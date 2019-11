El año pasó volando y ya faltan algunas semanas para las fiestas de fin de año. Si bien cada vez hay más conciencia de no usar fuegos artificiales, sabemos que algunos hacen caso omiso. Nuestra mascota no entiende el por qué de las ruidosas celebraciones. Ellas no saben qué día es, lo que es Navidad o Año Nuevo y sienten que su tranquilidad de pronto es aturdida por los fuegos artificiales. Ante esta situación buscan por instinto refugiarse en un lugar seguro y lo primero que tratarán es de huir o esconderse.

Si esta es la situación de tu engreído, toma las medidas necesarias en estas fechas. Del miedo al pánico hay solo un paso y se han reportado casos de mascotas que incluso han fallecido a causa de paros cardíacos. Los médicos veterinarios recomiendan no dejarlas solas en casa ni en espacios cercanos a ventanas o muebles con los que se puedan golpear si corren. También se les puede colocar tapones de algodón en los oídos para disipar los sonidos fuertes.

Durante estas fechas darles tranquilizantes puede ayudarlos, y también hay alternativas naturales. Eso sí, siempre deben ser recetados por un médico veterinario previa a la evaluación de la mascota. Hay fármacos de uso humano que son fatales para ellos. Otra solución para disipar el ruido de los cuetones es ponerles música en volumen alto o tapar las ventanas con tecnopor.

Errores y alertas

-Jamás dejes encerrada a tu mascota; eso solo hará que sienta más miedo.

-También ten en cuenta que durante estas fechas son más frecuentes los casos de mascotas extraviadas. Por eso, siempre colócale una plaquita con tu número telefónico y fíjate que no dejen las puertas de la casa o de la cochera abiertas.

-Los perros con entrenamiento pueden llegar a aceptar los ruidos fuertes. Si ladra al escuchar una detonación trata de tranquilizarlo. No lo engrías pues podrías reforzar la reacción al miedo.

-Si vas a salir de casa en esas fechas y tu mascota no te puede acompañar, evalúa dejarla hospedada en una clínica veterinaria en compañía de profesionales.