Son 'rock stars', le deben su vida a la música pero estudiaron e incluso ejercieron sus profesiones

Cuando hablamos de perseguir sueños, es común escuchar historias de quienes dejan los estudios para dedicarse el resto de su vida a la música. Mayormente ocurre con la universidad, pero también en los estudios secundarios. Un caso notorio es el de Mick Jagger. Gracias a las buenas notas de Mick en el Dartford Grammar School, escuela donde estudió, se le ofreció una beca para estudiar Economía en la prestigiosa London School of Economics. De todos modos, Mick abandonó su carrera como economista al cabo de un año para dedicarse a tiempo completo a los Rolling Stones.

Muchos creen erróneamente que la música debe consumir el 100% del tiempo de alguien para que su talento pueda prosperar. Sin embargo, existen muchos artistas que le deben su vida a la música pero que aun así obtuvieron títulos universitarios e incluso ejercieron sus profesiones en paralelo. El cantautor español Julio Iglesias es un gran ejemplo. Aparte de ser uno de los artistas europeos de mayor éxito, con dos marcas mundiales en ventas de discos según el Libro de Récords Guinness, Julio también es un abogado licenciado en la Universidad Complutense de Madrid. Lo curioso del caso es que su carrera de Derecho lo llevó por tres universidades diferentes pero no llegó a concluir sus estudios por no aprobar un curso sobre derecho internacional. De igual manera, 40 años después, el Tribunal de Compensación de dicha universidad le otorgó su título oficial de abogado, a los 58 años.

Un caso muy conocido es el de Tom Scholz, guitarrista y líder de la banda Boston. Scholz se graduó como ingeniero mecánico en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), considerado entre los mejores del mundo, con el grado de máster. Debido a sus grandes conocimientos en electrónica, fundó la Scholz Research & Development Inc., compañía con la cual inventó el famoso amplificador portátil de guitarra con audífonos Rockman. Excelente ejemplo de alguien que fusiona dos pasiones con éxito.

Jeff Baxter es el caso más alucinante de todos. El talentoso guitarrista se inició como músico. Fundó nada menos que Steely Dan. Acompañó a artistas como Jimi Hendrix y los Doobie Brothers. No obstante, Jeff se empezó a interesar por la tecnología detrás de los equipos de sonido. “Nosotros pensábamos que las mesas de mezclas eran para reproducir discos, hasta que llegaron los raperos y empezaron a usarlas como instrumentos. También pensábamos que los aviones eran para llevar pasajeros, hasta que los terroristas demostraron que podían ser usados como misiles. Mi objetivo es investigar las tecnologías existentes e intentar encontrar otras formas de usarlas”, declaró Baxter. Es así como el músico termina convirtiéndose en un científico con especialización en misiles y es hoy consultor del congreso de Estados Unidos y de la NASA.

Brian May, guitarrista de Queen, también posee un título del Imperial College of London en astrofísica. May se licenció con una tesis titulada “Un estudio de velocidades radiales en la nube de polvo zodiacal” y con ella logró obtener su doctorado, a los 61 años. May ahora aprovecha sus giras musicales para observar el espacio desde diferentes lugares del mundo.

Hay muchos casos de músicos reconocidos con títulos universitarios prestigiosos. Dexter Holland, líder de The Offspring, fue el mejor alumno de su colegio y obtuvo un doctorado en Biología Molecular en la USC. Phillip Taylor Kramer, de Iron Butterfly, obtuvo un doctorado en Ingeniería Aeroespacial y clasificó misiles MX para el Gobierno norteamericano. Lou Reed se graduó en periodismo, redacción y dirección de cine en la Universidad de Siracusa, en 1964. Jeff Schroeder, de los Smashing Pumpkins, tiene un doctorado en Literatura en la UCLA.

Tom Morello, graduado de Harvard en Ciencias Políticas, hoy es considerado un reconocido politólogo. Este ex guitarrista de Audioslave es uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, según Rolling Stones. Hoy integra Rage Against the Machine, banda con mensajes políticos contra la corrupción y críticas al sistema estadounidense. Como dijo Greg Graffin, líder de Bad Religion, profesor de Paleontología con triple doctorado en Antropología, Zoología y Geología en la UCLA: “El rock y la ciencia tienen en común el desafiar las creencias actuales reemplazándolas con nuevas verdades. Esa es la razón de existir de ambos”. //