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Resumen

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Kylie Jenner y el Fantasy Bra de Victoria's Secret. (Foto: Agencias)
Kylie Jenner y el Fantasy Bra de Victoria's Secret. (Foto: Agencias)
Por Elida Morillo

Creo que Victoria’s Secret recuperó un poco de la magia de sus desfiles. Y lo digo porque, después de varias ediciones que parecían haber perdido parte de esa fantasía que convirtió a sus pasarelas en verdaderos espectáculos, este año finalmente volví a sentir esa emoción de ver algo extraordinario.

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