En enero de 2024, Selena Gomez compartió en sus redes sociales dos fotografías en bikini tomadas con una década de diferencia. En la primera, de 2013, escribió: “Hoy me di cuenta de que nunca volveré a verme así”. En la segunda, de 2023, dejó la siguiente reflexión: “No soy perfecta, pero estoy orgullosa de quien soy. A veces me olvido que está bien ser yo misma”.

La cantante, quien ha hablado abiertamente sobre los cambios de peso relacionados con su tratamiento contra el lupus, puso en palabras una experiencia con la que muchas personas pueden identificarse: aprender a aceptar un cuerpo que ya no luce como antes.

Porque, la comparación más difícil no siempre es con otras personas, sino con esa versión de nosotros mismo que recordamos. Basta con probarnos una ropa de baño frente al espejo y observar esos kilos de más para que un plan de playa deje de resultarnos tan emocionante. En su lugar aparecen las inseguridades, el miedo a las miradas ajenas y, muchas veces, las excusas para no ir.

Y mientras celebramos la diversidad corporal, seguimos viviendo en una sociedad que privilegia la delgadez, los vientres planos y las figuras tonificadas. Hemos aprendido a hablar de aceptación, pero lo cierto es que no siempre sabemos cómo practicarla con nosotros mismos.

Así, el verano, que debería ser sinónimo de disfrute y libertad, puede convertirse en una temporada de inseguridades. No porque exista algo malo en nuestro cuerpo, sino porque hemos aprendido a mirarlo a través de expectativas que muchas veces resultan imposibles de satisfacer.

Al comparar dos fotografías de su cuerpo tomadas en diferentes etapas de su vida, Selena Gomez dejó un mensaje sobre los cambios físicos y la aceptación corporal. (Foto: IG @selenagomez)

¿De dónde viene la presión por el “cuerpo de verano”?

Aunque hoy se habla cada vez más de diversidad y aceptación corporal, la delgadez continúa ocupando un lugar privilegiado en los ideales de belleza. Desde la silueta de las flappers de los años veinte hasta la estética heroin chic de los noventa y la reciente tendencia conocida como Ozempic chic, los cuerpos delgados han sido protagonistas a lo largo de las décadas.

Sin embargo, como explicó a Somos la psicóloga Sinthia Calle, de SANA Dr. Online, estos ideales no responden únicamente a tendencias estéticas, sino también a factores sociales y políticos. A esto se suma otra capa de complejidad: las creencias profundamente arraigadas en nuestra sociedad. Según José Chávez, psicólogo de Sanitas Consultorios Médicos, durante años se ha asociado la delgadez con la disciplina, el éxito y la salud, mientras que el aumento de peso suele interpretarse, erróneamente, como una falta de voluntad.

“Estos mensajes se interiorizan muchas veces desde la infancia, por lo que terminan funcionando como una voz propia que condiciona nuestra autoestima y hace que nuestro valor personal parezca depender de una talla”.

Con la llegada del verano, en definitiva, esta presión se intensifica. La mayor exposición del cuerpo en playas y piscinas puede despertar una necesidad urgente de adelgazar o transformar nuestra apariencia en pocas semanas. El problema, advirtió la psicóloga Paola Ronceros, de Centros Médicos Mapfre, surge cuando ese deseo deja de ser una elección personal y se convierte en una exigencia para sentirnos atractivos o seguros. Entonces, en lugar de preguntarnos cómo queremos disfrutar nuestras vacaciones, empezamos a preocuparnos por cómo deberíamos vernos para merecerlas.

Hoy en día, las redes sociales funcionan como el gran amplificador de esta insatisfacción. Aunque la razón nos diga que muchas imágenes están editadas, la exposición constante a estándares imposibles alimenta la comparación diaria. El resultado es que terminamos viendo como “defectos” características que son completamente normales en nuestro cuerpo, perpetuando un malestar que va mucho más allá del espejo.

El miedo al bikini y a las miradas ajenas

Ponerse una ropa de baño puede parecer un gesto sencillo, pero para quien se siente inseguro con su cuerpo puede convertirse en un momento de enorme exposición. De pronto, el abdomen, las piernas o esos cambios físicos que antes pasaban inadvertidos parecen estar bajo la mirada de todos. Pero, ¿realmente los demás nos observan tanto como imaginamos?

Con la llegada del verano, también aparecen las exigencias de adelgazar, tonificar el abdomen o esconder las imperfecciones.

“Detrás de esta sensación puede estar el llamado “efecto foco”, una tendencia a sobreestimar cuánto se fijan los demás en nuestra apariencia. Otro mecanismo es la autoobjetivación, el cual nos lleva a observar nuestro cuerpo desde fuera, como si estuviéramos evaluándolo constantemente. Así, en lugar de disfrutar del agua, el sol o de una conversación en la playa, terminamos más pendientes de cómo nos vemos que de lo que estamos viviendo”, precisó Chávez.

A su vez, esa vigilancia constante puede alimentar una idea tan común como limitante: “cuando baje de peso, me podré ese bikini” o “cuando recupere mi figura volveré a la playa”. Como señaló la doctora Susan Albers, psicóloga de Cleveland Clinic, condicionar nuestra seguridad a una apariencia futura puede convertirse en una manera de poner la vida en pausa. Y es que alcanzar un número determinado en la balanza no necesariamente elimina la inseguridad, especialmente cuando la autocrítica sigue presente.

Con el tiempo, estas preocupaciones pueden convertirse en renuncias. Rechazamos una invitación, evitamos ir a la piscina o dejamos de compartir momentos con quienes queremos porque sentimos que nuestro cuerpo no está preparado para mostrarse. De acuerdo con la psicóloga Aida Arakaki, de Clínica Internacional, aunque evitar estas situaciones puede generar alivio momentáneo, a largo plazo también puede reforzar el miedo, debilitar la autoestima y favorecer el aislamiento.

¿Cuidarte o castigarte? Cuando la presión estética afecta tu bienestar

A veces, la presión por lucir un determinado cuerpo no viene únicamente de la publicidad ni las redes sociales, sino de nuestro entorno más cercano. Comentarios como “¿te vas a poner eso?” o “deberías prepararte para el verano” pueden parecer inofensivos. Sin embargo, incluso cuando se dicen con “buena intención” pueden alimentar sentimientos de vergüenza e inseguridad al transmitir la idea de que nuestra apariencia está constantemente bajo evaluación.

“Aprender a establecer límites también es una forma de cuidarnos. Un sencillo “prefiero que no hagas comentarios sobre mi cuerpo” puede ser suficiente para expresar nuestra incomodidad sin necesidad de entrar en una confrontación. Después de todo, poner límites no significa rechazar a quienes queremos, sino procurar relaciones más respetuosas”, aseguró Jayden Chávez, psicólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM).

Pero esa presión también puede influir en la manera en que decidimos alimentarnos o hacer ejercicio. Y aquí surge una diferencia clave: no es lo mismo querer sentirnos más saludables y con energía que intentar transformar nuestro cuerpo por culpa o miedo al rechazo.

Como resaltó Aída Arakaki, el autocuidado no debería implicar castigos ni exigencias de resultados inmediatos. Una pregunta tan sencilla como esta puede ayudarnos a reconocer nuestras motivaciones: “¿Estoy haciendo esto porque quiero cuidarme o porque siento vergüenza de mi cuerpo?”.

El miedo a las miradas, las comparaciones y los comentarios puede llevarnos a evitar momentos que realmente deseamos disfrutar.

Cuando esta última emoción comienza a dominar nuestras decisiones, conviene prestar atención a ciertas señales. Restringir excesivamente la alimentación, saltarse comidas por miedo a engordar, sentir culpa después de comer o ejercitarse compulsivamente como un castigo para compensar son algunas de ellas.

Arakaki también advirtió sobre la preocupación persistente por supuestos defectos físicos, las revisiones constantes frente al espejo y las comparaciones que provocan un malestar intenso. En algunos casos, estas manifestaciones pueden estar relacionadas con trastornos de la conducta alimentaria o trastorno dismórfico corporal, aunque no constituyen por sí solas un diagnóstico.

“Si estas señales comienzan a interferir con nuestra alimentación, nuestras relaciones o la vida cotidiana, es importante buscar ayuda profesional”, recomendó la psicóloga.

Tu cuerpo no tiene que cambiar para disfrutar del verano

Después de tantos mensajes que nos invitan a amar cada centímetro de nuestro cuerpo, aceptar que hay días en los que simplemente no nos gusta lo que vemos puede resultar frustrante. Pero ¿realmente necesitamos sentirnos atractivos todo el tiempo para estar en paz con nuestra apariencia?

La psicóloga Susan Albers nos propone una mirada más realista: la neutralidad corporal. Este enfoque nos invita a valorar nuestro cuerpo más allá de su aspecto físico, reconociendo todo lo que nos permite hacer, desde caminar por la playa y nadar hasta abrazar a quienes queremos. No se trata de obligarnos a sentirnos hermosos, sino de aprender a tratarnos con respeto, incluso cuando no estamos satisfechos con nuestra imagen.

Llevar esta idea a la práctica puede comenzar frente al espejo. Según el psicólogo José Chávez, cuando nos sentimos inseguros solemos concentrarnos en aquellas zonas que consideramos defectos, ignorando el resto de nuestro cuerpo. Para interrumpir ese patrón, es útil observarnos de manera completa y reemplazar los juicios negativos por descripciones neutrales: en lugar de pensar “tengo los hombros horribles”, reconocer simplemente “tengo los hombros anchos”.

Aprender a convivir con las inseguridades, sin dejar que decidan por ti, también es una forma de cuidar tu bienestar.

No obstante, también es necesario limitar el tiempo frente al espejo, evitando revisiones repetitivas, y procurar probarnos la ropa de baño cuando no estemos especialmente cansados o tristes, pues nuestro estado de ánimo influye en cómo nos percibimos.

Igualmente, la preparación puede ayudarnos a enfrentar la inseguridad antes de un paseo a la playa. “Antes de ir, puede ayudar identificar qué es exactamente lo que tememos que ocurra, preguntarnos qué tan probable es y cómo podríamos manejarlo. Otra estrategia consiste en avanzar gradualmente: primero usar la ropa de baño en casa y luego en espacios con personas de confianza. Elegir prendas cómodas y recordar que vamos a descansar, nadar o compartir, y no a superar una evaluación estética, también permite cambiar el foco de atención”, sugirió el especialista.

Una vez allí, si aparece la ansiedad, lo más importante es respirar lentamente, prolongando la exhalación, y conectar con sensaciones como la temperatura del agua, el sonido del mar o la arena bajo los pies.

Asimismo, puede ser útil reconocer los pensamientos críticos sin asumirlos como verdades: “estoy teniendo el pensamiento de que todos me miran”. De esta manera, podemos tomar cierta distancia de la autocrítica y concentrarnos nuevamente en la experiencia, incluso si todavía sentimos incomodidad.

En esa misma línea, la psicóloga Mary Castro, de la Clínica Ricardo Palma nos invita a cambiar la pregunta de “¿cómo me veo?” por “¿qué estoy disfrutando?”. Recordar experiencias agradables, priorizar la comodidad y centrarnos en los momentos que queremos compartir puede ayudarnos a recuperar, poco a poco, la confianza. Porque nuestro cuerpo no es un proyecto que debamos terminar antes de empezar a vivir.

Quizás ahí esté la lección más valiosa de aquella reflexión de Selena Gomez: aceptar que nuestro cuerpo ha cambiado no significa que siempre nos guste lo que vemos, sino aprender a reconocer que seguimos siendo mucho más que nuestra apariencia.

Tal vez la próxima vez que nos probemos un bikini volvamos a fijarnos en esos kilos de más, en el abdomen que ya no luce igual o en aquello que preferiríamos ocultar. Puede que la inseguridad siga ahí, pero no tiene por qué decidir por nosotros. El verano no debería ser una prueba que nuestro cuerpo tenga que superar, ni la felicidad una recompensa reservada para cuando alcancemos determinada talla. No necesitamos tener otro cuerpo para empezar a vivir los momentos que merecemos disfrutar hoy.