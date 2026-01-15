¿Tu hijo viaja en avión por primera vez? Estrategias para un vuelo largo con niños sin estrés y sin depender de las pantallas

Enero ha llegado y, con él, las vacaciones. Tras meses de preparación, reservas y expectativas, tu hijo está a punto de vivir su primer viaje largo. Aunque en casa la emoción es palpable, como padre es inevitable sentir una dualidad: por un lado, te entusiasma vivir esta experiencia a través de los ojos de tu pequeño y, al mismo tiempo, te preocupa cómo afrontará las horas de espera, los cambios y el cansancio y, sobre todo, cómo reaccionarás tú cuando las cosas no salgan según lo previsto.

Esa inquietud, sin duda, suele llevarnos a ver el vuelo como un reto que hay que “superar”. Sin embargo, la clave reside en comprender que la experiencia no empieza en el avión, sino mucho antes. Entender qué necesita emocionalmente un niño en su primer gran viaje—y cómo acompañarlo sin exigirnos más de la cuenta ni depender únicamente de las pantallas— puede marcar una gran diferencia. Porque el primer vuelo largo no es solo ir de un lugar a otro, sino una experiencia emocional compartida que puede vivirse desde el estrés o desde la conexión.

Antes de despegar

La preparación emocional previa al viaje cumple un rol fundamental, especialmente durante la primera infancia, ya que el cerebro de los niños se regula a través de la repetición: horarios, rituales y secuencias predecibles que le dan seguridad interna. Sin embargo, al viajar, este equilibrio se desestabiliza.

Como explicó Brunella Best, psicóloga y directora de Peek A Boo a Somos, el cansancio, el jet lag, las comidas a destiempo y la falta de movimiento alteran el sistema nervioso, bajan el umbral de tolerancia y hacen que las emociones se vivan con mayor intensidad. “No es que el niño “se porte mal”, es que su capacidad de autorregulación está sobreexigida. Además, si estas modificaciones no son anticipadas ni explicadas, pueden generar ansiedad y manifestaciones de estrés como irritabilidad o conductas regresivas”.

En este contexto, es importante la forma en cómo se explica la duración del trayecto. Dado que el concepto de tiempo es abstracto para ellos, es necesario traducirlo a un lenguaje concreto y comprensible, asociándolo a experiencias cotidianas como la duración de una película o el descanso nocturno. Para viajes largos, la psicóloga recomendó dividir el trayecto en etapas, permitiendo que el niño gane previsibilidad, por lo que la creación de un horario visual con los distintos momentos del viaje ayuda a organizar la espera y refuerza la seguridad emocional.

“Los rituales previos al viaje aportan un valioso sostén emocional. Generar un espacio de conversación anticipada permite explicar las actividades que se realizarán y brinda al niño la oportunidad de expresar sus emociones, las cuales deben ser escuchadas y validadas. De manera lúdica, se puede proponer la creación de un “mapa del viaje”, en el que el niño dibuje o incorpore imágenes de los lugares y experiencias que vivirá. Esto favorece la anticipación, aporta estructura y refuerza la sensación de seguridad y confianza frente al viaje”.

Asimismo, promover la participación activa del pequeño —por ejemplo, al preparar su mochila o elegir un juguete favorito— favorece su autonomía. De esta manera, el viaje se transforma en una experiencia de aprendizaje y adaptación, en lugar de ser una fuente de malestar.

Anticipar, explicar y ritualizar ayuda a que los niños se sientan seguros frente a lo desconocido. Cuando un niño entiende lo que va a ocurrir, su ansiedad disminuye y el trayecto se vive con más calma para todos.

Seguridad emocional en el aire

El poder de los objetos de apego

Los objetos de apego —como un peluche, una manta o un muñeco—brindan seguridad y calma al representar lo familiar: el hogar, los padres y el vínculo afectivo primario. De acuerdo con la doctora Mary Castro, psicóloga de la Clínica Ricardo Palma, funcionan como un puente emocional entre lo conocido y lo nuevo, permitiendo que el niño tenga un pedazo de su espacio seguro. “Al activar sensaciones de previsibilidad y calma, favorecen la autorregulación emocional y ofrecen consuelo en momentos de mayor demanda, como el despegue, el cansancio o el descanso”.

Sin embargo, muchos padres también recurren a juguetes nuevos para mantener la curiosidad del niño durante el viaje. Desde la psicología, Best precisó una distinción clave: la novedad distrae, lo conocido brinda seguridad.

“Los objetos conocidos resultan más efectivos para sostener la seguridad emocional en un entorno extraño, especialmente en momentos de ansiedad o cuando el niño necesita regularse. En cambio, los juguetes nuevos pueden introducirse estratégicamente como instancias de distracción positiva, ya que despiertan interés y curiosidad, aunque deben usarse con cuidado para no generar una activación excesiva”.

Actividades que calman

En espacios pequeños, es fundamental ofrecer a los niños actividades que les permitan autorregularse sin generar una sobreestimulación. Según el doctor Ethan Benore, psicólogo pediátrico de Cleveland Clinic, las actividades manuales y sensoriales son especialmente efectivas porque ayudan a liberar tensión de manera tranquila, favoreciendo la concentración y reduciendo la ansiedad.

En el caso de los niños preescolares (1-5 años), actividades como jugar con plastilina, apretar pelotas antiestrés, explorar libros con texturas, usar stickers reutilizables, trasladar objetos con pinzas o colorear pueden ser muy efectivas, ya que estimulan la motricidad fina y les ayudan a concentrarse de manera calmada.

Para los de edad escolar, resolver rompecabezas, realizar dibujos más elaborados o actividades creativas estructuradas permiten mantener la mente ocupada sin provocar sobrecarga sensorial. Como aseguró el experto, “este tipo de propuestas no solo favorecen la calma, sino que también refuerzan la autoestima del niño al brindarle una sensación de logro, lo cual resulta reconfortante y estabilizador”.

Jugar para vincular

El tiempo compartido durante trayectos largos puede transformarse en una valiosa oportunidad para fortalecer el vínculo entre padres e hijos. Los juegos de imaginación como “veo veo”, adivinanzas o crear historias de manera colaborativa invitan al niño a participar activamente, estimulando su creatividad y manteniéndolo involucrado en una interacción cercana con el adulto.

“Conversar sobre lo que les gustaría hacer al llegar al destino o imaginar juntos posibles aventuras permite compartir expectativas, emociones y deseos. Este intercambio fortalece la conexión emocional y convierte el trayecto en una experiencia compartida, más allá del simple traslado”, indicó el psicólogo de Cleveland Clinic.

Pantallas ¿Si o no?

El uso constante de pantallas puede aumentar la irritabilidad y el cansancio emocional. Como destacó Brunella Best, estos dispositivos sobreestimulan el cerebro a nivel visual y auditivo, mientras el cuerpo permanece quieto, provocando una desregulación del sistema nervioso. Al delegar la gestión del aburrimiento o la incomodidad a la tecnología, el niño no desarrolla herramientas internas para procesar el cansancio. Por eso, al apagar el dispositivo, la frustración suele intensificarse: el malestar sigue ahí, pero el pequeño no sabe cómo gestionarlo.

En un entorno extraño como un avión, los objetos familiares se convierten en anclas emocionales, ya que ayudan al niño a regularse y a sentirse acompañado cuando todo a su alrededor cambia.

“La luz azul y los cambios rápidos de imagen también mantienen al sistema nervioso en un estado de alerta constante, como si estuviera frente a una amenaza. Esta sobreestimulación dificulta la conexión del niño con sus propias sensaciones corporales, haciendo que no perciba señales básicas como el hambre, la necesidad de moverse o el cansancio, hasta que todas estas sensaciones se acumulan y derivan en un colapso emocional”.

Por eso, para el doctor Benore, limitar su uso y alternar con actividades más relajantes puede ayudar a equilibrar los estímulos y reducir la sobrecarga emocional.

¿Tu hijo está sobreestimulado?

El exceso de estímulos puede ser tan desregulador como el aburrimiento. Como señaló la especialista de Peek A Boo, cuando llenamos cada minuto con pantallas, juegos, ruidos o consignas, el sistema nervioso del niño no tiene espacio para procesar, descansar ni integrar lo vivido.

“No siempre se manifiesta durante la actividad, sino muchas veces después, cuando el cuerpo ya no puede sostener tanta activación”. Este desborde sensorial suele traducirse en comportamientos específicos; según Aída Arakaki, psicóloga de Clínica Internacional, la sobreestimulación puede manifestarse de las siguientes maneras:

A nivel corporal: Inquietud constante, dificultad para permanecer sentado, movimientos bruscos y cambios en el tono de voz o en la respiración.

A nivel emocional: Llanto repentino, irritabilidad sin motivo aparente, enojo intenso o rechazo a actividades que antes disfrutaba.

En la conducta: Necesidad excesiva de contacto físico, “explosiones” por situaciones mínimas o, por el contrario, desconexión y desinterés.

En niños pequeños: Regresiones como querer ser cargados, hablar como bebés o aferrarse a objetos de apego.

En estos momentos, el niño no necesita más estímulos, sino contención y calma. Bajar el ritmo, reducir ruidos, acompañar en silencio o proponer una respiración profunda —por ejemplo, imaginar que inflan y desinflan un globo— son formas simples y efectivas de ayudarlo a autorregularse.

¿Cómo acompañar las rabietas y frustraciones en pleno vuelo?

Aunque puede resultar desafiante, es posible manejar este tipo de situaciones si se hace desde la calma y la empatía, ya que la idea no es apagar la emoción, sino ayudar al niño a atravesarla con un acompañamiento seguro.

1.Mantén la calma

El primer paso es regularte tú. Los niños equilibran su sistema nervioso a través del nuestro: tu calma es su ancla. En un avión, esta tranquilidad suele verse amenazada por las miradas o la presión del entorno, pero como recalcó Arakaki, la prioridad es siempre el bienestar de tu hijo, no la opinión ajena. Respirar, bajar las expectativas y entender que el niño no está actuando mal, sino que está aprendiendo a regularse, permite sostener una presencia más disponible y amorosa.

2.Valida la emoción

Evita pedirle que “se calme” y, en su lugar, nombra y valida lo que está sintiendo con frases como:

“Esto es muy difícil”.

“Veo que estás muy enojado”.

“Tu cuerpo está incómodo”.

“Estoy contigo en esto”.

De acuerdo con la psicóloga Brunella Best poner palabras a la emoción la vuelve más concreta y perceptible para el niño, lo que ayuda a bajar la intensidad emocional y a sentirse comprendido.

Los niños perciben el estado emocional de los adultos. Cuando los padres se permiten bajar expectativas, respirar y acompañar sin prisas, el viaje se transforma.

3.Ofrece contacto físico y regulación

Si el niño lo permite, ofrece contacto físico: un abrazo o simplemente tomar su mano. Acompáñalo con una respiración guiada, inhalando tú primero de manera lenta y audible para que él pueda imitarte. Este ejercicio de corregulación es una herramienta fundamental para transitar los momentos de crisis, recordándole que no está solo en su desborde.

4. Evita razonar en plena rabieta

Durante una rabieta, el cerebro emocional está al mando. Por eso, no es el momento de explicar, negociar o dar lecciones. Las rabietas tienen un ciclo natural: no hay que cortarlas, sino acompañarlas con presencia firme y amorosa hasta que pasen.

5. Usa referencias concretas de tiempo

Evita frases abstractas como “ya falta poco”. En su lugar, ofrece referencias claras y comprensibles:

“Ya pasamos esta parte, ahora nos queda esta otra”.

“Contemos hasta 10 juntos y cuando terminemos habremos llegado”.

6. Cuando baje la intensidad, ofrece opciones pequeñas

Una vez que la intensidad emocional comienza a disminuir, puedes ofrecer alternativas dentro de límites claros. Brindar opciones le devuelve al niño una sensación de control sobre la situación sin llegar a abrumarlo.

Ir al baño a refrescarse.

Cambiar de actividad.

Estirar manos o piernas.

7. Conecta con su necesidad real

A veces, poner en palabras lo que está sucediendo ayuda a calmar el malestar interno. Verbalizar sus sentimientos refuerza la idea de que no está solo en lo que siente y que sus emociones son válidas.

“¿Qué es lo que más te molesta ahora?”

“Veamos qué podemos cambiar un poquito”

“Yo también me canso, es aburrido estar sentado”

8. Cuida el tono y la forma

Recuerda que no se trata de qué dices, sino de cómo acompañas. Al final, una presencia empática y coherente resulta mucho más reguladora que cualquier frase perfecta.

Voz calmada.

Contacto visual a su altura.

Humor suave cuando sea posible.

“Como padres, es fundamental recordar que viajar con niños no se trata de que todo salga perfecto, sino de la oportunidad de conectar y compartir en familia. Los momentos difíciles—que seguramente los habrá— no son fracasos, sino instantes que también enseñan y fortalecen. Lo esencial es soltar la presión del “buen comportamiento” y la agenda saturada. No olvides cuidar de tus propias necesidades básicas —como comer y descansar— para acompañar a tu hijo desde la calma”, enfatizó la psicóloga de la Clínica Internacional.