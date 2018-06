12 frases en ruso para alentar a Perú en el Mundial.

Liz Blaz Vílchez estaba en Tarapoto, su ciudad natal, cuando Perú perdió el boleto a Francia 98. Era una niña y no entendía muy bien la razón de esa tristeza nacional. Todavía no estudiaba Arquitectura ni la maestría en Gestión de Proyectos Internacionales en la Facultad de Economía de la Rudn University, la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. Todavía no abría Enjoy Rusia, la fan page en castellano que te resuelve –si eres un hincha viajero y ya estás en el Mundial– todo lo que necesitas para vivir estos 30 días de Copa en ese país. Y todavía no era, producto de esos ocho años y medio en que vivió en Moscú, profesora y traductora de ruso oficial y jefa de su propia empresa de turismo con sede en Tarapoto. La pena de entonces es hoy alegría.

Ahora que Perú volvió al Mundial y los 300 peruanos que formaban parte de la comunidad blanquirroja en Rusia –información del Consulado en ese país– son más de 30 mil (38.544 según el conteo oficial de la FIFA, para ser exactos), Liz Blaz Vílchez advierte lo que ya está pasando allá, con ese tono que recuerda a La Coronela Ninotchka, de Glow: “Se van a enamorar de Rusia como ellos se enamoran de nosotros”.

“Cuando pienso en todo lo que he vivido en estos ocho años en Moscú, me emociono tanto que se me caen algunas lágrimas”, dice ella en la puerta de la Rudn, a donde Somos fue a buscarla hace ocho meses para conocer su historia de esfuerzo. Salir de la provincia, dejar a los padres, conseguir un título. Y luego volver. “Claro: todo lo que yo he aprendido aquí lo tengo que aplicar en mi país. Para eso me fui y para eso vuelvo”.

Y volvió. Hace unos meses. Dicta clases de Arquitectura en la Universidad Peruana la Unión, de Tarapoto, además de estar vinculada a diferentes proyectos inmobiliarios en su ciudad. Una tarde, ya instalada de nuevo en el Perú, Somos le pidió ayuda para descifrar cómo hablar, entender y alentar en ruso. Ella aceptó.

Aprender a decir, por ejemplo “¡Arriba Perú!”, es decir, выше Перу, es decir “vverj Perú”. O el ultracantado “Porque yo creo en ti”, es decir, потому что я верю в тебя, es decir “patomú chta ya viériu v tebiá”.

Yo soy hincha de Edison Flores, por su historia, su biografía, su pie izquierdo. ¿Cómo se dice ‘Paren las Orejas’, la célebre frase de Daniel Peredo?, le pregunté. “поднять уши”. Y se pronuncia “podnimítie ushi”.

Esta es una colección de frases de aliento que todo hincha peruano debe conocer si está en Rusia. El fútbol no solo divierte: también educa.