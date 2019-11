[Objeto del deseo] - Corrían los últimos meses del 2011 cuando Michael Bublé afirmaba, en cuanta entrevista daba por la promoción de su entonces nuevo lanzamiento “Christmas”, que él no se había propuesto con este hacer un buen disco de Navidad, sino el mejor disco de Navidad. En inglés, al menos. Eso podría ser discutible si mirando hacia atrás se repasan estelares producciones hechas por cualquiera de los miembros más conocidos del Rat Pack como Sinatra, Dean Martin o Sammy Davis Jr. O también los clásicos de la temporada de Ella Fitzgerald. Ya saben, en gustos y colores... pero lo cierto es que la propuesta del crooner canadiense, si de tiempos contemporáneos hablamos, es bastante buena. Eso explica que el público y la crítica le haya dado a la producción 'manito arriba’ por ocho años sin parar. Millones de reproducciones en Spotify, miles de discos vendidos física y digitalmente y la voz del artista entonando “...It´s beginning to look a lot like Christmas...” en cuanta tienda de departamentos haya en el mundo lo confirman. Hasta memes hay de Bublé evidenciando su hegemonía absoluta en el tema. Esta es la portada del álbum en cuestión:

Michael Bublé lanzó su exitoso álbum "Christmas" en el 2011.

“Bueno, eso debe terminar ahora”, ha dicho hace muy poco con respecto a todo eso la estrella británica del pop Robbie Williams. Y con ello ha anunciado el lanzamiento de su primer disco de Navidad “The Christmas Present”, el cual se pondrá a la venta a partir del 22 de noviembre (aunque, ojo, ya hay un pre venta en línea de varios formatos en www.robbiewilliams.com).

Williams anunció el lanzamiento del álbum en Londres el pasado 17 de octubre.

“Yo amo a Michael, pero de veras, ha sido demasiado...”, bromeó cuando dio la noticia recientemente en Londres. Moviéndose entre el chiste y la verdad, Williams planea robarse la Navidad con 28 canciones distribuidas en un CD doble. Uno de ellos se titulará 'La Navidad Pasada" y consignará clásicos de siempre. El otro, “La Navidad futura”, tendrá puras composiciones inéditas. Guy Chambers ha escrito y grabado el material entre Londres, Stoke-on-Trent, Los Ángeles y Vancouver, pues participan también en él artistas internacionales como Jamie Cullum, Rod Stewart y Bryan Adams. Hoy, de hecho, se liberarán las dos primeras canciones para la promoción. Una es justamente con Cullum: Merry Xmas Everybody, en clave de big band. La segunda es la original Let’s no go shopping.

Robbie Williams y Jamie Cullum han grabado el sencillo inédito "Merry Xmas Everybody".

El material será editado en formato digital, en vinilos, CD y cassette. También tendrá ediciones deluxe que incluirán un libro de 12 páginas, un polo, un calendario de adviento y canciones extra.

Si cunden las ansías por saber cuáles serán los tracks, aquí va la lista:

Disco 1: La Navidad Pasada.

1. Winter Wonderland

2. Merry Xmas Everybody (feat. Jamie Cullum)

3. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

4. The Christmas Song (Chestnuts roasting on an open fire)

5. Christmas Lullaby

6. Rudolph

7. Yeah! It’s Christmas

8. It’s A Wonderful Life (feat. Poppa Pete)

9. Let’s Not Go Shopping

10. Santa Baby(feat. Helene Fischer)

11. Best Christmas Ever

12. One Last Christmas

13. Coco’s Christmas Lullaby

Disco 2: Christmas Future

14. Time For Change

15. Idlewild

16. Darkest Night

17. Fairytales (feat. Rod Stewart)

18. Christmas (Baby Please Come Home) (feat. Bryan Adams)

19. Bad Sharon (feat. Tyson Fury)

20. Happy Birthday Jesus Christ

21. New Year’s Day

22. Snowflakes

23. Home

24. Soul Transmission

25. I Believe in Father Christmas

26. Not Christmas

27. Merry Kissmas

28. It Takes Two (feat. Rod Stewart)

Quien quiera pre ordenar la producción antes del 4 de noviembre entrará a un sorteo para asistir a la fiesta navideña que Williams prepara en Londres el próximo 16 de diciembre en el SSE Arena de Wembley. Pruébale, nunca se sabe. En diciembre también hay milagros. //