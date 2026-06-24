Haber crecido en un restaurante amazónico como La Patarashca ha sido una escuela de vida para ella. Desde que su madre, Elia García, comenzó este negocio en 1992, la vida de Cindy Reátegui, actual gerente y directora de I+D del Grupo La Patarashca, ha girado alrededor de la gastronomía de la región. La empresa familiar creció junto con ella y ahora el Grupo La Patarashca integra hotelería, turismo, investigación, conservación y desarrollo sostenible, convirtiéndose en un importante referente de la empresa familiar, de la gastronomía amazónica y de la investigación.

La fundadora de La Patarashca, Elia García, en Mistura. / La Patarashca

“El recuerdo más vivo que tengo es el de mi mamá liderando la cocina con una fuerza increíble, mientras mi papá (César Reátegui) conversaba con los turistas, transmitiéndoles con pasión las maravillas de la selva”, sostiene Cindy. El camino ha sido duro y se construyó paso a paso con el esfuerzo de toda la familia comenzando con una parrillita y afrontando retos como la época del terrorismo que les impedía trabajar con tranquilidad. Sin embargo, persistieron en el objetivo no solo de mantener un negocio para sostenerse, sino en el propósito de doña Elia de poner en valor la cocina ancestral, un propósito que continúa en las manos de Cindy: “Recuerdo perfectamente los viajes con mi papá a lugares inexplorados para abrir nuevas rutas turísticas y las salidas con mi mamá hacia las comunidades nativas. Prácticamente, aprendí a caminar y a entender el mundo entre los aromas de la cocina y el espíritu de hospitalidad de mis padres”.

La familia Reátegui ha logrado levantar e impulsar un negocio familiar que nació en 1992 como restaurante de cocina tradicional amazónica y continúa creciendo con el mismo propósito: valorar el conocimiento de la gastronomía de la selva y sus comunidades. / La Patarashca

-¿Cómo logran sostener un negocio familiar por tantos años y cuáles son los objetivos a futuro?

El crecimiento de La Patarashca se sostiene en pilares muy humanos: la fuerza de la familia, la pasión y el amor por lo que hacemos, además de una visión clara de poner en valor a la Amazonía. Para nosotros, nuestros colaboradores son familia; de hecho, algunos tienen la misma edad del restaurante. Incluso, ¡hubo quienes nos llevaban al nido a mi hermano y a mí! La Patarashca ha sido una escuela y una ventana de conocimiento para muchos cocineros, donde trabajamos para difundir nuestra despensa y cuidar nuestros recursos.

Como objetivos en el corto plazo, en infraestructura, estamos por inaugurar una sala de eventos para 150 personas y una sala gastronómica diseñada para complementar nuestros tours. Será un espacio creativo para cocineros y periodistas que nos visiten. En el lado de la hotelería con identidad, se viene el nuevo hotel La Patarashca. Apostamos por la “tropitectura” (arquitectura tropical sostenible). Queremos remodelar nuestra planta actual para inspirar a otros hoteleros y atraer más inversión a la región San Martín.

Fachada actual del restaurante y hotel La Patarashca. / La Patarashca

-El lado social, la sostenibilidad e innovación son importantes para ustedes. ¿En qué consiste el trabajo perenne con comunidades, mujeres y la economía circular?

Para nosotros la gastronomía no termina en el plato; empieza en el bosque y en las manos que lo cuidan. Trabajamos de forma perenne con comunidades nativas y productores locales, asegurando un comercio justo que valore su sabiduría. Tenemos un compromiso muy fuerte con el empoderamiento de las mujeres amazónicas, fortaleciendo sus capacidades para que sean líderes de su propia economía. En cuanto a innovación y economía circular, nuestro trabajo es científico y tangible. A través de Mijano Amazon Lab, nuestro laboratorio de investigación, transformamos los insumos y subproductos de la selva bajo procesos sostenibles.

Ahora estamos por lanzar un proyecto piloto con la ‘mosca soldado negra’ para la gestión de residuos orgánicos, transformando los descartes de cocina en compost de alta calidad y proteína para alimentación animal. Creemos que la innovación solo es real si respeta y regenera el entorno. Esos valores son el motor que irradiamos: entender que cuidar la Amazonía es cuidar nuestro futuro.

-Los viajes y el contacto con el conocimiento amazónico, las técnicas ancestrales, la memoria, los insumos, ¿cuán valiosos son para la propuesta gastronómica del grupo?

Son el alma de nuestra propuesta. Como siempre dice mi mamá, Elia García: “Sin tradición no hay innovación”. Los viajes y el contacto directo con las comunidades nos permiten rescatar técnicas ancestrales y mantener viva la memoria de nuestra cocina. Los insumos amazónicos son un tesoro esencial que debemos preservar; por eso, nuestro trabajo busca proteger el medio ambiente para que las futuras generaciones también puedan disfrutar de lo que tenemos hoy. Todo este aprendizaje e intercambio nos ayuda a consolidar lo que llamamos una gastronomía íntegra: consciente, con raíces y con identidad.

El trabajo permanente junto a las comunidades de la selva ha sido clave en el pensamiento de La Patarashca para crecer en colectividad. / La Patarashca

-Respecto al exterior, con tu trabajo llevando la cocina amazónica a otros países, ¿qué crees que se puede lograr con productos como el paiche, ajíes o la charcutería? ¿Son mercados interesados en la Amazonía? ¿Cuáles son los retos actuales para salir a otros países?

El mundo está más que listo para la Amazonía. Para el público exterior, la selva peruana sigue siendo un territorio fascinante y nuevo por descubrir. Cuando viajo y presento el paiche o nuestra charcutería amazónica, la gente se sorprende, no pueden creer que están probando embutidos de alta calidad a base de peces de río. Quedan fascinados con los theobromas como el macambo (o ‘majambo’) y se deslumbran con la castaña amazónica.

El gran reto actual es la regulación. Para productos innovadores como nuestra charcutería, las normativas de exportación y la obtención de registros sanitarios internacionales son procesos complejos. Es un desafío en el que estamos trabajando y que confío superaremos en el mediano plazo para abrirle las puertas del mundo a la despensa de la selva.

/ La Patarashca

-¿Cómo ha sido el recibimiento del restaurante AWA en Lima? ¿Qué esperan de este restaurante para el futuro y cómo la gente ha tomado la presencia amazónica de la carta y coctelería?

El recibimiento de AWA en Lima está siendo un éxito rotundo. Es increíble ver cómo quienes nos visitan por primera vez se convierten rápidamente en clientes frecuentes. Los comensales y turistas quedan impresionados con la magnitud de la despensa amazónica; AWA es el espacio que Lima necesitaba para conectar con la selva a través de la alta cocina. El chef Aldo Yaranga está haciendo un trabajo impecable. Su creatividad y profesionalismo se reflejan en cada plato y lidera a un equipo motivado por aprender y compartir la cultura amazónica. La respuesta del público hacia nuestra propuesta de cocina y coctelería de autor con frutos nativos ha sido de absoluta fascinación.

-¿Qué es lo que se viene con La Patarashkita? ¿En qué consiste la oferta que llegará a Lima, desde cuándo y dónde?

La Patarashkita regresa recargada. Después de una exitosa etapa en mercados gastronómicos, hicimos una breve pausa y ahora volvemos con fuerza a través del formato delivery para todo Lima. Nuestra propuesta se enfoca en una carta tradicional y reconfortante que conecta directamente con los orígenes y los platos más emblemáticos de la Amazonía. Ya estamos operando y nos pueden encontrar en las principales plataformas como Rappi y PedidosYa, además de nuestro propio canal (IG: @patarashkita). Queremos llevar el auténtico sabor de la selva directo a la mesa de los limeños.

Acaban de anunciar que están en delivery con la marca La Patarashkita, en Lima, en plataformas como Rappi y PedidosYa, además de su propio canal en el IG: @patarashkita. / La Patarashca

-¿Cómo van a celebrar San Juan y cuán importante es esta fiesta para la Amazonía?

La Fiesta de San Juan es la celebración más importante de la Amazonía peruana –un hito impulsado históricamente también por el presidente Fernando Belaúnde Terry–. Tiene raíces religiosas ligadas al “baño bendito”, pero va mucho más allá: representa nuestra identidad, alegría y gastronomía. Ese día, no hay una sola familia en la selva que no prepare su juane.

Este año lo celebramos por todo lo alto en dos frentes. En Tarapoto, en La Patarashca, tendremos nuestros famosos juanes en cuatro sabores tradicionales y una hermosa fiesta costumbrista. Y, en Lima, en AWA, hemos diseñado una experiencia espectacular. Nuestro chef Aldo Yaranga recibirá a grandes cocineros invitados como Flavio Solórzano, José del Castillo y Cinzia Repetto, quienes prepararán un juane con su propio estilo y toque personal. Todo esto acompañado de coctelería de autor con frutos amazónicos, música, muchísimo sabor y, para cerrar con broche de oro, ¡un artista sorpresa!

-¿Cómo has recibido los recientes reconocimientos como el premio Líderes Empresariales del Cambio (LEC) y de la revista “Forbes Perú” como una de las mujeres peruanas más poderosas?

Los he recibido con una profunda responsabilidad y con mucho orgullo amazónico. Que una mujer de raíces selváticas y una empresa nacida en la Amazonía obtengan este tipo de distinciones es un logro colectivo. Estos premios no son solo individuales; son una ventana enorme para visibilizar el potencial de nuestra región, compartir lo que está pasando en la selva y demostrar que se pueden lograr grandes cosas haciendo empresa desde las regiones de nuestro país. Es una plataforma hermosa para empoderar a más mujeres amazónicas y decirles que sí es posible alcanzar el éxito creyendo en nuestra identidad.