Tener novio ya no está de moda: ¿Por qué cada vez más mujeres prefieren estar solteras?

Durante décadas, para las mujeres, tener novio funcionó casi como un certificado social: un símbolo de estabilidad, de éxito y hasta de feminidad. Sin embargo, este guion preestablecido ha comenzado a resquebrajarse, ya que cada vez más mujeres —de distintos países, edades y condiciones de vida — están tomando la decisión de permanecer solteras. No porque “no aparezca nadie” o porque “no les vaya bien en el amor”, sino simplemente por convicción.

En definitiva, este es un fenómeno que ya no ocurre en silencio, está presente en nuestro propio entorno, en las conversaciones cotidianas, las redes sociales e incluso medios reconocidos como la revista Vogue, apuntan a un síntoma generacional revelador: la idea de que “estar en pareja no afirma tu feminidad”, pues la soltería —antes vista como un vacío a llenar— se está convirtiendo en un espacio de libertad, expansión personal y autonomía emocional.

Hoy, para muchas mujeres la pregunta ya no es ¿cuándo voy a tener novio?, ni el siguiente paso a seguir, sino una decisión que se analiza con lupa sobre cómo, con quién y para qué se construye un vínculo.

¿Qué ha cambiado en el amor?

Hablar de amor actualmente implica reconocer que hay una evidente y profunda transformación en la manera en que las personas, sobre todo las mujeres, se relacionan consigo mismas y los demás. Como bien lo señaló la psicóloga Susan Albers, de Cleveland Clinic a la web de “Somos”, uno de los cambios más significativos es que la soltería dejó de ser un signo de carencia o fracaso e incluso un indicador de valor personal, para convertirse en un territorio legítimo de crecimiento, autocuidado y estabilidad personal, pues estar sola puede ser emocionalmente sano, satisfactorio y una elección completamente válida.

“Antes tener pareja era casi un requisito social y un símbolo de que la vida iba “por el camino correcto”. Hoy, en cambio, las mujeres tenemos más herramientas, educación, independencia—económica y emocional— y libertad, que permiten construir una vida plena sin que el amor romántico sea la única fuente de conexión, seguridad o identidad. Ya no se busca una pareja desde la carencia sino, desde la elección, por lo que la meta ya no es “tener a alguien”, sino compartir con quien nos aporte calma, empatía y salud emocional”, aseguró Liliana Tuñoque, psicoterapeuta de Clínica Internacional.

Las relaciones actuales demandan comunicación, madurez, equidad y energía emocional. Por eso muchas mujeres prefieren estar solas antes que sostener vínculos ambiguos o desgastantes

En ese mismo camino, las nuevas generaciones se permiten preguntarse: “¿qué quiero yo?”. Este cambio abre la puerta a formas distintas de amar—o de vivir— y hace que quienes no se identifican con el modelo clásico de pareja prefieran esperar antes que entrar en una estructura que no les hace sentido.

Desde luego, como coincidieron ambas especialistas, esta creciente preferencia por la soltería no es una moda pasajera, sino un verdadero cambio. La sociedad contemporánea ha revalorizado la autonomía, la autodeterminación, el bienestar psicológico y la toma de decisiones conscientes como una prioridad, razón por la cual, la soltería se entiende como una opción más de vida, más no como un estado transitorio.

Sin embargo, este panorama no implica que el amor romántico esté perdiendo protagonismo frente al amor propio. Según la doctora Mary Castro, psicóloga de la Clínica Ricardo Palma, ambos deberían ir de la mano, ya que una persona tranquila, feliz y equilibrada consigo misma está en mejores condiciones para construir vínculos sólidos, ya sea en pareja o en una vida individual, sin generar ningún tipo de dependencias.

Lo que hoy buscamos las mujeres

Muchas mujeres han comenzado a mirar hacia adentro para cubrir necesidades que antes se le atribuían casi por completo a la pareja. Como explicó Albers, hoy están aprendiendo a encontrar compañía, validación, contención emocional y disfrute a través de actividades autónomas, amistades profundas y una relación interna mucho más consciente.

Este cambio no surge de un rechazo al amor, sino de un trabajo interno, donde la autocompasión y la independencia les permiten desarrollar nuevos pasatiempos, redes de apoyo sólidas y una conexión emocional más segura consigo mismas que les transmite una sensación de plenitud sin depender de un vínculo romántico.

“Ciertamente, tiene un impacto significativo en la autoestima, pues cuando la soltería se vive como un período de descubrimiento personal, autocuidado y claridad emocional, estar sola permite tomar decisiones basadas en necesidades propias y no en expectativas externas, reforzando el valor propio. No obstante, cuando se interpreta como rechazo o insuficiencia, puede erosionar la autoconfianza. Por ello, trabajar habilidades como la autocompasión, el diálogo interno, la autovaloración, la gestión de límites y la autorregulación emocional es clave para que el estado civil no defina la identidad, sino al contrario, se pueda disfrutar de la propia compañía sin caer en el aislamiento defensivo”, sostuvo la psicóloga de Cleveland Clinic.

La soltería ya no se vive como fallo, sino como un espacio para crecer, sanar, fortalecer la autoestima y elegir desde la serenidad. No es una moda: es un cambio profundo en cómo entendemos la felicidad y el amor.

¿Elección o protección?

Si bien la soltería dejó de ser ese “gran vacío que hay que llenar”, en algunos casos, también podría ser una forma de protección ante el dolor. De acuerdo con Liliana Tuñoque, la soltería como autocuidado se reconoce por la paz interna que produce. Básicamente, si una mujer elige estar sola desde la serenidad—porque disfruta su propia compañía, se siente estable y la idea de vincularse no le genera angustia— estamos ante una decisión consciente.

Sin embargo, cuando está motivada por el miedo a sufrir, el temor al rechazo o la incapacidad para poder confiar, aquí ya no hablamos de libertad, sino de evitación emocional. “La señal principal es que la mujer desea una relación, pero evita involucrarse. No es una elección, es un mecanismo de defensa”, advirtió la psicoterapeuta.

Por eso, para Susan Albers, lo más importante no es cuestionarnos ¿por qué estoy sola?, sino ¿estoy abrazando la soltería desde la elección o la protección? Una mujer que está soltera está lista para abrirse a una relación cuando se siente estable, en calma con su vida y con una autoestima lo suficientemente sólida como para no necesitar que otro tenga que llenar algo. Cuando el deseo de compartir surge desde la abundancia emocional —y no desde la urgencia o el miedo—, la apertura se vuelve natural, no forzada.

En cambio, si aún predomina el miedo, el agotamiento emocional, la desconfianza o los temores a repetir historias dolorosas, es señal de que la soltería está funcionando como una trinchera, por lo que sería recomendable seguir trabajando en una misma.

Las nuevas exigencias emocionales del vínculo

Actualmente, las relaciones están atravesando por demandas emocionales mucho más complejas. Según la experta de Cleveland Clinic, los vínculos requieren de más comunicación, conciencia emocional, negociación de límites y presencia afectiva. Este nivel de exigencia hace que muchas mujeres prefieran priorizar su estabilidad antes que entrar en relaciones que consuman su energía sin ofrecer bienestar. Por eso, cuando esta implica más desgaste que calma, la soltería consciente se vuelve una alternativa mucho más atractiva.

A ello se suma que las expectativas de igualdad e independencia han redefinido por completo la compatibilidad. “Las mujeres ahora buscan parejas que respeten su autonomía, valoren su crecimiento profesional y promuevan relaciones equitativas. Esto eleva los criterios más allá del atractivo o la conveniencia. Si una pareja no apoya los proyectos personales o no aporta estabilidad emocional, la relación pierde sentido. Por esta razón, la selección de pareja hoy es más consciente y exigente”, resaltó Albers.

Aunque aún exista presión social por “formar pareja”, cada vez más mujeres eligen priorizar su paz interior. Se permiten preguntarse qué quieren ellas —no lo que se espera de ellas— y construir un camino propio sin culpa.

Además, en una sociedad donde el “situationship” se ha vuelto casi la norma, la ambigüedad genera incertidumbre, drenaje emocional y una profunda falta de claridad sobre las expectativas. Estas experiencias inestables disminuyen el deseo de entrar en relaciones formales y refuerzan la comodidad de estar sola. Cuando no hay seguridad, compromiso ni reciprocidad, el vínculo deja un sabor emocionalmente agotador, lo que lleva a valorar aún más la tranquilidad de la autonomía.

Hoy en día, para muchas mujeres tener novio puede sentirse como una carga emocional. Cuando en una relación sentimos tensión, ansiedad o un peso que no debería estar allí, es señal de que ese vínculo puede no ser sano para nosotras. Una relación sana siempre suma, por eso —como nos recuerda Tuñoque— es importante elegir desde la madurez y no desde la necesidad.

Lo que quiero vs. lo que esperan de mí

Aunque para muchas mujeres, la soltería les permite encontrar bienestar, calma y un ritmo propio, esa comodidad interna también puede convivir con una presión social que insiste en marcar el camino “correcto”: encontrar pareja, formar una familia o avanzar hacia un ideal tradicional. Esa doble fuerza —lo que deseo vs. lo que esperan de mí— indudablemente genera una tensión emocional.

“Una mujer puede estar profundamente segura de su soltería, y aun así recibir miradas, comentarios o silencios que le recuerdan que “debería” querer otra cosa. Incluso la presión puede infiltrarse en forma de dudas: ¿estoy fallando?, ¿me falta algo? o ¿estoy siendo egoísta? La culpa no nace del deseo propio, sino del mandato cultural que sugiere que elegir un camino distinto es una especie de renuncia o pérdida. En estos casos, la asertividad y la autovalidación se vuelven herramientas fundamentales: nombrar mis límites, defender mi decisión y recordarme que mis elecciones no necesitan la aprobación de nadie para ser legítimas”, resaltó la psicóloga de Clínica Internacional.

Por eso, vale la pena detenerse y hacerse algunas preguntas que funcionan como una verdadera brújula interna: ¿Estoy siendo fiel a mí misma?, ¿Qué es lo que realmente quiero yo? o ¿Qué me hace feliz hoy?

Al final, más allá de la soltería o de estar en pareja, lo verdaderamente fundamental es que cada decisión nazca de un lugar genuino. No se trata del estado civil, sino de la coherencia interna: elegir desde la libertad y no desde la presión, desde el deseo auténtico y no desde la expectativa ajena. La vida afectiva —en cualquiera de sus formas— solo se vuelve un espacio de bienestar cuando es una elección propia, consciente y profundamente alineada con lo que cada una necesita hoy.