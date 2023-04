El tenedor se eleva más y más mientras enredo la larguísima pasta negra (a base de tinta de calamar) que llega colmada de una salsa al vongole muy peculiar. Continúo enroscando hasta tener el bocado perfecto -la pasta nunca, pero nunca se corta- y me lo llevo a la boca de un solo movimiento. No era lo que había imaginado, o al menos no era la versión más tradicional de este plato, pero era justo lo que necesitaba: el factor sorpresa.

Vincenzo abrió sus puertas en octubre pasado y tiene toda la energía de un local nuevo. Un menú bastante variado, arriesgado por momentos, donde hay espacio para ofrecer al menos una opción de cada clásico italiano: desde pizzas hasta pastas rellenas, pasando por lasañas y carpaccios. Es una apuesta completa y una mesa por explorar en una Lima donde siempre parece haber apetito por la comida italiana.

Tortelloni di milano, con relleno de lomo de res y gorgonzola. Llega cubierto en una delicada salsa de champán con peras.

De la manera más natural y democrática, es justo decir que hay espacio para todos. El de Vincenzo Ascoli -hijo de Pier Luigi Ascoli, quien fuera el dueño de San Ceferino- es un restaurante con formas bastante tradicionales, que no renuncia a la creatividad culinaria. Encontramos, por ejemplo, unos tortelloni azzurri, pasta azul rellena de cangrejo en salsa de crustáceos. Por otro lado, hay unos ravioles al cacao rellenos de zapallo loche con amaretto y almendras en salsa de salvia, y otra versión de ravioles al olivo, con dos colores de masa (morada y verde) rellenos de pulpo al olivo con alioli de palta. Son una elección fuera de lo común, pero definitivamente no decepcionan: los sabores están muy bien equilibrados y la cocción del pulpo es impecable.

Tartar de trucha coronado con quinua crocante. Viene con miel de maracuyá y alioli de palta

Mi mejor consejo en esta visita es que se guíen por el antojo. Pregunten, pidan recomendaciones al ‘staff’. Como no podía ser de otra manera, todo se elabora artesanalmente por aquí.//

Además… Dirección: Av. Dos de Mayo 785, San Isidro 981 270 754 @vincenzoristoranteperu

Además… La dolce vita PASTA ‘PARTY’ Hay tres opciones de pastas integrales o sin gluten (consulte detalles en el restaurante) que incluyen un tagliatelle alla italiana (con ajo, tomate, albahaca y aceite de oliva), unos canelones de espinaca y una lasaña de verduras. FRUTOS DEL MAR La temporada invita a saborear el verano en todas sus expresiones. Si quiere darse un gustito, vaya por el carpaccio de langosta norteña. Viene con una salsa acebichada al ají amarillo. ‘SALUTE’ La cava de Vincenzo marida acorde con la esencia del local. Pregunte por los vinos.