¿Fortalecedor milagroso o daño silencioso? La verdad detrás del rubber, el gel de uñas más popular

Siempre he sido una amante de llevar las uñas pintadas. Para mí, cuidarlas —ya sea en casa o en la peluquería— no es solo una cuestión estética, sino uno de esos pequeños rituales de autocuidado que me conectan conmigo misma. Durante años el esmalte tradicional fue mi mejor aliado hasta que el año pasado mis uñas entraron en una mala racha: se quebraban con tan solo mirarlas y cualquier largo duraba apenas unos días. Entre frustración y resignación, una amiga me habló del famoso rubber. Y para ser sincera, en redes sociales parecía imposible escapar de él: videos de antes y después y un sinfín de promesas de crecimiento milagroso, lo que me llevó a probarlo.

La primera vez que salí de la peluquería me quedé mirando mis manos como si no fueran mías. El cambio era tan evidente que parecía magia: mis uñas no solo lucían impecables, sino que semana tras semana empezaron a crecer como nunca. Largas, uniformes y aparentemente fuertes. Por meses, retocármelas se convirtió en una cita obligatoria.

Porque, seamos honestas, tener las uñas listas para cualquier ocasión es un placer casi subestimado. Hoy, estamos en constante búsqueda de alternativas que nos faciliten la vida y que, además, nos den ese pequeño impulso de confianza. De hecho, como destacó la dermatóloga Antuaneth Sobrino, del Centro Bienestar Auna a la web de “Somos”, su popularidad no es casualidad, ya que aparentemente ofrece lo que muchas buscamos: una sensación de protección, resistencia y duración.

Pero mi historia dio un giro inesperado. Después de meses rellenando y retocando sin descanso, decidí retirar todo el producto para “empezar de cero” y descubrí unas uñas delgadas, debilitadas y con ondulaciones. Esto me llevó a cuestionarme si ¿realmente el rubber base es una bomba silenciosa disfrazada de tendencia estética?

¿Qué es el rubber base?

En términos médicos, el rubber se comporta como una base en gel semipermanente. Según Chey Ranasinghe, dermatóloga de Cleveland Clinic, es un recubrimiento espeso y flexible —como una especie de película plástica—que se aplica en capas y se cura con una lámpara UV o LED para crear una superficie más gruesa y resistente sobre la uña natural que dure semanas sin descascararse.

Aunque cada marca tiene su formulación, como indicó la doctora Sobrino, la gran mayoría pertenece a la misma familia química que los geles tradicionales: con acrilatos —como el metacrilato de hidroxipropilo y el hexaacrilato de dipentaeritritol— que se polimerizan bajo la lámpara UV/LED para crear la capa dura y resistente; oligómeros que aportan una consistencia espesa y autonivelante; y monómeros en baja concentración que ajustan la viscosidad para facilitar la aplicación.

También incluye pigmentos, responsables de los tonos translúcidos o pasteles característicos de muchas bases rubber, y un conjunto de plastificantes y aditivos —entre ellos fosfatos, fosfitos y silanos— que mejoran la flexibilidad y el rendimiento del producto. Asimismo, incorpora fotopolimerizadores como el fenilfosfinato de etilo y el trimetilbenzoilo, esenciales para que el material se endurezca correctamente al exponerse a la lámpara UV/LED.

Con esta combinación de componentes, no es de extrañar que el rubber se comporte de forma muy distinta al esmalte tradicional. “Mientras el esmalte común es una laca que se seca al aire, se adhiere menos y se retira fácilmente con quitaesmalte, el rubber requiere de una lámpara para curarse, forma una capa mucho más dura y gruesa y, para retirarlo, suele implicar el limado o remojo prolongado en acetona. Y con respecto al gel semipermanente tradicional, no es un producto totalmente diferente, sino una variación más densa y elástica, la cual se usa como base de refuerzo, no solo como color”, detalló Ranasinghe.

Uñas fuertes ¿mito o realidad?

La sensación de “uñas fuertes” se debe sobre todo a la capa dura que actúa como una férula mecánica sobre la placa: protege, reparte mejor los golpes y evita que la uña se doble, pero esto no significa que el producto esté nutriendo o reparando la uña desde adentro. De acuerdo con la experta de Cleveland Clinic, estos recubrimientos pueden incluso dejar la uña más seca y quebradiza una vez que se retiran, especialmente si no se dan descansos suficientes entre manicuras.

Por eso, sí es posible que una uña maquillada con capas de gel o rubber luzca impecable, mientras se debilita por dentro. “La anatomía de la uña muestra que la placa que vemos es sólo una parte de la “unidad ungueal”, y el verdadero “fabricante” es la matriz, que está oculta. Un daño repetido por limado, químicos o traumatismos puede no ser evidente hasta que el recubrimiento se retira o la uña crece lo suficiente para mostrar surcos, zonas blanquecinas o descamación”.

¿Cuáles son los riesgos para tus uñas?

Cuando hablamos de los riesgos que pueden presentarse por el uso de estos productos, es importante comprender que el problema no suele aparecer de un día para otro. Como bien explicaron las especialistas, el daño se va acumulando cuando se aplica, retira o cura este tipo de recubrimientos de manera reiterada o inadecuada.

Según Verónica Vilcahuamán, dermatóloga de la Clínica Anglo Americana, los signos más comunes de una uña que está deteriorándose son: frágiles o quebradizas, descamación en forma de pequeñas láminas, pérdida del brillo natural, surcos o estrías superficiales, manchas blancas o decoloraciones, debilitamiento general de la estructura y sensibilidad en la uña o zona periungueal.

Igualmente, el daño puede avanzar hasta producir onicólisis, es decir, que la uña se despega del lecho, lo que puede facilitar que entren hongos o bacterias. A nivel de la piel, Ranasinghe señaló que también se pueden presentar problemas de irritación, enrojecimiento, dolor, pequeños padrastros inflamados o infecciones del borde ungueal (paroniquia), sobre todo cuando se dañan las cutículas o se trabaja con instrumentos poco higiénicos.

“Estos productos contienen acrilatos y metacrilatos, sustancias conocidas por provocar alergias de contacto en la piel. Con la exposición repetida, algunas personas desarrollan dermatitis de contacto: enrojecimiento, picor, descamación e incluso inflamación de dedos y manos, a veces extendiéndose a otras áreas que tocan el producto. En algunos casos, se pueden producir urticarias o reacciones más intensas”.

Otra señal de alarma aparece durante el curado en la lámpara. De acuerdo con la experta de la Clínica Anglo Americana, ese ardor o molestia que algunas personas sienten no es normal, ya que puede indicar que las capas de las uñas fueron erosionadas previamente. Incluso el calor excesivo que causa dolor puede llevar a quemaduras térmica en el lecho ungueal a largo plazo.

No todo es culpa del rubber: limados agresivos, capa excesiva o lámparas inadecuadas pueden convertir una manicura soñada en un verdadero problema.

Asimismo, es importante tener en cuenta que no todas las personas toleran igual estos productos. Son más vulnerables quienes ya tienen uñas frágiles o con problemas previos (psoriasis ungueal, antecedentes de onicólisis e infecciones por hongos) y las personas mayores, porque sus uñas crecen más lento y la placa se reseca con mayor facilidad.

También algunos tratamientos, como la quimioterapia, pueden volver las uñas más quebradizas y sensibles, por lo que en esos casos conviene evitar o limitar los cosméticos más agresivos. Además, por la presencia de metacrilatos, tolueno u otros solventes fuertes no se recomiendan en personas embarazadas o con asma, por la posibilidad de irritación respiratoria y potenciales efectos sobre el desarrollo fetal.

¿El problema es solo el producto o también la técnica?

En definitiva, productos con acrilatos muy potentes, metacrilatos y otros irritantes incrementan el riesgo de alergias, irritación de la piel y una serie de riesgos para la salud de las uñas. Sin embargo, como recalcó la doctora Chey Ramasinghe, muchos de estos problemas no se originan únicamente por los ingredientes del gel o rubber, sino también por la forma en la que se aplican y se retiran.

“El limado excesivo para “preparar” la uña y la retirada agresiva (arrancar, raspar fuerte y el uso indiscriminado de herramientas metálicas) pueden dañar de forma directa la placa ungueal y comprometer la barrera natural que ofrece la cutícula. A esto se suma los errores que comenten muchos salones, como cortar sistemáticamente la cutícula, usar instrumental poco desinfectado o descuidar la hidratación de la piel, los cuales incrementan aún más el riesgo de infecciones, irritación e inflamación”.

Aquí entra en juego otro componente técnico clave: la forma de curado. De acuerdo con la dermatóloga de Cleveland Clinic, la lámpara es fundamental porque determina cuánta radiación ultravioleta recibe la piel y durante cuánto tiempo. Básicamente, estas emiten rayos UVA, que penetran profundamente en la piel y pueden dañar el colágeno y el ADN de las células, con un riesgo de cáncer de piel bajo, pero no nulo cuando la exposición se repite muchas veces. Por ello, una lámpara de alta potencia y uso frecuente aumenta esa dosis acumulativa.

Además, la potencia y el tiempo de curado influyen en la forma en que el producto se polimeriza: un curado inadecuado puede dejar más monómero sin reaccionar, potencialmente más irritante y alergénico.

Otra práctica que puede generar una serie de complicaciones son los rellenos continuos sobre una base de rubber que no se ha retirado por meses. “No es recomendable, ya que la uña natural crece y el punto de mayor estrés del producto es en la zona de crecimiento, lo que puede llevar a levantamientos, fracturas o debilitamiento de la uña natural si no se retira el producto y se corrige la nivelación. Cada 3 o 4 semanas, la uña natural ha crecido lo suficiente como para desplazar el centro de gravedad del producto hacia la punta, lo que puede causar que el gel se levante o se rompa. Continuar rellenando sin retirar el producto puede acumular capas de base rubber y otros productos, lo que debilita la uña natural y aumenta el riesgo de daños o infecciones”, advirtió Antuaneth Sobrino.

Meses de rellenos sin retirar, uso constante o malas prácticas pueden dejar la uña fina, débil y sensible. Recuperarla lleva tiempo y mucha paciencia.

¿Cómo usar rubber sin dañar tus uñas?

Aunque no existe un “número específico” de semanas o meses que garantice la seguridad absoluta de la uña, la especialista del Centro Bienestar Auna sugirió que el producto se mantenga aplicado por un período ideal de 2 a 3 semanas, momento en el que se recomienda realizar el mantenimiento o la retirada completa.

Por su parte, la doctora Ranasinghe, resaltó que lo mejor es reservar este tipo de procedimientos para situaciones puntales y dar descansos, ya que el daño puede tardar meses en hacerse evidente.

“No debemos olvidar que la uña tarda alrededor de seis meses en crecer por completo. Si durante todo ese tiempo la uña está cubierta, limada y sometida a productos agresivos sin pausas, el riesgo de que termine adelgazada o fracturada aumenta. Por eso, se debe intercalar periodos sin recubrimientos, hidratar y cortar las uñas para favorecer un crecimiento sano entre ciclos de manicuras con rubber”.

Si se quiere seguir utilizando este tipo de productos es fundamental hacerlo con cuidado y siempre priorizando la salud de la uña. Tanto Sobrino como Ranasinghe coincidieron en la importancia de acudir con un profesional, elegir un salón higiénico, limitar el uso prolongado y evitar una exposición excesiva tanto al producto como a la luz de las lámparas.

Asimismo, es clave pedir un limado suave, evitar cortar cutículas, aplicar protector solar antes de la lámpara o usar guantes especiales, no arrancar el producto cuando se levanta y, entre citas, hidratar manos, uñas y cutículas a diario con cremas y aceites.

Para quienes quieren lograr unas uñas más fuertes y largas sin depender del rubber existen alternativas más saludables. “La fortaleza verdadera empieza “desde adentro”. Por eso, es importante asegurar una buena ingesta de proteínas, valorar un suplemento de biotina cuando está indicado y revisar posibles deficiencias de hierro o vitaminas si las uñas se quiebran con facilidad”, afirmó Chey Ranasinghe

Además, de la hidratación con cremas espesas y acondicionadores de uñas, es vital proteger las manos con guantes para tareas domésticas que impliquen agua y detergentes. Como opción cosmética, la dermatóloga sugirió usar esmaltes claros o transparentes libres de formaldehído, que se puedan dejar varios días sin necesidad de retirar y reaplicar constantemente.

Sin embargo, cuando la uña ya está dañada por el rubber u otros sistemas similares, lo más recomendable es suspender estos procedimientos durante un tiempo prolongado y cortar las uñas para reducir las palancas mecánicas que agravan el deterioro. Para una recuperación efectiva, el paciente debe acudir a un dermatólogo, quien podrá indicar un tratamiento integral que puede incluir productos orales (como suplementos, si son necesarios) y tratamientos tópicos con productos endurecedores e hidratantes específicos.

Como nos recuerda la doctora Ranasinghe, la recuperación depende del grado de daño y del ritmo de crecimiento de cada persona, pero por lo general, los problemas como surcos, descamación y adelgazamiento pueden tardar en desaparecer, —entre 6 y 12 meses —porque hay que esperar a que crezca una nueva placa completa. Si además hay signos de infección, dolor persistente, cambios importantes de color o forma, es importante consultar para descartar hongos, psoriasis u otras enfermedades que requieran tratamiento específico.