Mientras duró la pandemia, los veranos no fueron lo mismo. El 2023, sin embargo, nos invita a sacarle el máximo provecho a los días de sol. A continuación te presentamos una lista de propuestas que combinan bienestar, estilo de vida, cuidado personal y mucha diversión. ¡Toma nota y prepárate para sacarles el jugo a los primeros meses del calendario!

1. Por dentro y por fuera

¿Sabías que también puedes protegerte del sol desde el interior? eso propone la marca Heliocare a través de unas cápsulas que complementarán tu fotoprotector tópico para una cobertura más amplia contra los rayos UV. este producto es recomendable para personas con pieles intolerantes al sol, fotosensibles o con antecedentes de melanomas, entre otros. encuéntralas en la web de encremadas.com

2. Protegidas y a la moda

Exponerse al sol es más seguro con la tecnología de las ropas de baño de la marca brasileña Uvline. cuentan con protección permanente fpu 50+ y bloquean el 98% de los rayos UVA y UVB, algo más que necesario en el que será uno de los veranos con más radiación uv en la costa norte y central del país, según senamhi. más información sobre estas piezas en @uvlineperu o ingresando a uvline.com.pe.

3. Un color solo para ti

Este verano, tus labios resaltarán su tono natural con el labial que se ha vuelto viral en la red social del momento: Tiktok. se trata del modelo black honey de Clinique, compuesto por pigmentos transparentes que se fusionan con tu tono natural para crear un color que es único y solo tuyo. Y, aunque ha alcanzado su pico de popularidad en estas últimas semanas, ¿Sabías que ya era famoso entre las estrellas en los 2000, cuando Liv Tyler lo usó en la reconocida cinta “El Señor de los Anillos”? Puedes encontrarlo en puntos autorizados.

4. Protagonista de tu propia historia

Escribir será una de las prácticas más populares del 2023. el “journaling” te ayudará a poner en limpio sueños, metas y cosas que quieres manifestar. a través de esta rutina puedes trabajar el autoconocimiento desde un espacio seguro. “vaciar tus pensamientos te dará una sensación de mayor tranquilidad, reflexión y mayor claridad”, explica Rosmiley Iturriaga, fundadora de amaranto, emprendimiento de diarios de agradecimiento. para empezar en la práctica, la coach de meditación Valeria Valdivia (@vitaverde_yogui) recomienda dedicar al menos 5 minutos a la escritura antes de dormir. “Puedes hacerlo respondiendo preguntas abiertas. por ejemplo: ¿qué agradezco hoy? ¿cómo me siento? ¿qué quiero soltar?”, agrega Valdivia. solo hay que intentarlo.

5. El antojo saludable

La marca argentina de bombones Franuí se ha propuesto hacerles competencia a los helados como el nuevo snack favorito del verano. con frambuesas traídas desde la patagonia, este dulce cubierto de chocolate blanco y negro ya viene conquistando paladares en países como españa, colombia y chile. localmente, se vende a través de rappi y también se encuentra disponible en Vivanda. ¡Yum!

6. Verano y Medio Ambiente

Protegerse de los rayos UV es primordial. Sin embargo, algunos bloqueadores del mercado cuentan con químicos que resultan letales para el medio ambiente y los corales marinos. Su uso está prohibido en playas de reservas como Paracas, por ejemplo. si buscas una opción más amigable con el medio ambiente, te presentamos los bloqueadores minerales, elaborados con componentes naturales que no perjudican el entorno ni dañan la piel. La tienda Consumo Cuidado (@consumo_ cuidado) ofrece opciones de la marca estadounidense Badger.

7. Shot de energía

Apostar por un batido power este verano será ideal para las personas que generan un gasto energético alto en ejercicios o actividades. El plátano, los arándanos, la piña y las verduras verdes son ideales. “También se puede agregar una leche vegetal o yogur, que suman beneficios para la piel, los músculos y los huesos. Los frutos secos también son una opción, pues aportan energía rápida y omega 3″, recomienda la nutricionista Juselly Ramos, de Sanna Clínica El Golf. ¿El mejor momento? Pruébalos en ayunas, al empezar el día.

8. El sonido del verano

Tener un parlante que te acompañe en cada viaje de verano es un must. El modelo Femtio, de Sudio Perú, es un altavoz pequeño pero potente, lo que lo hace fácil de transportar sin sacrificar la calidad del sonido. Es, además, completamente impermeable, perfecto para las tardes de playa y piscina. Más detalles sobre este ‘gadget’ de verano en sudio.pe.

9. Piel más luminosa

Luego de la exposición al sol de verano, la piel del rostro exige engreimientos para lucir hidratada y sana. en ese contexto, el Centro de Belleza Filigran (@filigranbc) ha lanzado el tratamiento skin glow, que se adapta a las necesidades de cada tipo de piel a través de los activos del microneedling y productos como las mascarillas de rosas. Una opción top para recuperar la vitalidad en esta zona.

10. Lee mis labios

Los labios son una de las zonas más delicadas del rostro. aunque muchas veces su cuidado se ve reducido a la aplicación de lipsticks hidratantes, lo cierto es que esta área también requiere de procedimientos profundos como el que ofrece Marina Beauty Center (@marina_beautycenter), con ácido hialurónico. “Este proceso ayuda a regenerar y reparar los labios agrietados, típicos en el verano. además, estimula la generación de colágeno gracias a micropunzadas con agujas nano. es indoloro y los beneficios son notorios desde la primera sesión”, comenta Marina Guerrero, fundadora del espacio.

11. Sabor y calor en el sur

El restaurante Antana es el nuevo ‘point’ gastronómico del Sur Chico. Creado por un grupo de amigos, amantes del verano, este lugar destaca por sus pizzas artesanales en horno de barro y platos confortables para cerrar el día de playa: pastel de choclo, risotto, lomo saltado, hamburguesas y otras delicias son la carta de presentación de este surtido menú. Se encuentra en Av. Sunset mz e-1 lt. 20 Santa Cruz, Punta Hermosa.

12. Mensajes para el alma

Empezar el día con un mensaje motivador les dará propósito a tus actividades. Pensando en ello, la creadora de contenido Kiara Ventura configuró Alba Stella, un kit con cartas que servirán como herramientas de crecimiento y manifestación este 2023, con frases de agradecimiento y afirmación. Si quieres empezar a visualizar todo lo que quieres este año, este set te ayudará en el camino. más info en @albastellaperu.

13. A florecer

No dejes de dar vida a tus espacios con flores y plantas este verano. Gabriela Robles, experta de la florería Sumaq (@sumaq.pe), recomienda apostar por orquídeas, lavandas, hortensias y palmeras viajeras en esta estación del año. Para su cuidado, aconseja no posicionar las orquídeas directamente al sol; regar las palmeras viajeras cuando su tierra empieza a secarse y a las lavandas una vez por semana.

14. Al ritmo de los noventa

El colectivo Naintis, que sorprende siempre con fiestas cargadas de música y recuerdos noventeros, anunció en redes el inicio de su temporada playera, con temáticas que prometen incluir temas del ‘big boss’ Daddy Yankee, Axe Bahía y Juan Luis Guerra. tampoco faltarán juegos y dinámicas como el recordado ‘Canta y Gana’. La cita es, como de costumbre, los sábados en el C.C. Barranco. Más detalles en @naintis.pe.

15. A rodar la vida

El popular ‘spot’ para practicar indoor cycling en Lima, Síclo (@siclo), se muda a Asia para complementar los días de verano con el ejercicio más divertido y musical de los últimos meses. Ellos, prometen sorprender con la apertura de un pop up en el Boulevard de Asia, arriba del restaurante El Hornero, donde darán clases con ‘rides’ temáticos.

16. Melena de fotografía

Para cuidar el cabello de la exposición al sol, la brisa marina y el cloro de las piscinas, Metál Hair Club (@metalhairclub) recomienda un tratamiento de hidratación profunda personalizado, ya que cada melena cuenta con necesidades diferentes. “Los tratamientos capilares los hacemos dependiendo de la necesidad del cabello. Por ejemplo, hay cabellos que necesitan hidratación porque son porosos y pierden agua, mientras que otros necesitan proteínas e hidratación porque fueron sometidos a procesos químicos”, indica Flavio Sánchez, fundador del espacio.

17. A la playa con tu mejor amigo

Compartir el verano con tu mascota es una experiencia inolvidable. Teniendo eso en mente, el peruano Ángel Delgado creó un hospedaje pet friendly en el sur chico, para disfrutar de la playa con nuestros compañeros de cuatro patas. “Los ‘pet lovers’ no quieren dejar a sus mascotas fuera de sus vacaciones y existen muy pocas opciones de propiedades ‘pet friendly’. por eso creamos ‘El Depa de Rocko’, que actualmente cuenta con tres propiedades en Punta Hermosa y está próximo a expandirse por todo el Perú”, dice Delgado. más detalles en eldepaderocko.com

18. Mirada ecológica

A tu bolso playero no le pueden faltan un par de buenos lentes de sol... ¡Hechos en el Perú! la marca peruana Taboo ayuda a la preservación del medio ambiente con monturas fabricadas a partir de bambú y madera reciclada. Tienen protección uv400 y son talladas a mano con figuras inspiradas en diferentes culturas del país. encuentra más info en el perfil de instagram @perutaboo.

19. Mindfulness artesanal

Para liberar el estrés, la cerámica es una gran opción, y la artista Patty Coloma lo tiene claro. en su espacio Arena & Piedra (@arenaypiedra), Coloma brinda talleres personalizados con grupos pequeños. “La cerámica incrementa la confianza en uno mismo y mejora la autoestima”, indica. También potencia las habilidades motrices, ejercita los músculos y articulaciones, y trabaja la paciencia y la tolerancia ante la frustración. Es momento de poner las manos en la masa.

20. En buenas manos

La temporada de verano también es el momento idóneo para salir de vacaciones y viajar dentro o fuera del país. Si te espera un nuevo destino y no tienes dónde dejar a tu engreído con tranquilidad, el hospedaje Vicdogs (@vicdogsperu) es una buena opción. Este emprendimiento peruano cuenta con más de 2 mil metros de áreas verdes, cómodas habitaciones y actividades que van de acuerdo a la edad, comportamiento y tamaño de cada can. el personal a cargo se capacita año a año.

21. En paz sobre el mar

El stand up paddle (SUP) es un deporte náutico que está cobrando cada vez más relevancia en la capital, gracias a sus beneficios en la salud física y mental. “No solo ejercitas tu cuerpo, sino también la mente para generar estabilidad. es un deporte muy fácil de aprender, apto para todas las edades y condiciones físicas”, dice José Barrios, fundador de la escuela de paddle Mandala Sup (@mandala.paddle). Puedes practicarlo en la playa Los Pescadores de Chorrillos.

22. Confiar en los números

La numerología es más que una ciencia: también se ha vuelto un ‘boom’ desde la pandemia. Este estudio investiga la relación que existe entre los números, los seres vivos y las fuerzas espirituales, con el propósito de encontrar respuestas. Para la experta en tarot y numerología Paz Palmieri (@barajalunar), la numerología es “una sesión de autoconocimiento, que le brinda mucha claridad a tu camino. nos ayuda a saber qué hemos venido a hacer, cuál es nuestra misión de vida”, señala. ¿Por qué no probarlo?

23. Date la vuelta

¿Quieres lucir con libertad tops y ropas de baño este verano? Te presentamos un tratamiento muy especial en el centro de belleza Selfclub (@selfclub.pe). Se trata de una limpieza profunda de espalda, con un protocolo muy similar al de un facial. “Se limpia, exfolia, extrae impurezas e hidrata la piel, además de ser muy relajante. tanto hombres como mujeres pueden beneficiarse de este servicio, en especial aquellas personas con acné, pieles grasas o secas en el área de la espalda”, explica Jessica Villavicencio, creadora del centro.