De ayudante en Gamarra a conquistar Los Ángeles: el diseñador que viste a Tony Succar y la historia detrás del traje con el que el músico ganó el Grammy

La noche en la que Tony Succar levantó —por fin— el Grammy, las luces de los reflectores iluminaron mucho más que el escenario del lujoso Staples Center de Los Ángeles. En algún lugar de Lima, en silencio, Noé Salvador sonreía, con ojos y puños cerrados, conteniendo la euforia mientras procesaba el hecho de que el impecable traje que abrazaba al músico peruano era también una pieza de su historia. La consagración del carismático artista fue, además, la confirmación de que la marca del diseñador, Gino Amoretti, estaba confeccionada para brillar.

Antes de estar en el escaparate de una gala de nivel mundial, el especialista en moda fue bosquejando su sello en las competitivas galerías de Gamarra, cuando ocupaba el rol secundario de ayudante. “Empecé cuando tenía 17 años, en una marca de sastrería. Trabajaba con una persona que era un poco más de gustos clásicos, de antaño, con un universo de colores que no salía del azul, el negro y el plomo. Ahí pude ver que había una generación que buscaba algo diferente, desde colores y cortes”, cuenta Salvador.

Newsletter exclusivo para suscriptores Juan Carlos Fangacio presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

La necesidad de un público y el potencial que lo rodeaba terminó siendo el impulso definitivo para iniciar la aventura de Gino Amoretti, en marzo de 2018. Habiendo aprendido de profesionales con más de un cuarto de siglo en el arte de la sastrería, sentía que era momento de plasmar en los trajes de alta costura toda esa creatividad desarrollada desde niño. “Decidí arriesgarme y luego llegó la pandemia, pero en ese tiempo tuvimos muy buena recepción. Al principio paramos y, a pesar de la situación, varios clientes, sobre todo los de las instituciones públicas, siguieron demandando nuestros productos”, cuenta.

Influenciado por el estilo disruptivo del francés Yves Saint Laurent, e inspirado por referentes actuales como el español Tomás Laso-Argos o el italiano Leonida, el diseñador peruano de 30 años ha puesto en escena una línea enfocada en novios y ejecutivos en busca de días únicos e inolvidables, con bastante detalle en el diseño del traje. A esta propuesta de prendas trazadas con elegancia, le agrega otras piezas de vanguardia, en las que combina colores de tendencia, logrando que escapen del tiempo.

“El peruano es un poco más clásico. Diría que el 80% es mucho más conservador en los colores, pero el resto va por un estilo más disruptivo, de colores arriesgados, de solapas mucho más anchas. Siempre hablamos con el cliente sobre cómo se quiere ver de aquí a 20 años y si el traje es atemporal o no”, detalla.

A LA MEDIDA DE TONY

¿Cómo se llega a ser la mente detrás del traje de un ganador del Grammy? La primera puntada nació de un sueño que resonaba sin parar, como máquina de coser, en la cabeza de Noé Salvador: “Algún día voy a vestir a Tony Succar”. Motivado por aquel anhelo, una tarde decidió enviarle al músico un mensaje por Instagram, aunque nunca obtuvo respuesta. Y así, sin esperarlo, dos años después llegó la oportunidad por medio de Iván Vásquez, quien por esa época hacía ‘styling’ en el programa “La voz Perú”. Cuando lo contactaron, ya Gino Amoretti trabajaba con otros conocidos del medio nacional e internacional, como Cristian Rivero y Mike Bahía.

Tony Succar en plena toma de medidas. Para su próximo concierto en diciembre en el Estadio Nacional, el artista volverá a usar creaciones de Noé. (Foto: archivo personal)

“Desde el principio, hubo química. Ya hace cuatro o cinco años que trabajamos juntos y tenemos una amistad bastante cercana. En cuanto al diseño, Tony lo deja todo en mis manos, aunque en ciertas ocasiones es más tradicional. Un par de veces tuvimos que bajarle al color o cambiar algún detalle a la prenda porque él consideraba que era demasiado”, relata con un tono que mezcla orgullo y admiración.

Si bien hubo ciertos nervios por crear un traje que estuviera a la altura del Grammy, no era la primera vez que asumía el reto. En las dos nominaciones anteriores, Tony Succar había repartido sonrisas en suelo estadounidense vistiendo las piezas de Gino Amoretti. “Cuando vio el traje, le gustó mucho. Era un terciopelo italiano con un estilo tipo kimono, que además llevaba un cinturón que al final no se puso. En las otras ocasiones estuvo muy feliz y se fue con el convencimiento de que la tercera sería la vencida. Y así pasó”, recuerda con emoción Noé, mientras fija la mirada en su próxima meta: el arraigo de la marca en tierras chilenas. //

Próxima colección El próximo 23 de octubre (8:30 p.m.), Gino Amoretti lanzará su nueva colección "Danza Amazónica". El desfile se realizará en el Terraza Lima Club (Psje. Santa Rosa 123, Lima). Asimismo, contará con la participación de Amazonian Gin, marca peruana de gin artesanal premium, elaborada con botánicos inspirados en la riqueza natural del Perú.

La propuesta de la firma peruana de alta sastrería celebra la armonía entre la naturaleza, la identidad y la elegancia contemporánea. Cada pieza refleja la esencia del hombre moderno: fuerte, auténtico y profundamente conectado con su entorno.