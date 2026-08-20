La boda de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo tenía todos los elementos para convertirse en una celebración monumental. Sin embargo, para este primer “sí, acepto”, la pareja optó por todo lo contrario: una ceremonia íntima, familiar y con looks sorprendentemente sencillos para dos figuras acostumbradas al lujo y la espectacularidad.

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Eso sí, detrás de la aparente sencillez de sus elecciones existía un detalle especialmente significativo: ambos vistieron Gucci, la casa de moda que ocupa un lugar fundamental en su historia de amor.

Gucci, la marca que los unió

La elección no fue al azar. Georgina y Cristiano se casaron exactamente diez años después de haberse conocido en 2016, cuando ella trabajaba en una tienda de Gucci en Madrid. Una década más tarde, la firma italiana volvió a formar parte de su historia, esta vez como encargada de vestirlos para uno de los días más importantes de sus vidas.

Para rendir homenaje a esta conexión, Demna, actual director artístico de Gucci, creó los diseños a medida para los novios.

Lejos de recurrir al tradicional vestido, Georgina eligió un conjunto de seda blanco compuesto por blusa y falda. Cristiano, por su parte, llevó un traje en tono arena combinado con una camiseta blanca, siguiendo la misma estética relajada de la celebración.

La decisión resulta particularmente interesante teniendo en cuenta el estilo habitual de Gio. Acostumbrada a siluetas ceñidas, vestidos de alta costura, brillos y piezas de gran impacto visual, esta vez apostó por una imagen mucho más minimalista.

Sencillez en el vestido, maximalismo en las joyas

Si hubo un elemento en el que Georgina se mantuvo completamente fiel a su esencia fueron las joyas.

La empresaria acompañó su discreto conjunto nupcial con espectaculares piezas de Chopard, entre ellas un collar de la colección Garden of Kalahari, protagonizado por un diamante de 50 quilates. A este se sumaron unos importantes aretes y, por supuesto, su imponente anillo de compromiso.

En belleza, la apuesta continuó por el mismo camino. Georgina llevó el cabello suelto y un maquillaje natural en tonos nude. Quizás unas ondas más trabajadas -como las que ha lucido anteriormente en alfombras rojas- habrían elevado el estilismo sin restarle naturalidad, aunque resulta evidente que la intención era conservar el espíritu íntimo y relajado de la ceremonia.

Una familia vestida por Gucci

El vínculo con la firma italiana se extendió además al resto de la familia, que también vistió Gucci para la ocasión. Una fotografía compartida posteriormente, en la que aparecen los zapatos utilizados durante la celebración lo confirmó.

Para quienes esperaban ver a Georgina Rodríguez caminando hacia el altar con un espectacular vestido de novia, todavía podría haber una segunda oportunidad.

La pareja explicó a Vogue que en esta ocasión buscaba una ceremonia pequeña, íntima y centrada principalmente en su familia, pero contó que en el futuro habría una celebración de mayores dimensiones junto a amigos y seres queridos.

Y es ahí donde podría aparecer el gran look nupcial de Georgina.

Por eso, este primer atuendo puede entenderse menos como “el vestido” y más como el look elegido para una ceremonia cuyo lujo estuvo en su significado personal.

La gran incógnita permanece abierta: si llega la celebración por todo lo alto, ¿cómo será el verdadero vestido de novia de Georgina Rodríguez?