Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura tiene el restaurante número 7 del mundo (Maido, por si le suena de algo el nombre) pero es, y siempre ha sido, un hombre de gustos sencillos. Más que sencillos, llamémoslos confortables: antojitos, cosas ricas. Basta con revisar algunos ejemplos de su vida cotidiana.

Su plato favorito sigue siendo el pollo al horno con arroz y ensalada rusa, el mismo que le hace acordar a los almuerzos después del colegio. Cada vez que el cuerpo le pide consuelo y un poco de grasa –a quién no le pasa– después de una noche agitada (el concepto de comida de “bajona” es una maravilla en sí mismo y algún día ahondaremos más en esta categoría), su elección suele ser una milanesa acompañada de arroz chaufa. Preparado al momento, por supuesto. Ese es Micha; travieso, inventivo. Comelón.

Tsumura (derecha) posa junto a su amigo y gerente de operaciones de Tori, César Choy. Ambos agarran sendos sánguches: Micha, un Tori burger; y César, uno con pollo deshilachado, papas al hilo y palta. Foto: Heroina Estudio. / Heroina Estudio

Tori, un concepto que ha marchado muy bien como dark kitchen con pollos a la brasa, acaba de inaugurar un local físico y es ahí donde encontramos al chef, gozando con lo que más le gusta: buenos sánguches, salchipapas, alitas, anticuchos, arroces, purés, sundaes. Revisando el menú, honestamente no encuentro algo que no sea deseable.

La ubicación es clave: Tori está situado en un punto estratégico de Miraflores donde hay muchísima actividad y cada vez van apareciendo nuevas propuestas. Una casa con balcones, ventanas amplias y dos pisos hace que la experiencia aquí sea bastante cercana, tradicional. Al mismo tiempo, no podríamos catalogarla como una pollería convencional.

Hay pollo a la brasa del bueno y del que a todos nos gusta, sí. Pero también hay un hilo conductor nikkéi que se deja sentir en ciertos detalles, aunque este no sea un restaurante ni japonés ni especializado solo en pollos (hay una hamburguesa soberbia, los ya mencionados anticuchos y un lomo saltado, por nombrar algunos). Tori es el resultado de los antojos y fantasías de ‘Micha’, uno de los genios culinarios más trascendentales de su generación y, en ese sentido, la visita aquí se convierte en una aventura única en la ciudad.

Alitas nikkei, crujientes, deshuesadas y con relleno de gyoza (una suerte de empanadillas japonesas). Vienen con salsa ponzu y aceite picante. Foto: Tori Pollería. / Pocho Caceres

Tsumura ha puesto alma, corazón y sazón en la carta y nada es coincidencia: si algo forma parte de una receta, es porque se han hecho decenas, cientos de pruebas. Así hasta llegar a la papa perfecta –usan huamantanga; de ahí que sean tan largas y crocantes– o las salsas, que son un abanico de posibilidades: desde kétchup y mayonesa hechos en casa hasta ajíes especiales, tamarindo y otros sabores que son combinables como a uno le plazca.

Venir a comer pollo a la brasa no tiene pierde, pero la verdadera sorpresa está en el resto de platos (Micha sugiere probar especialmente los tequeños). Yo no recomiendo postergar la visita por mucho tiempo. No saben de lo que se pierden.

Experiencia completa

El local de Tori reúne inspiración de distintos universos: las pollerías familiares; las mesas ‘cool’ para compartir (con barra incluida, en foto); un diseño que combina lo moderno con lo vintage; y muchos toques de fuente de soda clásica. hay desde máquinas de chicha y limonada, hasta salsas en envases típicos de las carretillas.

Anticuchos al estilo de Tori, con papas criollas y choclo con mantequilla al comino. Salen con rocoto y ají de huacatay. Foto: Tori Pollería. / Pocho Caceres

Más información:

Dirección: José Galvez 390, Miraflores.

Contacto: 986592177

Instagram: @toripolleria