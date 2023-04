“Considero que el bienestar es sinónimo de balance y disfrute, con respeto a la individualidad. Es serle fiel a lo que le hace bien a tu cuerpo y a tu mente, por lo que no solo hay que enfocarse en el ejercicio y la alimentación. También son importantes cosas como el descanso, el sueño o el entorno social y familiar”, explica la deportista Pía Watanabe, conocida en redes sociales como ‘Pia Fitmess’. Sí, con eme. ‘Mess’, en inglés, significa desorden.

WATANABE ES COMUNICADORA DE PROFESIÓN. ADEMÁS, SOBRESALE COMO EXGIMNASTA DE LA SELECCIÓN NACIONAL Y ‘PERSONAL TRAINER’ CERTIFICADA. (Fotos: Richard Hirano) / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

Eso es justamente lo que defienden muchas creadoras de contenido hoy por hoy: el bienestar sin filtro también puede ser desordenado, no recae al 100% en el aspecto físico y no tiene por qué ser igual para todos. Aquí no se busca la perfección.

“El deporte ha sido parte de mí desde muy joven. Sin embargo, no muchos se sienten identificados y está bien. De repente, si te gusta más el baile, puedes intentar por ese camino. El primer paso es reconocer qué nos gusta y con qué podemos conectar mejor”, aconseja Alejandra Chávez, ‘fitness coach’ que acumula más de 210 mil seguidores en Instagram. Para ella, el bienestar es algo que se construye día a día y sin seguir reglas limitantes que la sociedad antes amparaba. “La restricción no debería entrar en conversación. Cambiar de manera brusca solo hace que los nuevos hábitos no perduren. También, hay que tener en cuenta que a veces el cuerpo pide descansar y eso es válido. Habrá días en que no hagas rutinas, otros en los que solo hagas ejercicios 10 o 15 minutos. Igual, todo suma”, agrega Chávez.

Ale Chávez está esperando a su segundo hijo. uno de los contenidos con más interacciones en redes sociales son sus rutinas de ejercicios durante la maternidad. (Foto: Elías Alfageme) / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

DE ADENTRO HACIA AFUERA

Nutrir el alma es indispensable en el camino hacia el bienestar. Si se está perdido en ese sentido, con una simple acción se puede solucionar. Partamos de la pregunta: ¿qué me hace feliz? O, en todo caso (más allá de las responsabilidades y agobios de la vida adulta), ¿qué me hacía feliz cuando era niño? Con la respuesta, se puede empezar a desarrollar un camino hacia una vida más saludable, física y mentalmente hablando. Tal vez, empezando por incluir actividades o deportes que te reconecten con tu personalidad, disfrutando tus alimentos más conscientemente (sin prisas) y depurando aquellas personas del entorno que no sumen a la tranquilidad.

“El concepto de bienestar ha cambiado muchísimo con el tiempo. Y para mejor. Antes se vinculaba, de pronto, más a lo físico, y hoy es hacia lo que te hace feliz, te hace sentir bien. Es un estado más 360° que te lleva a ser consecuente contigo mismo, tus ideales y hasta sueños”, dice la comunicadora e ‘influencer’ Macla Villamonte, que regularmente trae a conversación temas para el crecimiento personal en su podcast “Cuestión de cuestionar”.

Macla Villamonte es comunicadora y locutora en Studio 92. además, es modelo ‘curvy’ y creó el podcast “cuestión de cuestionar”, donde aborda temas como el amor propio, la relación con el cuerpo y el ‘bullying’. (Fotos: Richard Hirano) / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

En tanto, Watanabe agrega que el ‘wellness’ de hoy es “más aterrizado y humano, con una mirada integral a largo plazo, donde se cuestionan también los ideales de la cultura de la dieta”.

MÁS CONOZCO, MÁS ME AMO

Reza la frase que aunque llevemos toda una vida habitando nuestro cuerpo y alma nunca terminamos de conocernos. Por ello, es tan esencial el autoconocimiento sin importar la edad o etapa de la vida que transitemos. En el rubro del deporte y la nutrición, y antes de tomar cualquier decisión que impulse a un cambio, la nutricionista Maca Bustamante considera importante saber de dónde nace ese propósito.

Maca Bustamante refuerza siempre su mantra “nutrir el cuerpo y la mente”. En sus consejos, convergen la ciencia, la alimentación y el deporte. (Fotos: Richard Hirano) / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

“El primer consejo es ser sincero contigo mismo. Identificar por qué se quiere mejorar esa relación con esos hábitos. Muchas veces, no nos damos cuenta, y lo hacemos por moda, por encajar, porque la presión es fuerte. En esos casos, se tiene que trabajar a la par la relación con el entorno y hacer cambios por ahí también”, señala.

Monchi Mantilla es instructora de síclo hace casi un año. en esta disciplina, se combina el deporte con buena música y rutinas ejecutadas en comunidad. (Foto: Omar Lucas) / SOMOS > OMAR LUCAS

Fue en ese mismo camino del autoconocimiento que la instructora de Síclo Monchi Mantilla logró descubrir el deporte que la apasionaba. De hecho, por años tuvo experiencias de prueba y error con el tenis, básquet, vóley y más. “Me cambió la vida. Creo que te das cuenta de que es tu deporte cuando el cambio traspasa lo netamente físico. Lo relacionas más con la desconexión de las preocupaciones, con cómo te sientes anímicamente, hasta con un sentido de comunidad si practicas algo en grupo”, agrega la también estudiante de Márketing.

¿Cuál es el ejercicio que no nos puede faltar, entonces? Explorar primero el interior para encontrar equilibrio en el plano externo con deporte, nutrición y conexiones más reales en el plano emocional. Lo que pase adentro se refleja hacia afuera. //