por Milenka Duarte

En enero de 2024, Selena Gomez compartió en sus redes sociales dos fotografías en bikini tomadas con una década de diferencia. En la primera, de 2013, escribió: “Hoy me di cuenta de que nunca volveré a verme así”. En la segunda, de 2023, dejó la siguiente reflexión: “No soy perfecta, pero estoy orgullosa de quien soy. A veces me olvido que está bien ser yo misma”.

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