En una de las avenidas más concurridas del distrito de Miraflores –la Benavides– se encuentra hoy por hoy la tienda de uno de los diseñadores peruanos más queridos en redes sociales: Yirko Sivirich. A diario, decenas de clientes llegan al lugar en busca de alguna pieza que les haga sentir orgullo por su país, sin saber, quizás, que nada de ello estaría en pie si no fuera por la decisión que tomó un impetuoso muchacho hace 27 años, cuando decidió dejar su natal Ica para dirigirse a la capital con la esperanza de materializar todos sus sueños.

“Al principio no me fue muy bien. Tenía apenas 17 años, muchos trabajos, y pasaba festividades como la Navidad lejos de mi familia. Pero no cambiaría nada. Ahora puedo decir con orgullo que me saqué el ancho para cumplir mis sueños” , recuerda con nostalgia el diseñador.





Yirko Sivirich en su cumpleaños número 1, junto a su mamá Doris. (Foto: Archivo Personal)

Durante sus primeros años en Lima tuvo que desempeñar todo tipo de trabajos, con el fin de sostenerse económicamente y ahorrar poco a poco para su gran meta en el rubro textil. “No me arrepiento de ningún trabajo porque de todos aprendí. Me ha tocado limpiar baños, ser cajero en tragamonedas y vender muebles en la Feria del Hogar. Cada uno de ellos me formó para el lugar en el que estoy, por eso los recuerdo con mucha gratitud”.

Uno de sus primeros trabajos al llegar a la capital fue de empaquetador en el desaparecido supermercado Santa Isabel, donde aprendió sobre atención al cliente y organización. (Foto: Archivo Personal)

MIRA TAMBIÉN: “Donde Mara y Nico”: la marca de cosmética natural, biodegradable y sin envolturas creada en el Valle Sagrado

Su primer acercamiento con la moda sería la marca italiana Ermenegildo Zegna, lugar donde trabajó como vendedor y sintió una conexión especial con el rubro. “Ahí es donde me di cuenta de lo mucho que me gustaba la moda. Me encantaba ayudar a los clientes a elegir lo que mejor les lucía. Eso era lo mío”.

Pasó el tiempo y empezó a comprar ropa de distintas tiendas, que llevaba en una gran maleta y ofrecía de casa en casa a amigos y conocidos. Aunque aún no ‘saltaba’ a la piscina del diseño, poco a poco su nombre se empezó a hacer más conocido. “Unos ocho meses después me atreví. Alquilé una tienda superpequeña en una galería escondida frente al parque Kennedy. Con el tiempo la acogida me llevó a moverme a un espacio más grande, con vitrina hacia la calle. La emoción no cabía en mí. Yo ya me sentía en la Quinta Avenida” , comparte entre risas.

TE PUEDE INTERESAR: Sastrería Martínez: cómo es la experiencia en el bar oculto más popular de Lima

Una década después, Sivirich ha conseguido vestir a estrellas como Antonio Banderas, desfilar en pasarelas renombradas como la Semana de la Moda de Nueva York (la más reciente, en febrero de este año) y sigue vistiendo de peruanidad a miles de clientes año a año. Sin duda, su talento y sacrificio valen un Perú.

El diseñador iqueño junto a su familia, a quienes dedica el éxito de su trayectoria. (Foto: Archivo Personal)

Además… SOBRE HANAQ PACHA La colección que celebra la primera década de la marca homónima de Yirko Sivirich tiene como punto de partida dos fuentes de inspiración: su ‘perrhijo’ Blue, de 8 meses; y la ciudad de Arequipa, que, luego de Lima, es donde más acogida tienen sus piezas. La gama de colores evoca las tonalidades de la ruta del sillar, y la mayoría de prendas han sido confeccionadas artesanalmente en finas fibras de alpaca y baby alpaca. Para conocer más detalles, visita su cuenta de IG @yirkosivirich o su tienda en Av. Benavides 305 Miraflores.

Seis meses tardó la configuración de su más reciente colección. Primero, fue presentada en Nueva York, y hace poco más de un mes se exhibió en la capital con el MALI como escenario. (Foto: Archivo Personal)