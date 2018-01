Fiorella Rodríguez: “Qué aburrida sería la felicidad perfecta”

La actriz peruana, Fiorella Rodríguez, acaba de debutar como jurado en Super Kids, el nuevo programa de Latina, y se prepara para el estreno de No me digas solterona.

1. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Ir al cine, ver series y cantar.



2. ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

¡Abrir los caños y que en vez de agua salga chocolate! En realidad, creo que sería muy aburrida la felicidad perfecta. El proceso hacia sentirse en armonía es lo chévere.



3. ¿Cuál es tu gran temor?

Enfermarme de la garganta el día que estrene una obra. Me da pavor y hasta tengo pesadillas con eso.



4. ¿Cuál crees que sea el rasgo que más te define?

Soy superexagerada al hablar. Además, lo hago mucho y muy rápido. También muevo demasiado las manos.



5. ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Estar obsesionada con los horarios.



6. ¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Toda mi familia.



7. ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Depender de alguien. Para mí, no hay peor cosa que la dependencia.



8. ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Jodo en todos los restaurantes que voy porque dicen que tengo gustos exigentes.



9. ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

No tener sentido del humor.



10. ¿Cuáles son las palabras o frases que utilizas con mayor frecuencia?

‘¿Me estás mintiendo?’, ‘¿Es en serio?’, ‘Con fe’, ‘De todas maneras’ y ‘Actitud vigilante’.



11. ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Comprarme un auto de segunda con mi primer trabajo cuando salí del colegio.



12. ¿En qué ocasiones mientes?

Más que mentir, exagero.



13. ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Cualquier verano en Pacasmayo.



14. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Lograr que mi casa sea un hogar.



15. ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

La estampita religiosa que llevaba consigo mi papito. Ahora la llevo yo en mi billetera con su foto.



16. ¿Cuál es tu ocupación favorita?

Actuar. Y lo digo en todos los sentidos, no solo frente a cámaras.



17. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en un hombre?

El sentido del humor y la practicidad.



18. ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una mujer?

El sentido del humor y la sutileza.



19. ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

En la música, con Vicentico; en el cine, con Tim Burton; y en la política o la religión, con nadie.



20. ¿Cómo te gustaría morir?

Sin darme cuenta.



21. Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

Flavio de Los Fabulosos Cadillacs, para tocar al costado de Vicentico.



22. ¿Cuál es tu lema?

Todo pasa por algo.



23. ¿Qué te disgusta de tu apariencia?

De chiquita no entendía mis pecas. Sentía que eran manchillas. Ya de mayor me gustaron.



24. ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Tocar el violín.



25. ¿Cuál es la cualidad que admiras más en una persona?

La capacidad para resolver problemas de manera rápida.



26. ¿Cuál es tu héroe de ficción favorito?

Jack Bauer.



27. ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Los anónimos.



28. ¿Qué es lo más valioso de tus amigos?

Que nos aceptamos sin cuestionarnos.



29. ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Cualquiera que haga abuso de su poder. Me da asco la gente que se aprovecha de los demás.