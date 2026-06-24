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Resumen

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/ La Patarashca
Por Diana Gonzales Obando

Haber crecido en un restaurante amazónico como La Patarashca ha sido una escuela de vida para ella. Desde que su madre, Elia García, comenzó este negocio en 1992, la vida de Cindy Reátegui, actual gerente y directora de I+D del Grupo La Patarashca, ha girado alrededor de la gastronomía de la región. La empresa familiar creció junto con ella y ahora el Grupo La Patarashca integra hotelería, turismo, investigación, conservación y desarrollo sostenible, convirtiéndose en un importante referente de la empresa familiar, de la gastronomía amazónica y de la investigación.

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