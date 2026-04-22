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Resumen

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Viajar con tu mascota no tiene por qué ser estresante. Con la preparación adecuada, ambos pueden vivir una experiencia tranquila y segura desde el primer momento. (Foto: Pet Travel)
Viajar con tu mascota no tiene por qué ser estresante. Con la preparación adecuada, ambos pueden vivir una experiencia tranquila y segura desde el primer momento. (Foto: Pet Travel)
Por Milenka Duarte

Es cada vez más común ver a perros y gatos en los aeropuertos, en las cabinas de los aviones e incluso protagonizando videos virales sobre sus aventuras alrededor del mundo. Y es que, para muchos, nuestras mascotas son más que una simple compañía: son una parte importantísima de nuestras familias, por lo que dejarlos atrás — ya sea por unas vacaciones o una mudanza a otra ciudad o incluso país —no es una opción.

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