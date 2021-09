Conforme a los criterios de Saber más

Walt no llegó a verlo terminado. La edificación de su obra más ambiciosa –un complejo de parques temáticos ubicado en una zona entonces remota de Florida, el fértil Orlando y condados adyacentes– comenzó en 1967, poco después de su muerte por un cáncer de pulmón. Cuatro años tardó en construirse el primero de los parques, acaso el más alegórico de todos los que llevan el codiciado sello de Disney: Magic Kingdom, o Reino Mágico. Fue un 1 de octubre de 1971, exactamente cincuenta años atrás, cuando abrió sus puertas el que se convertiría en el parque temático más visitado del mundo a la fecha.

El propio Disney había dedicado sus últimos años a la búsqueda del lugar idóneo para desarrollar su visión; la ubicación estratégica (exactamente la zona de Lake Buena Vista y Bay Lake, en Florida) y la buena red de carreteras fueron clave para la elección. Una inversión multimillonaria para la compra de los terrenos –que no estuvo exenta de polémica– que abarcaban once mil hectáreas de dicha localidad fue el punto de partida para desarrollar el plan de Disney, que incluía, además de los parques, una versión de ciudad futurista bautizada como Epcot. Su idea inicial era habilitarlo para que viva allí una comunidad modelo con veinte mil residentes.

Tras la partida de Walt Disney, sin embargo, la empresa decidió convertir esa utopía en el segundo parque temático del grupo, inaugurado en 1982. Había nacido oficialmente Walt Disney World. Siguieron Disney’s Hollywood Studios (1989) y Animal Kingdom (1998) para que aquel mundo esté completo. A ellos se sumaron con el tiempo –entre otros atractivos– dos parques acuáticos y un impresionante complejo hotelero que atrae anualmente a más de 50 millones de visitantes, incluidos varios cientos de miles de peruanos, tan solo para Disney. Así ha sido la curva en los últimos años.

En medio siglo de operación, sin embargo, nada de lo visto o vivido se compara al impacto que ha tenido la pandemia del Covid-19 en el denominado “lugar más feliz de la tierra”.

Colores en el viento

Unos 244 mil peruanos han viajado a Estados Unidos por turismo en lo que va de enero a junio de 2021. Florida sigue siendo el destino más deseado en la lista, especialmente cuando se trata de viajes familiares (y la dosis de alguna vacuna). Así, el Perú ha escalado rápidamente en el ranking hasta convertirse en el segundo país de la región (precedido solo por Colombia) en considerarse como un mercado importante para el turismo en el gigante norteamericano.

Una de las grandes apuestas del complejo de parques temáticos es la nueva atracción dedicada a Ratatouille (Remy’s Ratatouille Adventure), que estará operativa desde el 1 de octubre en Epcot.

“Actualmente nos ven con gran potencial debido a que los brasileros –quienes eran el mercado más grande– todavía no pueden entrar a Estados Unidos por restricciones a causa de la pandemia”, explica María Helena Villalba, gerente general de Visit USA Perú. “En la elección de Florida como destino principal, Walt Disney World tiene un peso enorme. Sin duda las pérdidas por los meses inoperativos han sido enormes, pero a partir del 16 de julio de 2020 las cosas se empezaron a reactivar. Nunca dejaron de promover el turismo con publicaciones y capacitaciones. Son muy claros con los protocolos: antes podías abrazar a Mickey, pero ahora es imposible. Los saludos se hacen de lejos y recientemente se están permitiendo las fotos, también con cierta distancia”, señala Villalba.

El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento (sí, también en montañas rusas) y, si bien no se exige prueba PCR o antígenos, ni certificado de vacunación, hay algunos protocolos importantes que condicionan la visita durante la pandemia. “No han bajado precios porque no dan los costos, pero las restricciones que se aplican a las entradas son mayores. Antes podías comprar un pack de tickets para distintos parques e ir cuando quisieras; ahora tienes que reservar el día por el aforo reducido. Aun así, Disney sigue siendo un destino muy cotizado. Es una promoción enfocada en el sentimiento, sobre todo al llevar a los hijos”, finaliza la gerente general de Visit USA Perú. Contrariamente a lo que podría pensarse, estas limitaciones resultan más bien un plus de cara al visitante –cualquiera sea su nacionalidad–, quien valora más que nunca los cuidados y la seguridad en esta clase de experiencias, a raíz de la pandemia.

Las celebraciones por los 50 años de Walt Disney World –que comienzan este octubre– llegan en uno de los momentos más retadores para los sectores del turismo y el entretenimiento a nivel mundial. La lista de novedades, sin embargo, no decepciona: el famosísimo Castillo de Cenicienta se ha renovado, hay una nueva atracción dedicada a Ratatouille y un nuevo espectáculo nocturno (durante un tiempo estuvieron suspendidos en distintos parques del mundo) bautizado como “Disney Enchantment” mostrará por primera vez efectos de proyección inmersivos, entre otros actractivos.

Si bien Walt Disney World (Orlando) es el grupo más grande de parques temáticos, el primero en abrir se encuentra en California: Disneyland, inaugurado en 1955.

“Disney siempre va a ser un lugar al que la gente quiere ir y que brinda las garantías necesarias para hacerlo”, sostiene Paolo Chávez, director comercial de la agencia CIC Perú Travel. “Cuando los parques cerraron de marzo a julio, tuvimos que devolver todos los paquetes comprados. Esperamos un poco, pero Disney respondió en su momento y generó todos los reembolsos. Hoy –en la agencia– estamos al 50% del número de turistas que normalmente viajaban al destino, y la cifra continúa en ascenso”, finaliza. Puede que no haya foto con Blancanieves, ni la opción de sacar un fast pass (ticket que permite hacer un cola más corta en las atracciones) pero siempre habrá una cuota de magia –para todo aquel que pueda pagarla– que solo se entiende una vez que se cruzan las puertas de este territorio fantástico. Un mundo donde la pandemia existe, sin duda, pero la fiesta debe continuar.

Testimonio: Joanna Boloña (periodista deportiva)

“Disfruté la experiencia y me sentí segura”

Fui a Disney (Orlando) en diciembre de 2020, y posiblemente debo haber sido una de las primeras peruanas en viajar. Tenía muchas ganas de ir con mis sobrinas y lo hicimos después de analizarlo varias veces, porque estábamos asustadas por todo lo que se estaba viviendo. Sin embargo, Disney tiene una magia especial y una seguridad que siempre se siente cuando se visitan los parques; incluso, en plena pandemia tenían claro cómo hacer las cosas para ir reactivando las visitas de a pocos. Desde tener un aforo limitado hasta exigir el uso de mascarillas, la toma de temperatura, el distanciamiento en las colas y algunas restricciones como no comer alimentos mientras haces fila, por ejemplo.

Definitivamente, era un Disney diferente porque no había tanta gente como suele haber; tampoco muchos shows o pasacalles (parades), pero dentro de todo era una experiencia que se podía disfrutar y sentirte seguro al mismo tiempo. En ese momento no había colas largas, ni siquiera para las atracciones más pedidas, y todos los juegos se desinfectaban antes de subir. Se extrañaban algunas cosas, pero te sentías cuidado.

Boloña visitó los parques de Walt Disney World en diciembre de 2020.

Las cifras

21 millones de visitantes atrajo Magic Kingdom en 2019. Es el parque más importante de todo el grupo, seguido por Disneyland Park (California) y Tokyo Disneyland (Japón).

Park (California) y Tokyo Disneyland (Japón). 12.000 hectáreas ocupa el complejo de parques temáticos en la zona de Lake Buena Vista y Bay Lake (Florida), que es el más grande del mundo. Incluye los parques, circuitos de golf, centros comerciales, hoteles, tiendas, restaurantes y otros atractivos.

US$ 109 es el costo de la entrada promedio para un parque del grupo.

33 hoteles tienen en la zona Walt Disney World Resort.

Resort. 18 meses durarán las celebraciones por el 50 aniversario de Walt Disney World, que comienzan el 1 de octubre.

