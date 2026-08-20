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Resumen

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Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. (Foto: Agencias)
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. (Foto: Agencias)
Por Elida Morillo

La boda de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo tenía todos los elementos para convertirse en una celebración monumental. Sin embargo, para este primer “sí, acepto”, la pareja optó por todo lo contrario: una ceremonia íntima, familiar y con looks sorprendentemente sencillos para dos figuras acostumbradas al lujo y la espectacularidad.

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