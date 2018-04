Filtración de datos: ¿cerrar o no cerrar Facebook? | FOTOS

- / -

Luis Jochamowitz (escritor y periodista): Usar o no usar Facebook es una de esas preguntas que no me hago, porque no tienen solución. ¿Mi privacidad estaría a salvo si abandono las redes? Y si no, ¿estaría siendo espiado? Ser parte de la big data es como señalar un mapamundi y decir ‘yo estoy allí’. No hay solución. (Foto: Archivo El Comercio)